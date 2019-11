Diši po mogočni vrnitvi Francoza

Ko sta se v nedeljo razšli poti Bayerna in hrvaškega stratega Nika Kovača, se je v medijih pojavilo ogromno kandidatov za novega trenerja nemškega prvaka. Na naslovnicah se je znašla kopica priznanih strokovnjakov, med njimi tudi Arsene Wenger, Jose Mourinho, Massimiliano Allegri, Ralf Rangnick in Erik ten Hag. Prvi trije so trenutno brez delodajalca, četrti je v službi udeleženca lige MLS New York Red Bulls, peti, aktualni trener Ajaxa, pa je hitro sporočil, da iz te moke ne bo kruha in da med sezono ne namerava zapuščati nizozemskega prvaka.

Leto dni premora mu je dobro delo

Na Otoku sta Arsene Wenger in Jose Mourinho veljala za velika rivala. Francozu gre nemški jezik veliko bolje od rok. Foto: Reuters Seznam največjih kandidatov se je postopno krčil, ko pa je možnost sodelovanja z Bayernom po poročanju nemškega časnika Bild zavrnil še Rangnick, nekdanji trener Schalkeja in RB Leipzig, je v ospredje skočil 70-letni Francoz. Wenger je trenerska ikona Arsenala. Topničarje je vodil kar 22 let zapored in trikrat postal angleški prvak, lani pa se je po vedno večjih neuspehih, saj je z Londončani ostajal brez lovorik in lige prvakov, odločil za odhod.

Vzel si je čas za odmor, zdaj pa ga je ponovno zamikalo, da bi prevzel vodenje vrhunskega kluba. ''Seveda bi rad postal trener Bayerna. Delo trenerja predstavlja moje življenje. Pogrešam stvari, ki te spremljajo, ko si trener,'' je priznal v pogovoru za BeIN Sports, po katerem je postalo še bolj jasno, da ga vleče na vročo bavarsko klop.

Francoz je bil trener topničarjev kar 22 let. Foto: Reuters

Dodal je še, da je v letu dni premora, odkar je zapustil Arsenal, postal bolj umirjen in sproščen, kar bi mu lahko pomagalo pri novem izzivu. Njegova prednost pri izboru novega trenerja je tudi dobro poznavanje nemškega jezika. V tem pogledu sta Mourinho, nad katerim predsednik Bayerna Uli Höness ne deli posebnega navdušenja, in Allegri v veliko slabšem položaju.

Danes bo debitiral Flick

Hansi Flick na torkovem treningu Bayerna. Foto: Reuters Bayern spada med najboljše na tej celini. V tej sezoni brani v Nemčiji dvojno krono, zelo visoko pa cilja tudi v Evropi. Danes se bo v 4. krogu skupinskega dela lige prvakov doma pomeril z Olympiakosom, na trenerskem stolčku pa bo debitiral začasni strateg, 54-letni Nemec Hansi Flick.

Bayern si lahko že zagotovi napredovanje med 16 najboljših, s tem pa ponudi novemu trenerju, da se v prihodnjih tednih bolj posveti dogajanju v nemškem prvenstvu, kjer je Bayern po bolečem porazu proti Eintrachtu iz Frankfurta (1:5) padel na četrto mesto, za Borussio iz Mönchengladbacha pa zaostaja štiri točke.