Jan Oblak? Ne, sveti Oblak! Slovenski as obnorel nogometni svet.

Za Janom Oblakom je eden najlepših večerov v karieri. Z Atleticom je v ligi prvakov izločil v zadnjem obdobju nedotakljivega Interja. Ubranil je dva strela z bele točke, ko pa je Lautaro Martinez poslal žogo na Mars, se je začelo ogromno slavje rdeče-belih. Slovenca so izbrali za igralca tekme in naposlušal se je čestitk. Skromen kot vedno se v izjavah ni silil v ospredje. Pojasnil je, da mu je bila naklonjena sreča, navijačem, ki so ga znova navdušili, pa poslal posebno sporočilo.

Za Atletico sprva ni kazalo dobro. Sploh ne. Inter je prišel v špansko prestolnico s prednostjo 1:0, odlično formo in visoko stopnjo samozavesti, posledico kar 13 zaporednih zmag. Ko je Federico DiMarco v 33. minuti črno-modre popeljal v vodstvo, Jan Oblak je bil nemočen po krasni akciji Interja, se je Atletico znašel v dodatni godlji.

Sprva se je na Metropolitanu smejalo nogometašem Interja ... Foto: Guliverimage

To, kar je sledilo, pa meji na pravljično zgodbo madridskega velikana. Sledil je preobrat, poln razburljivih trenutkov. Simeonejeva četa se je hitro vrnila. Le dve minuti pozneje je Antoine Griezmann iznajdljivo izenačil na 1:1, nato pa se je začela drama. Živci navijačev tako ene kot druge ekipe so trpeli. Inter si je priigral nekaj priložnosti, da bi dokončno prevesil obračun v svojo korist, a je Oblak ostal nepremagan.

Atleticu je voda že pošteno tekla v grlo, nato je rezervist Memphis Depay, ki je proti koncu srečanja zamenjal Alvara Morato, zatresel vratnico. Ko se je zdelo, da je to nesrečen večer Atletica, pa je Nizozemec v nadaljevanju, tekla je 87. minuta, le spravil žogo za hrbet Yanna Sommerja. Podajo je prispeval Koke.

Atletico se je zaigral na krilih vodstva in se spogledoval celo z napredovanjem, a je mladi Rodrigo Riquelme v izdihljajih sodnikovega podaljška zapravil imenitno priložnost za 3:1. Čeprav je bil neoviran, je zgrešil vrata in žogo poslal čez prečko. Trener Simeone je od razočaranja skrušeno padel na tla in se ulegel ter poskrbel za spletno uspešnico, tekma pa se je prelevila v podaljšek.

Podaljšek ni prinesel sprememb, sta se pa z vstopom svežih moči dodatno premešali postavi moštev. Ko so se začele enajstmetrovke, sta se v središču pozornosti znašla "soimenjaka", Slovenec Jan Oblak in Švicar Yann Sommer.

To je bil večer imenitnih obramb vseh vratarjev, ki so branili v ligi prvakov. Uefa je predstavila najboljše, ki so uspele Janu Oblaku in njegovim stanovskim kolegom:

Prvemu so se spomini vračali na leto 2016, ko je Oblak v finalu lige prvakov proti Realu ostal praznih rok po izvajanju enajstmetrovk proti Realu. Škofjeločanu so takrat mnogi očitali pomanjkanje energije in vztrajnosti, saj je nekajkrat, ko je uvidel, da ga je tekmec najverjetneje ukanil, kar obstal na mestu.

Osem let pozneje, tokrat je tekma odločala o zadnjem potniku v četrtfinale, je bilo drugače. Škofjeločan, ki ga pri 31 letih še vedno uvrščajo med najbolj cenjene vratarje na svetu, se je izkazal in zasijal v polni luči. Najprej je ustavil strel izkušenega Čilenca Alexisa Sancheza, nato pa mojstrsko, s konicami prstov, še Nizozemca Davyja Klaassena.

Oblak je tako ubranil strel Klaassena in navdušil tudi Uefo:

Rezervista Interja sta se ujela v slovensko past, škofjeloška hobotnica je poskrbela za delirij v Madridu. Ko je nato Lautaro Martinez grdo zgrešil cilj, je postalo jasno, da je Atleticu uspelo nekaj ogromnega. Uspel mu je preobrat proti v zadnjem obdobju nepremagljivemu Interju.

Najboljši? Oblak.

Po koncu srečanja, ko so soigralci poleteli Oblaku v objem in se je začelo veliko slavje, se je kapetan slovenske reprezentance naposlušal pohval.

Pripadla mu je nagrada za najboljšega igralca tekme, s katero je, ko jo je ponosno držal v roki, poskrbel za nekaj nepozabnih fotografij s prijateljem Griezmannom, nato pa so družbena omrežja skoraj pregorela od čestitk. Izluščili smo jih nekaj.

Nikoli ne dvomite o Oblaku!

V očeh navijačev Atletica je znova postal svetnik. Postal je sveti Oblak (San Oblak). To je vzdevek, ki ga navijači Atletica obožujejo. Podobno velja za vzdevek Zid. Pesem "Obli, Oblak, cada dia te quiero mas" je ta večer zvenela še toliko bolj čustveno in srčno. Navijači Atletica so lahko ponosni na prvega vratarja Oblaka, ki dres Los Colchoneros nosi že slabo desetletje in ruši mejnike. Že zdaj je na primer tujec z največ nastopi v zgodovini kluba.

Svetnik. Sveti Oblak.

Nikoli ne dvomite o Oblaku:

Po porazih Atletica po enajstmetrovkah je bil vedno tarča kritik. Danes je postal junak. Nogomet vedno ponuja maščevanje.

V slogu legendarnega košarkarskega asa Michaela Jordana je po tem, ko je poletel in ubranil strel Davyja Klaassena, postal Michael Air Oblak:

Oblak skromen: Vedno je prisotna sreča

Jan Oblak bo tekmeca v četrtfinalu izvedel na petkovem žrebu. Foto: Guliverimage Kaj pa je po srečanju povedal najboljši igralec tekme? "Vzdušje na stadionu je bilo fantastično. Tako je vedno, ko igramo doma. Naši navijači nas nikoli ne razočarajo. Mi jih lahko razočaramo, oni pa nas ne morejo. Danes so predstavljali odločilen dejavnik, zelo so nam pomagali. Danes je šel lahko domov vsak z nasmehom," se je Oblak zahvalil za podporo, zlasti v najbolj kriznih trenutkih, na primer takoj po zadetku Interja.

Ker je bil rezultat po 120 minutah še vedno 2:1, so potnika v četrtfinale odločile enajstmetrovke. "Pri izvajanju enajstmetrovk je vedno prisotna sreča. To je loterija. Lahko si pred tekmo ogledaš vse videe, se pripraviš in analiziraš, a se igralci velikokrat premislijo. Tudi sam se. Moraš izbrati pravilno stran, nato pa še zaustaviti strel. Če igralec izvede strel popolno, ga je nemogoče ubraniti. Na srečo sem tokrat dva ubranil, vesel sem zaradi tega. Ni lahko ubraniti enajstmetrovke. Morda se od zunaj vidi, da je enostavno, a to ni res, saj je gol zelo velik in ne zadošča le to, da izbereš pravo stran," je pojasnil po sladki zmagi nad Milančani, zadnjim finalistom lige prvakov.

Kakšno je bilo slavje nogometašev Atletica v slačilnici? Takšno!

Španec se je zahvalil Oblaku: Hvala ti, rešil si mi rit!

Objem Jana Oblaka in Rodriga Riquelmeja Foto: Reuters Enajstmetrovke so bile tako živčne, da jih sicer vročekrvni Diego Simeone sploh ni hotel spremljati v živo. "Nisem gledal na igrišče. Ne počutim se dobro, če spremljam izvajanje, zato sem se odločil, da tega ne bom naredil. Enajstmetrovke so nam v preteklosti naredile mnogo gorja, zdaj je bilo drugače. Oblak si je to zaslužil," je Argentinec izpostavil slovenskega čuvaja mreže.

"Bil sem nervozen. Nazadnje, ko smo izvajali enajstmetrovke, to pa je bilo v finalu svetovnega prvenstva, smo izgubili proti Franciji. A zelo sem zaupal našim izvajalcem, še bolj pa našemu neverjetnemu vratarju," je Oblaku popihal na dušo tudi soigralec Antoine Griezmann.

"Imamo enega najboljših vratarjev na svetu. To je danes tudi dokazal," ga je pohvalil še kapetan Koke.

Najbolj zanimivo čestitko mu je namenil soigralec Rodrigo Riquelme, ki je v 93. minuti zapravil idealno priložnost za 3:1. "Zahvalil sem se mu, da je rešil mojo rit. Tisto svojo priložnost bi moral izkoristiti. Tega ne bi smel zapraviti," si je 23-letni Španec še dolgo očital zapravljeno priložnost v sodnikovem podaljšku, ko mu je idealno pred vrata podal Griezmann. Veliko bolj natančen je bil pri izvajanju enajstmetrovk in premagal Sommerja.

Navijačem bi rad privoščil več zadovoljstva

Atletico je postal prva ekipa v zgodovini lige prvakov, ki je trikrat zmagala po izvajanju enajstmetrovk. Tako je leta 2015 izločila Bayer Leverkusen, leta 2016 PSV Eindhoven in zdaj še Inter. Vedno je branil Oblak, skupno pa na omenjenih tekmah ubranil tri strele z bele točke. Foto: Guliverimage Oblak se je zahvalil navijačem in jim namenil posebno sporočilo: "Za nami je čudovit večer. Vedno je lepo priti med najboljših osem v ligi prvakov. V zadnjem mesecu nismo bili v dobri formi (Atletico je dobil le dve od zadnjih devetih tekem v vseh tekmovanjih, op. p.), a smo danes dokazali, kako zmoremo več. Upam, da bomo tako tudi nadaljevali in navijačem privoščili več razlogov za zadovoljstvo. Znamo igrati spektakularne tekme, a si potem tudi privoščiti kak spodrsljaj, s katerim vse pokvarimo. To moramo izboljšati. Razumem, da so navijači zaradi tega razočarani," si najbolj želi, da bi v nadaljevanju sezone prevladale predstave, podobne tej, ki so jo pokazali na povratni tekmi osmine finala proti Interju. Če bo tako, bodo navijači Atletica srečni in še bolj ponosni na igralce.

Atletico je nagrado igralca tekme posvetil navijačem:

V nedeljo Oblaka z Atleticom čaka veliki derbi la lige. V Madrid prihaja Barcelona, dan pozneje pa se bo odpravil v domovino, kjer ga čaka deset dni priprav z reprezentanco. To bo začetek operacije Euro 2024, odigral bo dve tekmi. Najprej na Malti, nato še v Stožicah proti Portugalski.

Ni kaj, Oblak se rad druži s svetovno nogometno smetano. Razlog je preprost. To si zasluži, saj je nenazadnje že dolgo del nje tudi sam. Je ponos Atletica, v očeh trenerja Diega Simeoneja že dolgo najboljši vratar na svetu.

Atletico v tej sezoni v ligi prvakov in španskem prvenstvu sploh še ni izgubil na domačem Civitas Metropolitanu. Edini poraz je doživel v pokalu proti Athleticu (0:1). Inter je doživel prvi poraz po 15 zaporednih tekmah. Foto: Guliverimage

Je tudi zadnji Slovenec, ki se še poteguje za evropski naslov. V petek bo izvedel ime tekmeca v četrtfinalu. Možni kandidati so Arsenal, Barcelona, Bayern, Borussia Dortmund, Manchester City, PSG in Real Madrid.

Soimenjaka Jan in Yann sta si po tekmi izmenjala dresa:

