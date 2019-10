Barcelona in Atletico zakopala bojno sekiro, za Griezmannov prestop dodatnih 15 milijonov evrov

Med temi petimi nogometaši sta tudi Saul in Jose Gimenez. Pogodba Barcelone ne obvezuje h nakupu teh igralcev, ji pa daje prednosti pred ostalimi klubi.

Španski prvaki so julija za francoskega zvezdnika Griezmanna odšteli 120 milijonov, kolikor je znašala njegova odkupna klavzula, a naj bi se z Griezmannom pogajali že prej brez dovoljenja madridskega kluba. Zaradi domnevne kršitve je španska nogometna zveza (RFEF) konec septembra španskega prvaka Barcelono kaznovala s 300 evri. Atletico je sicer zahteval, da naj Barcelona plača dodatnih 80 milijonov do prvotne odkupne klavzule, ki je znašala 200 milijonov.

Griezmannova klavzula je do konca junija znašala 200 milijonov, 1. julija pa je padla na 120 milijonov, zato so pri Barceloni čakali do konca, čeprav naj bi klub in Griezmann dogovor o prestopu v veliki tajnosti sklenila že marca. Pri katalonskem velikanu so si Francoza želeli že sezono pred tem.

Z dodatnimi 15 milijoni, ki jih bo Barcelona plačala klubu iz Madrida, za katerega igra tudi slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, bo Griezmann postal tretji najdražji nogometaš v zgodovini, za Brazilcem Neymarjem (222 milijonov) in Francozom Kylianom Mbappejem (180 milijonov).