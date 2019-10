Kampl v Freiburgu, vroč derbi v Gelsenkrichnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kevin Kampl in njegovi rdeči biki v tej sezoni ciljajo zelo visoko. Foto: Getty Images

V 9. krogu nemškega prvenstva bo vse v znamenju sobotnega porurskega derbija med velikima rivaloma Schalkejem in Borussia Dortmund. Kevin Kampl in njegovi rdeči biki bodo po treh tekmah brez zmage v domačem prvenstvu novo zmago lovili pri Freiburgu, Bayern pa bo na Allianz Areni gostil novinca, Union Berlin. Že danes se bosta pomerila Mainz in Köln.