Sijajen večer za kapetana Handanovića in povratnika Kampla

Za nami je tretji krog nogometne lige prvakov. Po torku, ki je prinesel točko Petru Stojanoviću (Dinamo Zagreb) in nov poraz Josipu Iličiću (Atalanta), je sreda osrečila Samirja Handanoviča, ki je z milanskim Interjem prišel do pomembne zmage nad Borussio Dortmund, in Kevina Kampla, ki je z RB Leipzigom odpravil Zenit. Slovenski sodnik Slavko Ivančič je Liverpoolu prinesel srečo na tekmi v Genku.

V sredo je v skupini G Kevin Kampl, ki je bil v začetni enajsterici RB Leipziga prvič po treh mesecih, odigral vseh 90 minut in Nemcem pomagal do pomembne zmage z 2:1. Leipzig je zdaj pri šestih točkah in na vrhu skupine. V tej skupini smo videli še zmago Benfice nad Lyonom, tako da bo v boju za napredovanje še kako pestro.

Do zelo pomembne zmage je v skupini F prišel tudi Samir Handanović, ki je z Interjem v Milanu z 2:0 odpravil Borussio Dortmund, prišel do prve zmage in se vrnil v igro za napredovanje. Milančani, za katere je nekdanji slovenski reprezentant s kapetanskim trakom na roki branil vso tekmo, so zdaj skupaj z Nemci na drugem mestu s štirimi točkami, medtem ko se je s pričakovano zmago v Pragi na prvo mesto razvrstila Barcelona.

Kevin Kampl in soigralci so se v Leipzigu takole veselili pomembne zmage nad Zenitom. Foto: Reuters

V skupini E je evropski prvak Liverpool visoko, s 4:1 zmagal v Genku, na tej tekmi pa je vloga glavnega sodnika pripadla Slovencu Slavku Vinčiču. V isti skupini je do pomembnih točk po zanimivi tekmi v Avstriji prišel Napoli, ki je s 3:2 odpravil Salzburg.

V skupini H je Ajax doma izgubil proti Chelseaju z 0:1. Londončani so do zmage prišli v zaključku tekme, ko je zadel Belgijec Michy Batshuayji. Na drugi tekmi v tej skupini se je Lille z golom v 95. minuti rešil pred porazom proti Valencii (1:1) in prišel do prve točke.

Josip Iličić svojih krstnih nastopov v ligi prvakov za zdaj ne pomni po dobrem. Foto: Guliver/Getty Images

Hud poraz Iličića v Manchestru, velika točka Stojanovića v Harkivu

V torek so bili na delu klubi v skupinah od A do D. Slovenci smo pogledovali predvsem proti skupini C, v kateri sta bila v akciji dva slovenska nogometaša. Josip Iličić je z Atalanto gostoval pri Manchester Cityju in prav po zaslugi slovenskega reprezentanta, nad katerim je bil storjen prekršek za enajstmetrovko, prišel do vodstva, a so potem angleški prvaki prišli do preobrata, zabili kar pet golov in zmagali s 5:1. Moštvo iz Bergama, za katerega je Iličić igral do 72. minute, tako tudi po treh tekmah ostaja brez točke v ligi prvakov in je na pragu izpada. Veliko bolje gre zagrebškemu Dinamu, ki je v Harkivu gostoval pri Šahtarju in remiziral z 2:2. Tudi s pomočjo Petra Stojanovića, ki je igral vso tekmo. Hrvaški prvaki imajo štiri točke in so v igri za napredovanje.

Nov rekord mladega Mbappeja

V skupini A je PSG prišel do tretje zmage v tretjem nastopu in se povsem približal izločilnim delom. V Belgiji je Club Brugge odpihnil s kar 5:0, junaka pa sta bila nova okrepitev Parižanov Mauro Icardi z dvema goloma in Kylian Mbappe, ki je vstopil s klopi in prišel do hat-tricka. Komaj 20-letni francoski napadalec je zdaj že pri 17 golih v elitni evropski nogometni ligi in je postal najmlajši nogometaš vseh časov, ki je prišel do 15 golov v tem tekmovanju. V tej skupini je do prve zmage prišel Real Madrid, ki je z golom Tonija Kroosa z 1:0 odpravil Galatasaray v Istanbulu.

Kylian Mbappe je v Bruggu na igrišče prišel s klopi, a mu je vseeno uspelo zabiti tri gole. Foto: Reuters

Oblak je spet zaklenil vrata, Dybala v treh minutah rešil Juventus

V skupini B je do tretje zmage prišel Bayern München in s 3:2 zmagal v Pireju pri Olympiacosu. Tottenham je le prišel do prve zmage in s kar 5:0 premagal Crveno zvezdo.

V skupini D je do zmage v Madridu prišel Atletico, ki je bil z 1:0 boljši od Bayerja Leverkusna. Jan Oblak je torej spet zaklenil vrata Madridčanov, v tej skupini pa je do zmage prišel tudi Juventus, ki je imel nepričakovano veliko težav z moskovsko Lokomotivo. V Torinu je proti Rusom dolgo časa celo zaostajal, a ga je nato rešil Argentinec Paolo Dybala, ki je v 77. in 79. minut zabil dva gola in italijanskim prvakom prinesel drugo zmago.