Čarobna moč Messija, izražena z norimi rekordi in občudovanjem

Prvi zvezdnik in kapetan Barcelone Lionel Messi je v sredo z zadetkom v Pragi, s katerim je Kataloncem odprl pot do zmage v ligi prvakov nad Slavio (2:1), sprožil plaz rekordov, ki so preplavili družabna omrežja. Postal je prvi nogometaš v zgodovini tekmovanja, ki se je vpisal med strelce v kar 15 zaporednih sezonah!

Ko je Argentinec Lionel Messi v 3. minuti izkoristil podajo Brazilca Arthurja in zatresel mrežo češkega prvaka, je povedel Barcelono v vodstvo z 1:0, ljubitelji statistike pa so si dali duška in se razpisali o številnih rekordih, ki so priplavali na površje prav po zaslugi zadetka v Pragi. Kaj vse je uspelo 32-letnemu Argentincu, ki je vajen postavljati rekordne dosežke iz tedna v teden?

Prizanesel je le sedmim klubom

Postal je prvi nogometaš na svetu, ki se je vpisal med strelce vsaj enkrat na kar 15 zaporednih sezonah lige prvakov. Izenačil pa je tudi izjemen podvig, ki sta si ga poprej delila Španec in Portugalec, nekdanja zvezdnika madridskega Reala.

🔵🔴 Leo Messi has now scored in 15 consecutive seasons! ⚽️#UCL pic.twitter.com/wcf2tuXPB3 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2019

Cristiano Ronaldo je v ligi prvakov dosegel 127 zadetkov, Lionel Messi, ki je od Portugalca mlajši za dobri dve leti, pa je pri 113. Foto: Reuters Ko je Messi premagal vratarja Ondreja Kolarja, je na seznam klubov, proti katerim je v ligi prvakov dosegel zadetek, vpisal še Slavio. Seznam zdaj zajema že 33 različnih klubov, toliko pa jih imata v svoji statistiki tudi Raul Gonzalez in Cristiano Ronaldo! Četrti na večni lestvici je Šved Zlatan Ibrahimović, ki je z zadetki grenil življenje v ligi prvakov 29 različnim tekmecem.

Messi je v svoji bogati karieri v ligi prvakov strelsko prizanesel le sedmim tekmecem. Zadetka se ni veselil proti Rubinu iz Kazana, Atleticu iz Madrida, Benfici iz Lizbone, Udineseju iz Vidma, Levskemu iz Sofije, Borussii iz Dortmunda in Interju iz Milana. Ker se bo s slednjima v tej sezoni še srečal, saj je Barcelona v skupini F skupaj s Slavio, Borussio in Interjem, bi lahko seznam posebne vrste kmalu dopolnil in se znašel sam na prvem mestu. S še izboljšanim rekordom.

Sliši se enostavno, a ...

"L Argentinec se vrača v formo, s katero je v prejšnji sezoni zlahka osvojil naslov najboljšega strelca la lige. Foto: Reuters eo je igralec, ki lahko odloči vsako tekmo. In vsak dan je boljši. Neverjetni Leo je postavil še en rekord. Sliši se enostavno, a je doseči takšen rekord še kako zahtevno," je po zmagi na Češkem, s katero se je Barcelona utrdila v vodstvu v ''skupini smrti'' v ligi prvakov, dejal trener Ernesto Valverde.

Pohvale na račun novega Messijevega mejnika so deževale. Izrekel jih je tudi soigralec Sergio Busquets: ''Zaradi zdravstvenih težav ni imel takšnega začetka sezone, kot bi si ga želel. Predstavlja odločilen člen naše igre. Veliko je odvisno od njega. Postopno se vrača v ritem, ki ga je krasil prej. Ne bo potreboval veliko časa, da ga pridobi, saj je najboljši na svetu,'' je dolgoletni španski reprezentant prepričan, da bo Messi kmalu padel v vročo strelsko formo.

Prekletstvo Suareza v gosteh traja in traja

Luis Suarez v ligi prvakov ni zadel v polno na gostovanjih že štiri leta. Foto: Reuters V tej sezoni je v vseh tekmovanjih dosegel tri zadetke, v ligi prvakov pa se je v Pragi veselil prvenca. Barcelona se je morala v sredo pošteno potruditi za zmago. Čeprav jo je Messi ekspresno popeljal v vodstvo, so nato gostitelji v drugem polčasu izenačili, nato pa so Katalonci s pomočjo sreče – drugi zadetek so si češki prvaki zabili sami – le prišli do načrtovanih treh točk. O tem, da Barcelona ni bila prepričljiva, priča tudi razmerje strelov na gol. Slavia je bila boljša z 9:7.

Zanimivo je, da Messijev soigralec v napadu, Urugvajec Luis Suarez, čeprav že dalj časa spada med najbolj opevane in najdražje napadalce, ni zadel v polno že na 20 zaporednih gostovanjih v ligi prvakov. Uspešen ni bil niti v Pragi, je pa sodeloval pri drugem zadetku. Po njegovem strelu v 57. minuti je namreč Peter Olayinka dosegel avtogol in nesrečno zatresel lastno mrežo. Suarez je tako brez zadetka v ligi prvakov v gosteh že štiri leta.

7 - Barcelona top scorers in Champions League since 2017/18:



19 - Lionel Messi

7 - OWN GOALS

4 - Luis Suárez

4 - Ousmane Dembélé



Strange. pic.twitter.com/4jzEG1wuuT — OptaJose (@OptaJose) October 23, 2019

OptaJose je po dvoboju v Pragi postregel z nenavadno statistiko, ki zajema najboljše strelce Barcelone v ligi prvakov po sezoni 2017/18. Strelski kralj Messi jih je dosegel sedem, prav toliko pa je bilo tudi avtogolov! Šele nato s štirimi goli sledita Luis Suarez (vse je dosegel na domačih tekmah na Camp Nouu) in Ousmane Dembele.