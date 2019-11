Niko Kovać je že bivši trener Bayerna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je danes po nemških medijih zaokrožila novica, da Hrvat Niko Kovać kljub sinočnjemu porazu z 1:5 proti Eintrachtu iz Frankfurta ostaja trener Bayerna iz Münchna, so zvečer iz bavarskega velikana vendarle sporočili, da iščejo novega trenerja.

Oseminštiridesetletni Hrvat je vodil današnji trening, po poročanju lokalnih medijev naj bi rekordne nemške prvake vodil vsaj še na dveh tekmah, a vodstvo klub je sprejelo odločitev. Kovać je že bivši.

FC Bayern parts ways with Niko Kovac. pic.twitter.com/xl0sjaZAqC — FC Bayern English (@FCBayernEN) November 3, 2019

Odločitev o prekinitvi pogodbe s Kovaćom je padla po nedeljskem sestanku, na katerem se je hrvaški trener srečal s predsednikom Bayerna Ulijem Hönesem, direktorjem kluvba Karlom Heinzom Rummeniggejem in športnim direktorjem Hasanom Salihamidžićem. Kovać je ponudil odstop.

"Dosežki našega kluba v zadnjih tednih so nam pokazali, da moramo ukrepati. Z Nikom smo se odkrito in resno pogovorili in se skupaj odločili, da zapusti mesto trenerja. Ob tem se mu v imenu Bayerna zahvaljujem za dobro delo, predvsem lanski dvojček," je za spletno stran kluba povedal Rummenigge.

Do nadaljnjega bo ekipo vodil Kovaćev pomočnik Hansi Flick, Bayern naslednji teden čaka spopad v ligi prvakov z Olympiacosom, nato pa v soboto še nemški derbi z Borussio Dortmund.

Klop bavarskega nogometnega velikana Kovać zapušča po 65 tekmah, v katerih je zbral 45 zmag, 12 remijev in le osem porazov. V prejšnji sezoni je v Nemčiji osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Prvenstvo, pokal in superpokal. V ligi prvakov je izpadel v osmini finala, proti poznejšemu evropskemu prvaku Liverpoolu.

