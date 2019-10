Znana usoda el clasica, zveza potrdila nov datum

Španska nogometna zveza je danes sporočila, da bo derbi španskega nogometnega prvenstva med Barcelono in Real Madridom, ki bi moral biti v soboto na katalonskem stadionu Camp Nou, kljub nasprotovanju la lige šele 18. decembra. Eden najslovitejših derbijev na svetu, el clasico, so prestavili prejšnji teden zaradi nemirov in protestov v Kataloniji.

Že prejšnji teden so se zaradi nadaljevanja političnih in družbenih nemirov v Kataloniji odločili, da bodo el clasico prestavili. Za 26. oktober so v Barceloni napovedane tudi velike demonstracije.

Dogajanje v Kataloniji so minuli teden zaznamovali protesti in nemiri, potem ko je špansko vrhovno sodišče devet katalonskih voditeljev zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017 obsodilo na od devet do 13 let zapora.

Se bo vodstvo la lige pritožilo?

Beli baletniki bodo v Kataloniji gostovali 18. decembra. Foto: Reuters Zdaj je španska zveza RFEF odločila, da bo derbi 18. decembra, čeprav je vodstvo la lige kot nadomestni termin predlagalo 4. ali 7. december. Pričakovati je, da se bo la liga pritožila na odločitev RFEF. 18. december naj bi podpirala tudi oba kluba.

To pomeni, da Barcelono, ki je sicer vztrajala, da bi el clasico odigrali ta teden, kot je bilo predvideno, do božičnih praznikov čaka nekaj napornih tednov. Vodilni klub španskega prvenstva decembra čaka že gostovanje pri Atletico Madridu Jana Oblaka, milanskem Interju Samirja Handanovića v ligi prvakov ter Real Sociedadu, ki je ta čas na četrtem mestu primere division. Real Madrid bo v tem času gostoval pri Club Bruggeju v ligi prvakov in nato pri Valencii, preden se bo odpravil na obisk h Kataloncem.

Barcelona bo danes v ligi prvakov gostovali v Pragi. Foto: Reuters

Vendar pa sta se oba kluba minuli teden po sestankovanju z RFEF uskladila za 18. december. Vodstvo la lige, ki je sicer prvotno predlagalo prestavitev derbija, se z novim datumom ne strinja, saj naj bi novi termin sovpadal s tekmami v kraljevem pokalu in tako vpletenim klubom povzročil izpad dohodka.

Barcelona, ki jo danes v ligi prvakov čaka gostovanje pri praški Slaviji, se je minuli vikend povzpela na vrh la lige in ima točko več od Reala.