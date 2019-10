Barcelona v Pragi. Namesto nogometa v ospredju protesti in milijoni.

Lionel Messi in soigralci so v Prago prišli po nove tri točke.

Lionel Messi in soigralci so v Prago prišli po nove tri točke. Foto: Reuters

Barcelona sezone ni začela najbolje. Že v prvem prvenstvenem krogu je sredi avgusta presenetljivo izgubila v Bilbau pri tamkajšnjem Athleticu, potem remizirala še pri Osasuni v Pamploni, bila precej neprepričljiva na uvodu nove sezone lige prvakov proti Borussii v Dortmundu, kjer je srečno prišla do točke, in naposled pred mesecem dni izgubila v Granadi.

Takrat je trenerju Ernesteju Varverdeju pošteno gorelo pod nogami, a potem se je zgodil zasuk. Zagotovo povezan tudi z dejstvom, da se je po poškodbi vrnil Lionel Messi, ki je v zadnjem času ogrel svoje noge in pripravil merilne naprave. Barcelona je začela zmagovati in na zadnjih petih tekmah petkrat zmagala. Ob spodrsljaju Reala Madrida v zadnjem prvenstvenem krogu je pretekli konec tedna skočila na vrh prvenstvene lestvice, skupaj z Borussio Dortmund pa z vrha skupine F vstopa tudi v tretji krog lige prvakov in upa, da bo po tekmi v Pragi na njej osamljena. Nemce namreč medtem čaka zahtevno gostovanje v Milanu pri Interju našega Samirja Handanovića.

V Kataloniji so v zadnjem času v središču pozornosti protesti, in ne nogomet. Foto: Reuters

Protesti so odnesli prvi el clasico sezone

Toda bolj kot o gostovanju v Pragi je bilo v teh dneh v Barceloni govora o tamkajšnji politični situaciji, ki je močno zaostrena. Celo tako zelo, da je odpadel el clasico, ki bi moral biti na sporedu v soboto na Camp Nou, a je bil prestavljen na poznejši termin. Ulice katalonske prestolnice so namreč preplavili protestniki, ki so se po robu oblastem postavili, potem ko so zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev obsodili devet katalonskih voditeljev.

Ne samo ti protesti, v Barceloni, predvsem v njenem klubu, so v ospredju tudi protesti, ki že nekaj mesecev prihajajo iz Madrida. Veliko bolj mirni, veliko manj pomembni, a vseeno glasni. Atletico namreč že vse od letošnjega poletja, ko je izgubil Antoina Griezmanna, vztraja, da bi moral za Francoza prejeti 200, in ne 120 milijonov evrov.

Atletico naj bi dobil delno zadoščenje

Zgodbo verjetno že poznate, a ponovimo. Najboljši strelec Atletica je imel v pogodbi zapisano klavzulo, po kateri je bil na voljo za 200 milijonov evrov, z julijem pa je ta številka padla na 120 milijonov evrov. Griezmann je v Barcelono uradno prestopil julija, tako da je Katalonce stal 120 milijonov, a v Madridu so vztrajali in še vedno vztrajajo pri tem, da je bil Griezmann z Barcelono dogovorjen že pred rokom, ko se je njegova odškodnina drastično zmanjšala.

Na račun Antoina Griezmanna naj bi Barcelona Atleticu odštela še 15 milijonov evrov, čeprav Katalonci tega še niso potrdili. Foto: Reuters

Atletico je naslovil proteste na številne naslove, španska nogometna zveza (RFEF) pa je celo odločila v njegovo korist in Barceloni naložila kazen. Mizernih 300 evrov za, kot so zapisali, nepravilnosti v prestopu. Madridčani se s takšno vsoto seveda niso strinjali in vztrajajo pri številki, ki ima še nekaj ničel, zdaj pa iz Španije prihajajo novice, da sta se kluba med seboj dogovorila. El Mundo poroča, da bo Barcelona za Griezmanna plačala še 15 milijonov evrov in poskrbela za mir v španski nogometni hiši.

Predvsem o tem se je tako pred tokratno tekmo pisalo v španskem časopisju in poročalo v tamkajšnjih medijih, o tekmi v Pragi pa bolj malo, a vseeno poglejmo, kaj lahko od nje pričakujemo. Barcelona je na Češko pripotovala oslabljena, manjkajo namreč Samuel Umtiti, Sergi Roberto in tudi Junior Firpo, a naj bi zato v polni zasedbi nastopila tam, kjer je bila vedno najmočnejša – v napadu. Ob Messiju, ki je v zadnjih dveh nastopih zbral dva gola in asistenco, bosta spet zaigrala tudi Griezmann, ki se počasi ogreva in je zdaj že pri štirih golih v majici Barcelone, in Luis Suarez, ki je s sedmimi goli najboljši strelec Kataloncev v tej sezoni.

France Football nominiral štiri nogometaše Barcelone

Bo Messi zlato žogo dobil še šestič? Foto: Reuters Leva Jašina za najboljšega nogometnega vratarja na svetu.



Priznana francoska nogometna revija, katere nagrada velja za najbolj prestižno individualno v nogometnem svetu, je nominirala tudi štiri nogometaše Barcelone. Med vratarji je nominacija doletela Nemca Marca-Andreja Ter Stegna. Med nogometaši je bil seveda nominiran Messi, ki je tudi eden glavnih kandidatov za zlato žogo, do katere bi prišel še šestič.



Priznana francoska nogometna revija, katere nagrada velja za najbolj prestižno individualno v nogometnem svetu, je nominirala tudi štiri nogometaše Barcelone. Med vratarji je nominacija doletela Nemca Marca-Andreja Ter Stegna. Med nogometaši je bil seveda nominiran Messi, ki je tudi eden glavnih kandidatov za zlato žogo, do katere bi prišel še šestič.

Ob njem sta bila med 30 najboljših uvrščena še Francoz Griezmann in Nizozemec Frenkie de Jong, ki pa sta se tam znašla predvsem zaradi iger, ki sta jih pokazala v majicah Atletica oziroma Ajaxa Amsterdama, katerih člana sta bila še v prejšnji sezoni.

MSG prvič v polnem sijaju

MSG, kot so ta napadalni trojček že poimenovali pri Barceloni, je pretekli konec tedna prvič udaril močneje in pri zmagi nad Eibarjem poskrbel, da si je enakomerno razporedil tri zadetke, ki so ob zmagi s 3:0 končali v mreži skromnega španskega prvoligaša. Po enkrat je zadel vsak izmed njih. Najprej Griezmann, potem Messi in za konec še Suarez.

V Eibarju se je prvič zgodilo, da je gol na eni tekmi zabil vsak od članov trojčka MSG. Foto: Reuters

Navijači seveda pričakujejo, da bo podobno tudi danes, ko se bodo Katalonci mudili pri Slavii, a ima tudi ta svoje adute in predvsem svoje upe. V prvenstvu so nogometaši Slavie malodane brezhibni. V prvih 13 krogih so oddali samo štiri točke, so neporaženi in imajo šest točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem. Skratka, so na dobri poti, da ubranijo naslov iz prejšnje sezone.

Da so trd oreh za nasprotnika lahko tudi v Evropi, pa so dokazali pred mesecem dni, ko so prinesli točko iz Milana. Inter se je pred porazom z golom za 1:1 rešil šele v 92. minuti. Tudi proti Borussii, ki so jo gostili v drugem krogu, so se češki prvaki vse prej kot osmešili. Izgubili so z 0:2, odločilni drugi zadetek, ki je prelomil tekmo, pa so Nemci zabili šele tik pred koncem tekme.

Slavia je v prvem krogu v Milanu presenetila Inter in ga skorajda premagala. Foto: Reuters

Nekaj dobrih in veliko slabih obetov za Čehe

Še malo statistike za konec. Čehi lahko optimizem črpajo iz podatka, ki pravi, da je Barcelona v zadnjih 14 gostujočih evropskih tekmah, ki jih je odigrala, zmagala le štirikrat. Nekoliko slabše volje bodo, ko ugotovijo, da so Katalonci do zdaj zmagali vse štiri tekme, ki so jih odigrali proti češkim predstavnikom. Precej prepričljivo. Zabili so kar 13 golov (več kot tri na tekmo) in prejeli le enega. Nazadnje v sezoni 2011/12, ko je Messi pri zmagi s 4:0 nad Viktorio v Plznu zabil hat-trick. V Pragi je Barcelona do zdaj, na takšnih in drugačnih tekmah, odigrala pet tekem. Trikrat je zmagala, enkrat remizirala in enkrat izgubila.

Slavia? Do zdaj je v ligi prvakov odigrala samo osem tekem in osvojila šest točk. Štiri od tega proti Steaui iz Bukarešte, po eno pa proti Interju in Arsenalu, s katerim je v sezoni 2007/08 remizirala brez zadetkov pred domačimi. Čehi se lahko hrabrijo tudi s podatkom, da so od zadnjih devetih domačih evropskih tekem izgubili le dve. Nekoliko drugačna je zgodba, ko pobrskajo po tekmah proti španskim predstavnikom. Na 12 tekmah so zmagali le enkrat.

Skratka, Barcelona je velik favorit, ampak … Nogomet je poskrbel že za veliko večja presenečenja, zato previdnost Messija in druščine nikakor ni odveč.

Slavia Praga – Barcelona

Skupina F lige prvakov, 3. krog. Danes ob 21. uri. Štadion Sinobo v Pragi, kapaciteta 19.370. Sodnik: Bobby Madden (Škotska).



Verjetni začetni postavi:

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolar; Boril, Hovorka, Kurdela, Coufal; Soucek, Sevcik; Olayinka, Stanciu, Masopust; Tecl. Trener: Jindrich Trpišovsky.

Barcelona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Pique, Langlet, Alba; de Jong, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Griezmann. Trener: Ernesto Valverde.