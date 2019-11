Ajax brutalno kaznovan, Srb ogorčen nad sodnikom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Epski remi med Chelseajem in Ajaxom

Nogometaši Ajaxa kar niso mogli verjeti, kaj vse jim je sodnik dosodil v 68. in 69. minuti.

Nogometaši Ajaxa kar niso mogli verjeti, kaj vse jim je sodnik dosodil v 68. in 69. minuti. Foto: Guliver/Getty Images

Nogometaši Ajaxa so imeli po remiju v Londonu (4:4) mešane občutke. Ostali so neporaženi pri Chelseaju, kar jih je lahko navdalo z navdušenje, po drugi strani pa jih je peklo, da so zapravili ogromno priložnost, saj so vodili s kar 4:1. Minuta, v kateri so prejeli dva rdeča kartona, za nameček pa so modri izvajali še 11-metrovko, jih bo še dolgo pekla. Kapetan Ajaxa Dušan Tadić je celo prepričan, da je šlo za sodniško krajo.

Nizozemski prvak Ajax se vrača na pot stare slave. V prejšnji sezoni je blestel v ligi prvakov, prekrižal načrte Realu in Juventusu, v polfinalu pa ga je od veličastnega preboja v sklepno dejanje s Tottenhamom delilo le nekaj sekund. Čeprav so Nizozemci po izjemni sezoni prodali kar nekaj zvezdnikov in si napolnili blagajno, raven njihovih predstav v Evropi ni pretirano padla.

V torek so bili zelo razigrani na gostovanju v Londonu, kjer so se spogledovali z visoko zmago nad Chelseajem. Na stadionu Stamford Bridge so po uri igre vodili že s 4:1, sreče pa niso mogli deliti z navijači, saj jih zaradi nedavnih izgredov na gostovanju v Valencii ni bilo na gostovanju v Londonu.

Rocchi pokazal dva rdeča kartona, nato pa še na belo točko

Nizozemski prvaki so sredi drugega polčasa ekspresno ostali brez dveh igralcev. Foto: Reuters Kazalo je na pravo katastrofo bogatega angleškega kluba, a je sledil preobrat, o katerem se bo še dolgo govorilo. Postregel je namreč z akcijo gostiteljev, po kateri se je Ajax znašel na robu prepada. Takrat je vodil še s 4:2. Kaj se je zgodilo v 68. minuti, ki se je zaradi niza posebnosti vpisala v zgodovino tekmovanja kot ena najbolj brutalnih za moštvo, ki se je branilo v tistem trenutku?

Italijanski sodnik Gianluca Rocchi je imel veliko dela. Najprej prerivanja med Daleyjem Blindom in Jorginhom ni videl kot prekrška v korist ekipe iz Amsterdama. Za tem je Blind storil grob prekršek nad Tammyjem Abrahamom. Gostje so si takrat želeli, da bi sodnik dosodil prosti udarec in pokazal rumeni karton Nizozemcu, a je Italijan pustil, da se je igra nadaljevala.

V nadaljevanju akcije je Callum Hudson-Odoi prišel do nevarnega strela, a je žogo na poti proti mreži zaustavila roka Joëla Veltmana. Rocchi je šele takrat ustavil akcijo, se odpravil proti Blindu in mu pokazal drugi rumeni karton. Dirigent obrambe Ajaxa je moral tako predčasno z igrišča, šok za goste pa se je šele začel.

Chelsea se je vrnil po zaostanku z 1:4 in na koncu osvojil točko (4:4). Foto: Reuters

Nato je sodnik odšel v kazenski prostor in pokazal rumeni karton še Veltmanu. Tudi drugi obrambni steber Ajaxa je s tem prejel drugo rumeno opozorilo, tako da je bil izključen še on. Le nekaj sekund po soigralcu Blindu. Ker pa je Veltman igral z roko, je Rocchi pokazal tudi na belo točko.

Lampard: Spoštovanje Ajaxu, to je bil spektakel

Frank Lampard se je s točko proti Ajaxu na lestvici skupine G povzpel na vrh. Na vrhu je izenačeno, saj imajo Chelsea, Ajax in Valencia sedem točk. Foto: Reuters Chelsea je tako v enem napadu postal bogatejši za 11-metrovko in prednost dveh igralcev na igrišču. Jorginho je bil natančen z bele točke (že drugič na tekmi), modri so znižali na 3:4, nato pa kmalu s pomočjo številčne prednosti izenačili na 4:4. Ajax je z velikimi težavami ohranil vsaj točko, v izdihljajih srečanja jih je reševal vratar Andre Onana, zlasti po strelu rezervista Michyja Batshuayija. Ostalo je pri 4:4, dvoboj, na katerem je dišalo po ogromni zaušnici Chelseaju, pa se je končal z neverjetnim preobratov Lampardove čete.

"Bil sem že udeležen v kar nekaterih preobratih, a ta tekma je bila najbolj nora od vseh. Pokazali smo močan značaj," je po dvoboju dejal Španec Cesar Azpilicueta. Zadel je za 2:4, veselil pa se je tudi zadetka za 5:4, a ga je sodnik po ogledu VAR-posnetka zaradi igre z roko razveljavil.

"Ne morem vam pojasniti, kaj se je dogajalo na tekmi. Tekma je bila nora, nogomet pa se igra za zabavo. Vsak, ki je spremljal ta dvoboj, si je lahko dejal, da je bila to posebna tekma. Spoštovanje Ajaxu, to je bil resničen spektakel," je dejal trener Chelseaja Frank Lampard in dodal, da je bil po tekmi kar malce razočaran, da njegovi varovanci v zadnjih desetih minutah niso dosegli še pike na i, zmagovitega gola za 5:4.

Kapetan Ajaxa: Sodnik je razbil našo igro

Kapetan Ajaxa Dušan Tadić je bil nezadovoljen s sojenjem. Foto: Reuters Gostje po srečanju, ki je izstopalo v marsičem, niso skrivali nezadovoljstva. "Zelo sem razočaran. Po takšni tekmi bi morali govoriti le o Ajaxu in o naši dobri predstavi, a tega ne moremo narediti, ker se je našel nekdo, ki nam je ukradel vse," je srbski zvezni igralec Dušan Tadić usmeril kazalec v delivca pravice.

"Videli smo, kako je bil pred tem nad Blindom storjen prekršek. Mislim, da ga je storil Pulišić. Če bi bil dosojen prekršek, ne bi bilo drugega rumenega kartona za Blinda, prav tako ne za Veltmana, ne bi bilo niti najstrožje kazni. Še nikoli v svoji karieri nisem videl v eni akciji trojne kazni. Nikoli. To je veliko razočaranje. Pa nisem nekdo, ki rad išče opravičila. Nerad govorim o drugih ljudeh. Po tej tekmi bi morali govoriti o Ajaxu, o tem, da smo bili boljši od Chelseaja, ne pa o tem, kako je nekdo razbil našo igro," je bil jezen kapetan Ajaxa. Kako jezni bi bili šele navijači Ajaxa, če bi jim Uefa dovolila gostovanje na londonskem stadionu …