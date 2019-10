Slovenski čudežni deček v Evropi ponižal Napoli

Benjamin Šeško (levo, na tekmi z vrstniki iz Nizozemske do 17 let) je velik up slovenskega nogometa.

Benjamin Šeško (levo, na tekmi z vrstniki iz Nizozemske do 17 let) je velik up slovenskega nogometa. Foto: Guliver/Getty Images

Mladi slovenski napadalec Benjamin Šeško, ki bo prihodnjo pomlad dopolnil komaj 17 let, je v sredo zablestel v mladinski ligi prvakov. Bil je prvi junak senzacionalno visoke zmage upov Red Bull Salzburg nad sovrstniki Napolija (7:2). Dosegel je dva zadetka, prispeval še dve podaji in ponudil del odgovora na vprašanje, zakaj je bogati avstrijski prvak to poletje zanj Domžalam odštel več milijonov evrov .

V tej sezoni nastopa v članski konkurenci razkošne lige prvakov pet Slovencev. Niso še dosegli zadetka. Najbližje je bil Josip Iličić, ki je z Atalanto izgubil vse tri tekme, proti Šahtarju pa na San Siru zapravil strel z bele točke. Vzporedno s člansko poteka tudi mladinska liga prvakov, v kateri se merijo upi udeležencev največjega tekmovanja. Predstavljajo se številni upi, mlajši od 19 let, na katerih evropski velikani gradijo svoje sanje, tam pa zadetke dosegajo tudi Slovenci!

Dvakrat zadel, dvakrat še podal

Erling Braut Håland je z 19 leti najboljši strelec članske lige prvakov. Foto: Reuters V sredo so zablesteli mladi nogometaši Salzburga. Rdeči biki so se v Grödigu pred natanko 680 gledalci znesli nad sovrstniki iz Neaplja. Sloviti Napoli je v Avstriji izgubil kar z 2:7, prvi junak srečanja pa je bil Slovenec. Komaj 16-letni Benjamin Šeško je prispeval dva zadetka in dve podaji, s tem pa poskrbel za najbolj odmevno predstavo, odkar je zapustil domovino in se odpravil v Avstrijo. Neapeljčani so resda hitro povedli, a je nato sledil šov čudežnega slovenskega dečka, ki je z zadetkoma v 8. in 14. minuti hitro jeziček na tehtnici prevesil v korist gostiteljem.

Domžalski klub je poleti priznal, da še ni delal s fantom, kakršen je Benjamin. Poudaril je, kako ni le nogometno, ampak tudi osebnostno in karakterno za svoja leta zelo zrel. To je hitro dokazal tudi v Avstriji. Čeprav so ga opazovali številni evropski klubski velikani, se je odločil za nadaljevanje kariere pri rdečih bikih. Salzburg slovi po odličnem delu z mladimi talenti. Ne nazadnje ima v članski ligi prvakov najboljšega strelca, komaj 19-letnega Erlinga Hålanda, ki je dosegel že šest zadetkov! Dva je dosegel tudi v sredo zvečer proti Napoliju, a to avstrijskemu prvaku ni pomagalo do pozitivnega rezultata, saj so favorizirani gostje iz Italije zmagali s 3:2.

Rekorder v vrstah Lieferinga

V Salzburgu je pred leti zelo uspešno igral in z njim osvajal lovorike Kevin Kampl. Foto: Guliver/Getty Images Tri leta mlajši Slovenec, otrok krškega nogometa, ki se je poleti prek Domžal odpravil k severnim sosedom, za zdaj v članski konkurenci opozarja nase v Lieferingu. To je drugoligaški avstrijski klub, ki tesno sodeluje s Salzburgom in mladim igralcem omogoča nabiranje izkušenj, pa tudi redno tekmovalno formo. Slovenski najstnik je v tej sezoni odigral sedem tekem. Postal je najmlajši debitant v zgodovini kluba (prvič je zaigral pri 16 letih, enem mesecu in 25 dneh), zbral pa bi še več nastopov, če ne bi sredi avgusta šokiral avstrijske javnosti z izključitvijo. Rdeči karton je prejel po tem, ko je jezno brcnil tekmeca s tal.

Dobra dva meseca pozneje je visoki napadalec (192 centimetrov) navdušil delodajalca s predstavo proti podmladku Napolija. Salzburg je proslavljal zgodovinsko zmago, prvo v mladinski ligi prvakov, s katero se je na lestvici povzpel na drugo mesto. Zaostaja le še za Liverpoolom (7 točk), po točkah pa se je izenačil z Genkom (oba imata štiri točke), s tem pa si močno izboljšal možnosti za napredovanje.

Poleg skupinskega dela mladinske lige prvakov pa poteka še tekmovanje preostalih prvakov članic Evropske nogometne zveze (Uefa), v katerem barve Slovenije predstavljajo Domžalčani in se bodo v 2. krogu, potem ko so v uvodnem preskočili romunsko oviro, udarili s Portom.