Navijači Barcelone izžvižgali Valverdeja, Pique miri javnost

Praška Slavia je v torek v ligi prvakov poskrbela za velik uspeh. Češki prvaki so po Milanu (1:1 pri Interju) ostali neporaženi še pri drugem evropskem velikanu. Na Camp Nouu so osvojili točko (0:0) in v skupini smrti ostali v igri za evropsko pomlad, Barcelona pa je prekinila niz 16 zaporednih domačih zmag. Trener Ernesto Valverde se spopada z glasnimi kritikami, a sporoča, da ni treba prižigati alarma.

"To je nagrada za ves trud v zadnjih dveh letih," trener češkega prvaka Jindrich Trpišovsky kar ni mogel verjeti, da so jo njegovi varovanci zagodli zvezdniški Barceloni. Priznal je, da je vedno rad spremljal el clasice, derbije med Barcelono in Realom, tokrat pa se je tudi sam znašel v središču pozornosti na kultnem Camp Nouu, ki je po remiju (0:0) nogometašem Barcelone namenil koncert žvižgov.

Največje priznanje, kar jih lahko prejme vratar

Praška Slavia je po Interju v gosteh načrte pokvarila še Barceloni. Foto: Guliver/Getty Images Povsem drugače je bilo v taboru gostov, kjer so proslavljali enega najodmevnejših uspehov v klubski zgodovini.

"Ter Stegen (Marc-Andre ter Stegen, vratar Barcelone, op. p.) me je po koncu prvega polčasa počakal. To je bilo nekaj nepredstavljivega. Dejal mi je, da že dolgo ni videl takšne predstave in da je užival, ko je spremljal, kako sem podajal žogo z nogo. Počakal me je tudi po koncu dvoboja. To je največje priznanje, ki ga lahko prejmeš od tako dobrega vratarja," je bil po nepozabni predstavi Slavie vzhičen vratar Ondrej Kolar. Ubranil je vse, kar se je ubraniti dalo, na njegovi strani pa je bila tudi sreča, saj je Lionel Messi zadel okvir vrat.

✈️ | Morning from Barcelona!



We are heading to Prague after yesterday’s memorable night! #barsla pic.twitter.com/RBYM1fFTlW — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) November 6, 2019

Kolar je v tej sezoni specialist za tekme z nedotaknjeno mrežo. Med vratnici praškega kluba je stopil 19-krat in kar 14 tekem končal brez prejetega zadetka. "Če bi mi pred gostovanjem v Barceloni nekdo povedal, da na dvoboju ne bom prejel zadetka, bi ga razglasil za norega. Barcelona je zadela še proti vsem tekmecem v tej sezoni," je poudaril Kolar, eden izmed junakov Slavie, in pozabil na letošnje gostovanje Barcelone v Dortmundu, ko se je dvoboj prav tako kot ta na Camp Nouu končal brez zadetkov (0:0). Vratar češkega prvaka, podprtega s kitajskim kapitalom, je v Barceloni zbral kar sedem obramb.

😴 | Good night



... And thanks for your support! #barsla pic.twitter.com/S4WXkd4eBR — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) November 5, 2019

Valverde ostaja optimist

Ernesto Valverde bo v soboto z Barcelono na Camp Nouu pričakal Celto iz Viga. Foto: Reuters Po dvoboju se je Ernesto Valverde naposlušal kritik. Deležen jih je bil že v soboto, ko je Barcelona ostala praznih rok proti Levanteju (1:3), po klavrnem remiju s Slavio (0:0) pa se je stolček trenerja španskih prvakov začel tresti še močneje. Valverde kljub žvižgom navijačev verjame, da so pred Katalonci lepši dnevi. "Lahko smo zaskrbljeni, a ne preveč," je zatrdil 55-letni Španec, ki je največje uspehe dosegal kot igralec in trener Athletica iz Bilbaa. Ne čuti, da bi bilo treba zaradi tega prižigati alarm.

Priznal je, da Barcelona ni odigrala najboljše tekme. Razlog je našel predvsem v sobotnem porazu proti Levanteju, ki je v ekipo vnesel nemir. "Zavedamo se, da na zadnjih dveh tekmah nismo igrali tako, kot bi si želeli. V nogometu se stvari hitro dogajajo. Pred tekmo z Levantejem smo nizali zmage in ujeli zmagoviti ritem, tri dni pozneje pa smo padli v luknjo. Če se ti to lahko zgodi v treh dneh, lahko v treh dneh tudi izboljšamo situacijo in se vrnemo. Znašli smo se pod pritiskom, zdaj se moramo odzvati z zmagami," je napovedal.

Njegovi varovanci so bili proti Slavii nevarni. Zapravili so veliko priložnosti, kar sporoča tudi statistka (streli na gol 14:2, v okvir vrat 6:0), obenem pa so imeli preveč težav z visoko postavitvijo obrambe Slavie, ki je presenetila favorite.

Pique miri javnost: Saj ni tako slabo

Proti Slavii je bil najbližje zadetku Lionel Messi, a je v prvem polčasu zadel okvir vrat. Foto: Reuters Valverde je po razočaranju proti Slavii - še v slabšo voljo ga je spravila poškodba mišice Jordija Albe - spregovoril tudi o velikih pričakovanjih navijačev Barcelone. Pred vsako sezono se namreč ne govori le o naslovu španskega prvaka, ki ga je Valverde v prejšnji sezoni osvojil, ampak o trojni kroni. Za zdaj mu kljub nepopolni predstavi proti Slavii kaže kar dobro. Barcelona je še vedno prva v skupini lige prvakov, najboljša je tudi v domačem prvenstvu.

"Lahko še izboljšamo igro in rezultate, a stvari v tem trenutku sploh niso tako slabe. Slavia si sploh ni priigrala veliko priložnosti," meni izkušeni branilec Gerard Pique. Navsezadnje je Barcelona v torek izboljšala tudi evropski rekord, saj je podaljšala niz neporaženosti na domačih tekmah. Zdaj je dolg že 34 tekem, v tem obdobju pa je dosegla kar 30 zmag. Proti Slavii se ji ni izšlo …