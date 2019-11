Iličić do prve točke, poraz Oblaka, Stojanovićevi zapravili veliko priložnost

Jan Oblak in njegovi soigralci iz madridskega Atletica so izgubili v Nemčiji.

Jan Oblak in njegovi soigralci iz madridskega Atletica so izgubili v Nemčiji. Foto: Reuters

Po pestrem torku so danes v ligi prvakov nastopili trije slovenski reprezentanti. Jan Oblak je z Atleticom klonil v Leverkusnu (1:2), glavni sodnik srečanja pa je bil Damir Skomina. Josip Iličić je v Milanu iztržil remi proti angleškemu prvaku Manchester Cityu, Petar Stojanović pa je v razprodanem Maksimirju z Zagrebom po drami remiziral z ukrajinskim klubom Šahtar (3:3). Danes so si napredovanje v osmino finala zagotovili Juventus, Bayern in PSG.

Danes so v ligi prvakov nastopili trije Slovenci. V Zagrebu je stadion Maksimir pokal po šivih, vendar pa so gledalci prizorišče zapustili z grenkim priokusom. Domači nogometaši so namreč do 93. minute vodili s 3:1, na koncu pa so remizirali (3:3). V 97. minuti je po sporno dosojeni najstrožji kazni za izenačenje z bele točke zadel Tete. Slovenski reprezentant Petar Stojanović je za Zagreb igral do 72. minute.

Josip Iličić je z Atalanto osvojil prvo točko v tej sezoni lige prvakov. Foto: Reuters

Josip Iličić je po nedeljskem razočaranju, ko je prejel rdeči karton proti Cagliariju, vsaj nekoliko popravil vtis in dokazal, da zmore osvajati točke tudi med evropsko elito. Atalanta je na domačem igrišču namreč remizirala z Manchester Cityjem. Sinjemodre je v Italiji že v sedmi minuti v vodstvo popeljal Raheem Sterling. Gabriel Jesus je ob koncu prvega polčasa zgrešil enajstmetrovko in zapravil priložnost za povišanje vodstva, za Atalanto pa je v 49. minuti izenačil Mario Pašalić in postavil končni rezultat.

Skomina sodil Škofjeločanu v Nemčiji Damir Skomina je pokazal rdeči karton. Foto: Reuters

V skupini D je Bayer Leverkusen z 2:1 ugnal Atletico Madrid. Slovenski čuvaj mreže Jan Oblak je dvakrat klonil na dvoboju v Nemčiji, kjer je sodil njegov rojak Damir Skomina, ki je v 81. minuti Nadiemu Amiriju pokazal rdeči karton. Oblaka je v 41. minuti z avtogolom premagal Thomas, vodstvo nemške ekipe pa je povišal Kevin Volland. Atletico, za katerega je gol že v sodnikovem podaljšku dosegel Alvaro Morata, si po spodrsljaju še ni zagotovil napredovanja v osmino finala.

Je pa to uspelo Juventusu, ki je slavil v Moskvi pri ruskem prvaku Lokomotivu (2:1). Odločilni zadetek je v 93. minuti dosegel Douglas Costa.

PSG, ki še vedno ne more računati na poškodovanega Neymarja, in Real Madrid, ki je z visoko zmago v španskem prvenstvu nakazal boljše čase, sta upravičila vlogo favoritov v skupini A. Parižani so si z zmago nad Club Bruggom že zagotovili napredovanje, beli baletniki pa bodo morali na zvezdico še malce počakati.

Srbski prvak Crvena zvezda je zapravil eno od zadnjih priložnosti, da se resneje vmeša v boj za napredovanje v osmino finala lige prvakov. V Beogradu je s kar 0:4 slavil evropski podprvak Tottenham, ki se pobira po slabem začetku sezone.

V skupini B se je prvič predstavil nemški velikan Bayern brez trenerja Nika Kovača, ki so ga slabši rezultati v zadnjih tednih, pika na i je bil visok poraz proti Eintrachtu iz Frankfurta (1:5), stali odgovornega položaja na Bavarskem. Začasni strateg Bayerna Hans-Dieter Flick je v ligi prvakov debitiral z zmago proti Olympiakosu. Za uspeh z 2:0 sta v polno zadela Robert Lewandowski in Ivan Perišić. Bavarci so si tako že zagotovili napredovanje.

Velik preobrat Borussie in Chelseaja

Borussia Dortmund je v drugem polčasu nadigrala milanski Inter. Foto: Reuters V obračunu torkovega dela lige prvakov je v Dortmundu gostoval Inter Samirja Handanovića. Milančani so v prvem polčasu zadeli dvakrat in na odmor odšli z lepo prednostjo. Omenimo, da je slovenski vratar že v prvem delu dvakrat rešil Italijane, v drugem polčasu pa tudi Sarma ni mogel ustaviti naleta domače vojske.

Borussia je po dveh zadetkih branilcev Achrafa Hakimija in Juliana Brandta povsem preobrnila srečanje in prišla do pomembne zmage, Inter pa je zdaj v velikih težavah. Nemci imajo za vodilno Barcelono le točko zaostanka, Inter že 4.

Ajax vodil že s 4:1, a ...

To pa ni bil edini spektakularen dvoboj večera. Še bolj noro je bilo v Londonu. Na Stamford Bridgeu je gostoval Ajax, ki je na začetku drugega polčasa vodil že s 4:1. Na začudenje vseh pa to ni bilo dovolj za zmago.

V 68. in 69. minuti, pri vodstvu s 4:2, so gostje zaradi prejetega drugega rumenega kartona ostali brez obeh centralnih branilcev Daleyja Blinda in Joela Veltmana, domačini pa so začeli leteti in v naslednjih petih minutah izenačili na 4:4. Chelsea je z dvema igralcema več do konca srečanja napadal zmago, a nizozemski prvaki se niso dali in na koncu osvojili veliko točko.

Ajax je v eni minuti ostal brez dveh igralcev. Foto: Reuters

Mladi Norvežan spet v polno

Evropski prvak Liverpool je na Anfieldu z 2:1 težje od pričakovanj premagal Genk, Valencia je po zaostanku z 0:1, na koncu s 4:1 odpravila Lille, Lyon je bil s 3:1 boljši od Benfice, Napoli in Red Bull Salzburg pa sta se razšla brez zmagovalca (1:1). Za Avstrijce se je spet med strelce vpisal 19-letni Erling Braut Haaland, ki je zdaj kot najboljši strelec lige prvakov že pri sedmih zadetkih.

Kevin Kampl in soigralci so se v Rusiji razveselili nove zmage. Foto: Reuters

Na prvi tekmi kroga je Red Bull Leipzig nadaljeval super formo in brez težav (2:0) premagal tudi Zenit ter se uvrstil na prvo mesto skupine G. Kevin Kampl, ki je obračun v St. Peterburgu začel na klopi, je ob polčasu zamenjal Marcela Halstenberga in pomagal rdečim bikom, da so tekmo mirno pripeljali do konca.

Ponovno je svoje navijače razočarala Barcelona. Po porazu proti Levanteju v španskem prvenstvu je zatajila tudi v ligi prvakov. Pred domačimi gledalci niso mogli streti praške Slavie in si po koncu srečanja prislužili številne žvižge. Vseeno Kataloncem še vedno odlično kaže, tudi po tem krogu bodo ostali na prvem mestu skupine F.