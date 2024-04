Zaradi rasizma kazen za navijače Oblakovega kluba

Nico Williams Foto: Reuters Navijači Atletica so na sobotni tekmi španskega prvenstva z rasističnimi vzkliki žalili nogometaša Athletica iz Bilbaa Nica Williamsa (ko je izvajal kot, so se oglašali kot opice), zaradi česar je RFEF sprožila preiskavo. "Atletico smo kaznovali z delnim zaprtjem tribun njihovega stadiona na dveh tekmah in plačilom 20.000 evrov," je zapisal disciplinski komite španske zveze.

Madridčani bodo morali delno zapreti tribune na tekmah domačega prvenstva proti Celti iz Viga ter Osasuni. Atletico sicer lovi uvrstitev v ligo prvakov za prihodnjo sezono, trenutno zaseda četrto mesto in ima šest točk prednosti pred Bilbaom.

Španski nogomet je bil v zadnjih letih priča številnim rasističnim incidentom, od katerih je bilo veliko uperjenih proti napadalcu Reala Madrida Viniciusu Juniorju. Po eni od gostujočih tekem Reala so zaprli tudi del stadiona Valencie zaradi rasističnih žaljivk, uperjenih proti brazilskemu zvezdniku.