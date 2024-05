Se obeta nepredstavljivo? Jan Oblak zapušča Atletico?

Se pri Atleticu poleti pripravlja ogromna prevetritev zasedbe? Španski športni dnevnik As je prestrašil navijače madridskega velikana z govorico, da bi lahko poleti Simeonejevo četo zapustilo kar nekaj pomembnih igralcev. Ker se je med njimi omenjal tudi Jan Oblak, dolgoletni ljubljenec navijačev Atletica in nadomestni kapetan, je novica segla tudi do Slovenije. Na odgovor rdeče-belih ni bilo treba dolgo čakati.

Za kapetana slovenske nogometne reprezentance Jana Oblaka že dolgo vlada veliko zanimanje, a od leta 2014, ko se je iz Lizbone preselil v Madrid, tako uživa na vratih Atletica, da ne čuti pretirane potrebe po menjavi okolja. Redki so primeri, ko kateri od vrhunskih slovenskih nogometašev tako dolgo vztraja v dresu evropskega velikana kot to počne Oblak.

Z daljšim obdobjem klubske zvestobe se je lahko pri Interju pohvalil le njegov nekdanji stanovski kolega Samir Handanović. Ljubljančan je stal med vratnicama črno-modrih med letoma 2012 in 2023, Škofjeločan pa je na dobri poti, da pri Atleticu ustvari še daljši niz. Pogodba s španskim velikanom ga veže vse do leta 2028.

Oblak je nedotakljiv

Škofjeločan bo sezono 2023/24 pri Atleticu sklenil brez lovorike, a ostaja tudi v prihodnosti zelo pomemben člen madridskega velikana. Foto: Reuters Čeprav so nekateri španski mediji, denimo Don Balon in As, namignili, kako bi lahko Oblak po koncu sezone zapustil Atletico, odšel drugam in s tem napolnil klubsko blagajno (njegova tržna vrednost po oceni Transfermarkta znaša 30 milijonov evrov, višjo od njega ima izmed Slovencev le mladi napadalec Benjamin Šeško – 40), iz tega najverjetneje ne bo nič. Madridski klub je hitro odgovoril na govorice in Asu sporočil, kako so trije stebri ekipe, vsi omenjeni so že vstopili v četrto desetletje in imajo zelo pomembno vlogo pri Atleticu, ne le na, ampak tudi ob igrišču, nedotakljivi.

"Vodstvo Atletica se zaveda, da je treba osvežiti zasedbo, a so trije nogometaši pri tem nedotakljivi. Sestavljajo hrbtenico moštva," so pri Asu prejeli odgovor madridskega Atletica in navedli, kako so to 32-letni kapetan Koke, 31-letni prvi vratar Jan Oblak in 33-letni francoski napadalec Antoine Griezmann.

Govorice o tem, kako bi lahko eden izmed najboljših vratarjev na svetu po desetletju, ki ga je prebil med vratnicama Atletica in z njim osvojil kar nekaj lovorik (španski prvak, španski superpokal, liga Europa, evropski superpokal), kar petkrat pa je osvojil prestižno priznanje Zamora, ki ima v la ligi ogromno vrednost med vratarji, zapustil Atletico, so s tem v trenutku poniknile.

Ko se bo vrnil z Eura 2024, bo ...

Nekdanjega vratarja Olimpije in Benfice čaka poleti vrhunec kariere, nastop s Slovenijo na Euru 2024 v Nemčiji. Foto: www.alesfevzer.com Kot kaže, se bo Oblak po tem, ko bo poleti uresničil otroške sanje in prvič z reprezentanco nastopil na velikem tekmovanju (Euro 2024), vrnil v Madrid in še naprej nosil dres Los Colchoneros. Kar se tiče sprememb pri Atleticu, pa drži, da bi ga lahko poleti ob vrnitvi v Španijo pričakalo v slačilnici kar nekaj novih obrazov. Atletico namreč načrtuje, da bi v klub, ki bo sezono 2023/24, v kateri je bil zelo blizu napredovanju v polfinale lige prvakov, sklenil brez lovorike, pripeljal štiri do pet poletnih okrepitev.

V obratno smer bi se lahko odpravilo kar nekaj zdajšnjih Oblakovih soigralcev, zlasti tistih, ki niso povsem prepričali tako strokovnega vodstva kot tudi navijačev ter niso najcenejši, kar se tiče finančnih prejemkov, tako da bo Diego Simeone v prihodnjo sezono vendarle vstopil z nekoliko spremenjeno zasedbo. Ker pa naj se njena "hrbtenica", ki jo sestavljajo izkušeni Koke, Oblak in Griezmann, ne bi spreminjala in je status Španca, Slovenca in Francoza nedotakljiv, bo ponos slovenskega nogometa še naprej osvajal pozornost na Metropolitanu in pisal zgodbe o La ligi.

Atletico je pet krogov pred koncem španskega prvenstva zasidran na četrtem mestu, ki pelje v ligo prvakov. V soboto zvečer ga čaka gostovanje pri Mallorci. Foto: Guliverimage

Atletico bo sezono kot kaže končal na četrtem mestu, saj ima pet krogov pred koncem šest točk prednosti pred Atleticom, tako da si bo vnovič zagotovil nastop v ligi prvakov. Ta bo, zaradi novega tekmovalnega formata, v prihodnji sezoni zagotavljala še večje zaslužke, Oblak, stari znanec lige prvakov, pa bo tako znova poslušal njeno himno v dresu madridskega kluba.