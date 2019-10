Prvi berlinski derbi v bundesligi po padcu berlinskega zidu, Kampl bolan

Berlinska Union in Hertha bosta v soboto odigrala prvo tekmo v nemški prvi nogometni ligi po padcu berlinskega zidu. Nogomet, politika in zgodovina bodo del derbija na stadionu An der Alten Försterei, ko se bosta teden dni pred 30. obletnico padca berlinskega zidu srečala kluba iz vzhodnega in zahodnega dela nemške prestolnice.

Kluba sta bila dolga časa vsak na svoji strani zidu zaradi delitve med hladno vojno, zdaj pa se bosta, po tem ko si je Union v lanski sezoni zagotovil napredovanje iz druge v prvo ligo, srečala na dvoboju v bundesligi.

Berlinski derbi je v vsakem primeru redek, čeprav je Berlin doslej v prvo ligo prispeval več klubov kot katero koli drugo nemško mesto. Union je tako po klubih Tasmania Berlin, Blau-Weiss Berlin, Tennis Borussia Berlin in Herthi peti berlinski klub v bundesligi. Kljub temu pa so bili do zdaj na sporedu bundeslige le štirje berlinski derbiji, zadnji v sezoni 1976/77 med Hertho in Tennis Borussio.

Vseeno pa sobotna ne bo prva tekma med Unionom in Hertho, kluba sta se namreč v sezonah 2010/11 in 2012/13 že srečala v drugi ligi. Nekaj mesecev po padcu berlinskega zidu, januarja 1990, pa sta kluba na stadionu Herthe odigrala tudi čustveno prijateljsko tekmo, s katero so proslavili združitev mesta. Tokratna tekma pa bo na stadionu Uniona.

Red Bull Leipzig Kevina Kampla bo gostil Mainz. Slovenskega vezista zaradi bolezni ne bo v kadru rdečih bikov. Bayern čaka težko gostovanje v Frankfurtu, Borussia Dortmund pričakuje Wolfsburg, vodilni Mönchengladbachčani pa odhajajo v Leverkusen.

