Mesec, v katerem gre Iličiću marsikaj narobe

Navijači Atalante so od lige prvakov pričakovali bistveno več, kar so njihovi ljubljenci osvojili na igrišču. Na treh tekmah so nanizali tri poraze in se znašli na repu razpredelnice skupine, z vedno manjšimi možnostmi za nadaljevanje evropske sezone v spomladanskih mesecih.

Postal 47. Slovenec v elitnem tekmovanju

V tem mesec je Josip Iličić s slovensko reprezentanco dvakrat izgubil in zapravil lepo priložnost za nastop na Euru 2020. Foto: Vid Ponikvar Od krstne sezone Atalante je zagotovo več pričakoval tudi Josip Iličić. Odkar se je začela liga prvakov, o kateri je sanjal vso kariero, nato pa pri 31 letih končno uresničil otroško željo, ne more biti preveč zadovoljen z dosežki. Tako v klubskem kot tudi reprezentančnem dresu.

Na oktobrske mednarodne nastope bi najraje pozabil. S slovensko izbrano vrsto je po porazih s Severno Makedonijo in Avstrijo najverjetneje že zapravil možnosti za nastop na evropskem prvenstvu. Ker se spogleduje z zadnjim kvalifikacijskim ciklusom za veliko tekmovanje, kar je v zadnjih letih večkrat namignil, mu je iz rok morda spolzela še zadnja priložnost o reprezentančnem druženju z elito.

Nastopi Josipa Iličića v oktobru: Atalanta : Šahtar 1:2 (1. oktober - liga prvakov)

Atalanta : Lecce 3:1 (6. oktober - serie A)

Severna Makedonija : Slovenija 2:1 (10. oktober - kvalifikacije za EP 2020)

Slovenija : Avstrija 0:1 (13. oktober - kvalifikacije za EP 2020)

Lazio : Atalanta 3:3 (19. oktober - serie A)

Manchester City : Atalanta 5:1 (22. oktober - liga prvakov)

V Evropi je doživel veliko čast in postal 47. Slovenec, ki je zaigral v prestižni ligi prvakov. Z Atalanto je v tekmovanje vstopil z visokimi cilji, kot jih tretjeuvrščena ekipa vedno boljše serie A preprosto mora imeti, a se je zalomilo že na začetku. V Zagrebu so izgubili z 0:4, odigrali zelo skromno, nato nesrečno ''doma'' na San Siru ostali praznih rok proti Šahtarju (1:2), Iličić pa je pri tem zapravil še strel z bele točke.

Iličić: City je kaznoval vsako našo napako

Josip Iličić je na gostovanju pri angleškem prvaku odigral 72 minut. Takrat je bil že postavljen končni rezultat. Foto: Reuters V torek so v tretjem krogu skupinskega dela gostovali pri favoriziranem Manchester Cityju. Sprva so na krilih glasnih navijačev, ki so pripotovali na Otok v velikem številu, zaigrali odlično. Po prekršku nad Iličićem je sodnik pokazal za belo točko, Atalanta je povedla z 1:0 in namignila, da bi lahko evropski večer postregel z veliko senzacijo. Angleški prvak je hitro odgovoril, s pomočjo trikratnega strelca Raheema Sterlinga je ušel gostom in jim na koncu zadal visok poraz (5:1). Tako visokega Atalanta, odkar jo vodi Gian Piero Gasparini, ni izkusila že poltretje leto.

''V prvem polčasu smo igrali dobro. City je odlična ekipa. Kaznoval je vsako našo napako. Hitro moramo pozabiti na ta poraz, ne smemo biti preveč razočarani in gledati moramo naprej. Na ligo prvakov moramo gledati s pozitivne plati. Že to, da igramo na tako pomembnem tekmovanju, je za nas velik dosežek. Liga prvakov je povsem drugačno tekmovanje od italijanskega prvenstva. Tega ne smemo pozabiti, čeprav je razumljivo, da smo lahko po takšnem rezultatu razočarani,'' je po prvem srečanju, na katerem je nosil dres Atalante, ta pa prejela pet zadetkov, povedal za Mediaset.

Trikratni strelec Raheem Sterling se je znesel nad gosti iz Bergama. Foto: Reuters

Slovenski as je prejel najvišje ocene za nastop v Manchestru v ekipi Atalante. Italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport mu je tako podal oceno 6,5.

Trener Atalante: Morali bi narediti več

Iličića konec tedna čaka nov izziv. Na domačem prvenstvu se bo pomeril z Udinesejem. Foto: Guliver/Getty Images ''To je težak poraz in veliko razočaranje po tem, ko smo zadeli prvi. City je odlična ekipa, a morali bi narediti več,'' je prepričan trener Gian Piero Gasperini, ki je tako Atalanto v ligi prvakov popeljal še do tretje zaporedne ničle. Italijani so bili na Etihadu nevarni in večkrat ogrozili vrata Cityja. O tem priča tudi razmerje strelov na gol (skupno 15:11, v okvir vrat pa 10:6 za gostitelje), ki še zdaleč ni ponudilo takšnega razmerja, kot bi ga bilo mogoče sklepati po končnem rezultatu.

Klubu iz Bergama z izkušenim Kranjčanom ne gre najbolje v Evropi, mu gre pa bistveno bolje v Italiji, kjer po osmih krogih zaseda tretje mesto. Zaostaja le za Juventusom in Interjem. Izkupiček bi bil lahko še boljši, če ne bi konec prejšnjega tedna v Rimu parali živce navijačem. Boginja, kot je vzdevek Atalante na Apeninskem polotoku, je zapravila prednost treh zadetkov in na koncu proti Laziu remizirala s 3:3. Ta mesec jo čakata še dva izziva v prvenstvu. V nedeljo bo gostila Udinese, prihodnjo sredo pa bo gostovala v Neaplju.