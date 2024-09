"Zapiram to poglavje svojega življenja s srcem, polnim spominov. Hvala za to veliko avanturo v treh barvah in se vidimo kmalu," je ob slovesu od francoske trobojnice na omrežju X zapisal Griezmann. Več golov od njega so za Francijo dosegli le Olivier Giroud, Thierry Henry in Kylian Mbappe.

Griezmann je v reprezentanci debitiral ob zmagi z 2:0 proti Nizozemski marca 2014. Štiri leta pozneje je s Francijo v finalu proti Hrvaški (4:2) postal svetovni prvak, ko je bil eden od strelcev. Ob tem je igral tudi v finalu eura 2016 in mundiala 2022, leta 2020/21 pa je osvojil ligo narodov.

Svojo zadnjo reprezentančno tekmo je odigral v začetku julija ob porazu z 1:2 v Münchnu v polfinalu evropskega prvenstva proti kasnejšim evropskim prvakom Špancem. Griezmann je v drugem polčasu vstopil kot menjava, a mu ni uspelo zrežirati preobrata.

Njegova pogodba z Atletico Madridom velja do poletja 2026. Ta teden bo selektor Didier Deschamps objavil reprezentančni seznam za tekme v ligi narodov.