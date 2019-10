Najlepši dan NK Domžale v tej sezoni in zgodovinski uspeh za Slovenijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometni klub Domžale v tej sezoni ne more biti najbolj zadovoljen z rezultati članske zasedbe, ki je bližje dnu kot vrhu prvoligaške razpredelnice. Veliko več zadovoljstva ji nudijo mladinci. V torek so v nepozabnem ozračju pred razprodanimi tribunami Športnega parka proslavljali zgodovinsko napredovanje v evropski mladinski ligi prvakov in si v slačilnici dali posebnega duška. O tem priča tudi posnetek slavja, ki si ga je vredno ogledati.

Na mladih stoji svet. Domžalčanom zato ni treba biti v skrbeh, kaj bo jutri, saj lahko računajo na zelo obetaven rod mladincev, poln želje po dokazovanju. V Sloveniji so najboljši, v tej sezoni pa se dokazujejo tudi v Evropi, kjer so v mladinski ligi prvakov preskočili prvo oviro in poskrbeli za zgodovinski dosežek.

Še nikoli ni nobeni izmed slovenskih mladinskih zasedb uspelo priti v Evropi tako daleč. Domžalski upi čakajo na tekmeca v drugem krogu, obstaja pa velika možnost, da bo to Porto. Mladinci slovitega portugalskega velikana so namreč v prvi tekmi uvodnega kroga Uefa Youth League doma ugnali latvijsko Liepajo s 4:2, danes pa bo odigran še povratni dvoboj v baltiški deželi.

Birjukov je bil prepričan o uspehu

Darko Birjukov je trener domžalske mladinske zasedbe. Foto: Vid Ponikvar Člani Domžal že dalj časa niso občutili igranja v vzdušju, s katerim so imeli opravka nadarjeni mladinci. Domžalski klub je spretno načrtovano akcijo napolnil tribune Športnega parka, prihodnost rumene družine, ki jo vodi Darko Birjukov, pa jih je navdušila. Nadigrala je sovrstnike Viitorula, romunskega prvaka, in ga premagala z 2:0. Ker se je prva tekma končala brez zadetkov, so si Domžale zagotovile napredovanje.

Zadetka sta dosegla Tamar Svetlin, ki se že lahko pohvali s tem, da je zadel v polno tudi v Prvi ligi Telekom Slovenije, in Tian Pantelić. Med junaki srečanja je tudi vratar Klemen Mihelak, ki je pri vodstvu z 1:0 ubranil strel z bele točke. ''Prepričan sem bil o uspehu. S fanti smo se celo teden dni (vodstvo zveze je zaradi tega konec prejšnjega tedna prestavilo ligaško tekmo z Mariborom) pripravljali na tekmo. Videl sem željo, motivacijo igralcev. Odigrali smo vrhunsko tekmo, lahko smo ponosni na te fante,'' je žarel od veselja strateg Birjukov, ki mu pri delu pomaga Juninho.

Brazilec, ki se je pred kratkim poslovil od aktivne igralske kariere, je zelo priljubljen pri mladih igralcih. Zmago nad romunskimi prvaki so proslavili strastno, v vročem južnoameriškem slogu. Vajeti je v svoje roke prevzel nekdanji zvezni igralec Domžal in poskrbel za zelo čustveno proslavljanje dosežka, ki je s pomočjo družbenih omrežij prenesel širni Sloveniji dokaz o tem, kako prešerno je bilo v slačilnici rumenih.