Dva posla Domžal v dveh dneh, eden odmeva tudi v Evropi

V ponedeljek so pri NK Domžalah potrdili prodajo komaj 16-letnega napadalca, velikega upa slovenskega nogometa Benjamina Šeška v Red Bull Salzburg, s katero so podrli klubski rekord. Danes je znano, da tretjeuvrščenega slovenskega prvoligaša zapušča še bosanski vezist Nermin Hodžić, ki se seli v Turčijo k tamkajšnjemu drugoligašu Adani Demirsporju.

V ponedeljek je močno odjeknila novica, da se Benjamin Šeško, ki je pred dnevi dopolnil komaj 16 let in za člansko ekipo Domžal še ni nastopil, seli v zelo uspešnega avstrijskega prvoligaša Red Bull iz Salzburga. Mladi up, reprezentant Slovenije do 15, 16 in 17 let, naj bi Domžale zapustil ob zajetni odškodnini, ki je za dvakratne slovenske prvake celo rekordna.

Napadalec, ki je v Domžale iz Krškega prišel pred enim letom in za njeno kadetsko ekipo v prejšnji sezoni zabil 22 golov v 26 nastopih (dva je na dveh tekmah pristavil med mladince), naj bi avstrijske prvake stal dva in pol milijona evrov, kar je odškodnina, ki je za tako mladega nogometaša odmevna tudi v evropskem merilu. Tako visoke odškodnine pri Domžalah niso uradno potrdili, a če je informacija natančna, potem so Domžalčani poskrbeli za najdražjo prodajo v zgodovini kluba.

Leta 2015 so Srba Nemanjo Maksimovića, ki je medtem že igral tudi za Valencio in se lani poleti za kar deset milijonov evrov preselil v Getafe, za dva milijona evrov prodali v kazahstansko Astano.

Po poteh Maneja, Keite, Kampla in preostalih?

Zvezdnik Liverpoola Sadio Mane je vzpon med zvezde začel v majici Salzburga. Foto: Getty Images Šeško, za katerega naj bi se zanimali še številni ugledni evropski klubi, med drugim naj bi proti njemu pogledovali tudi pri Juventusu, Bayern Münchnu in Manchester Cityju, se bo v prihodnji sezoni najverjetneje kalil v Salzburgovi podružnici Lieferingu, ki nastopa v avstrijski drugi ligi, v njej pa igrajo številni mladi nogometaši v vzponu.

Salzburg, ki je v Avstriji v zadnjem času brez resne konkurence in je prvak zadnjih šestih sezon, sicer velja kot klub, ki je v zadnjih letih odlična odskočna deska za bogate prestope v najmočnejše evropske lige.

Tako so v Salzburgu leta 2014 za kar 23 milijonov evrov Southamptonu prodali zdajšnjega velikega zvezdnika Liverpoola Sadia Maneja.

V vrstah novookronanih evropskih prvakov igra še en nogometaš, ki je odločilen korak v karieri naredil prav v Salzburgu. Naby Keita, za katerega je Liverpool lani poleti odštel kar 60 milijonov evrov. Prišel je iz RB Leipziga, kamor je za 30 milijonov evrov dve leti pred tem prestopil iz Salzburga.

Ob omenjenih je Salzburžanom v zadnjih petih letih uspelo še osem prestopov, vrednih deset milijonov evrov ali več. Eden med njimi je tudi tisti Kevina Kampla v Borussio Dortmund za 12 milijonov evrov januarja 2011.

Nermin Hodžić se je iz Domžal preselil v Turčijo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Odškodnino so dobili tudi za Nermina Hodžića

Po Šešku, ki do zdaj v slovenskem nogometnem prostoru ni bil splošno znan, a se bo to zdaj počasi spremenilo, so iz Domžal dan za tem sporočili še eno kadrovsko novico. Zapušča jih Nermin Hodžić. Bosanski vezist, ki je v Slovenijo prišel v začetku leta 2017, ko se je sprehodil skozi takratni zelo vetrovni Koper, v katerem se je v nekaj mesecih zvrstilo na desetine nogometašev.

Po klavrnem koncu na Bonifiki je v Domžale skupaj s Senijadom Ibričićem prišel poleti 2017 in od takrat za njih odigral 61 tekem v vseh tekmovanjih, zabil pa tudi štiri gole. V tej sezoni je v prvenstvu odigral 27 tekem in trikrat nastopil tudi v pokalu.

Hodžić se seli k turškemu drugoligašu Adani Demirsporju, ki je v pravkar končani sezoni za las zgrešil uvrstitev v prvo ligo. Z njim je ta 24-letni Bosanec podpisal enoletno pogodbo. Tudi zanj so v Domžalah prejeli odškodnino, s katero so zadovoljni, kot so zapisali na uradni klubski spletni strani.