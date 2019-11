Hrvaška besni nad VAR, trener Dinama ga primerja s cirkusom

Nogomet piše zelo nenavadne zgodbe. Ko je zagrebški Dinamo v 89. minuti povedel proti Šahtarju s 3:1, poln Maksimir pa norel od navdušenja, se je hrvaškim prvakom smejalo do ust. Le dobrih pet minut pozneje je bilo v slačilnici Dinama kot na pogrebu. Ukrajinci so izenačili s 3:3, gostitelji pa so krivca za nepričakovan padec našli v nemškem sodniku Felixu Brychu in (ne)uporabi VAR.

Lani Srbija, letos Hrvaška. Nemški delivec pravice Felix Brych, ki spada med najboljše, kar jih lahko ponudi Evropska nogometna zveza (Uefa), se je v kratkem času zameril tako Srbom kot Hrvatom.

Srbe razburil lani v Rusiji

Felix Brych je na SP 2018 spravil ob živce Aleksandra Mitrovića. Foto: Reuters Znašel se je na seznamu nezaželenih in osovraženih oseb, o njegovem sojenju pa je bilo in bo izrečenih še ogromno besed. V omenjenih državah prevladujejo tiste, ki 44-letnega Bavarca ne predstavljajo v najlepši luči. Družbena omrežja so v noči na četrtek ''pregorela'' z izlivi nezadovoljstva in jeze hrvaških ljubiteljev nogometa, ki se počutijo opeharjene.

Če so lani Srbi pribijali Nemca na križ zaradi nedosojene najstrožje kazni po znamenitem prekršku nad Aleksandrom Mitrovićem, ki se je na tekmi svetovnega prvenstva v Rusiji znašel v primežu dveh Švicarjev in nemočno izgubil ravnotežje, pa so v sredo zaradi Brycha noreli Hrvati. Zlasti navijači zagrebškega Dinama, kateremu se je po vodstvu s 3:1 nasmihala zgodovinska priložnost, saj bi se z zmago nad zvezdniki ukrajinskega prvaka približali preboju v osmino finala lige prvakov.

To bi bil uspeh, kakršnega klubi v tem delu Evrope v tem stoletju ne pomnijo. Podoživljal bi ga tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović, ki je proti Šahtarju odigral 72 minut in zapustil igrišče pri rezultatu 1:1, po srečanju pa v slačilnici žaloval za tistim, kar je zapravil v sodnikovem podaljšku. Ko je vodil s 3:1, a nato osvojil le točko (3:3), ki so jo pri Šahtarju po neverjetni vrnitvi pozdravili kot zmago, saj so po novem v razmerju medsebojnih srečanj proti Dinamu zaradi pravila o večjem številu zadetkov v gosteh v boljšem položaju (2:2 v Harkivu, 3:3 v Zagrebu).

V sodniškem podaljšku prejel dva gola

Rezervist Luka Ivanušec je v 82. minuti popeljal Dinamo v vodstvo z 2:1. Foto: Reuters Kaj so Hrvati zamerili nemškemu sodniku? Jezni so bili že v prvem polčasu, ki se je končal brez zmagovalca (1:1), piščalka Brycha pa je ostala nema, ko sta v kazenskem prostoru Šahtarja padla Bruno Petković in Arijan Ademi. Čeprav se v tej sezoni v ligi prvakov uporablja VAR, se nemški sodnik po omenjenih akcijah kljub protestu Zagrebčanov ni odločil za videoanalizo. Pri obeh padcih je dišalo po najstrožji kazni, zato je bila jeza gostiteljev še toliko večja, ko se je Nemec v izdihljajih srečanja, globoko v sodnikovem podaljšku, vendarle odločil za ogled VAR.

Takrat so gostje napadli kazenski prostor Dinama z vsemi silami. Čeprav so v 89. minuti prejeli tretji zadetek (1:3) in se znašli v ogromnih težavah, se niso predali. Odločno so krenili v napad, na začetku sodnikovega podaljška najprej stresli okvir, nato prek Juniorja Moraesa v 93. minuti znižali na 2:3, nato pa je sledil trenutek, po katerem so Hrvati povsem zasovražili VAR.

Makedonski reprezentant Arijan Ademi, bratranec Agima Ibraimija, je v 89. minuti povišal vodstvo modrih na 3:1. Foto: Reuters

Ukrajinci so na vse pretege iskali načine, kako priti do izenačenja. V napad je krenil tudi vratar Andrij Pjatov, z leve strani pa je v kazenski prostor prodiral Taison. Pokrival ga je Emil Dilaver, eden izmed številnih Brazilcev v vrstah bogatega kluba iz Donecka pa je padel kot pokošen. Brych je pokazal na belo točko, Zagrebčani so bili šokirani.

11-metrovka zaradi Taisona? Ne, zaradi Pjatova!

Šahtar je izenačil v osmi minuti sodnikovega podaljška! Foto: Reuters Počasen posnetek je razkril, da ni bilo prekrška in je Južnoameričan vse skupaj izsilil. To je v analizi VAR opazil tudi nemški sodnik. Če bi ostalo le pri tem, bi razveljavil odločitev, Dinamo pa bi še naprej ohranil vodstvo s 3:2. In najverjetneje zmagal. Ker pa so iz kontrolne sobe sporočili Nemcu še nekaj drugega, se je stvar za Zagrebčane močno zapletla. Tik pred omenjenim padcem Taisona je namreč sredi kazenskega prostora padel tudi Pjatov. Posnetek, Brych pred tem na omenjeni prizor sploh ni bil osredotočen, je razkril, da ga je nepravilno s komolcem udaril Kevin Theophile-Catherine.

Francoski branilec, pred tem junak srečanja, saj je podal za prvi gol Dinama, je postal veliki osmoljenec. Prejel je rumeni karton, Brychu pa ni preostalo nič drugega, kot da dovoli Šahtarju izvedbo 11-metrovke. Mateus je zatresel mrežo, vratar Dinama Dominik Livaković je bil za las prekratek, le nekaj sekund pozneje, igrala se je že osma minuta sodnikovega podaljška, pa je Nemec odpiskal konec dvoboja.

Trener Dinama: VAR je navaden drek

Nenad Bjelica ni privrženec VAR. Foto: Reuters To je bila tekma, ki je postregla z enim najbolj neverjetnih preobratov. Nogometaši Šahtarja niso skrivali sreče, strelec izenačujočega zadetka Mateus se je zahvaljeval bogu za moč, s pomočjo katere je zadel za končnih 3:3, v taboru Dinama pa je bilo tiho in žalostno.

Trener Nenad Bjelica, znan po umirjenem obnašanju, tokrat ni mogel ostati tiho. V pogovoru za hrvaško televizijo, ko je bila njegova glava še vroča, je izrazil veliko nezadovoljstvo s sodniško noviteto, ki jo predstavlja VAR. ''Kaj nam bo VAR, če ga ne želijo uporabljati?,'' je bil razočaran, ker se Brych v prvem polčasu ni odločil za videoanalizo ob spornih odločitvah ''v škodo'' Dinama.

Brych je v razburljivem srečanju pokazal tudi dva rdeča kartona. Po enega na vsaki strani. Foto: Reuters

''VAR je navaden drek. Ubija čustva, ubija strast, ubija igro. To je cirkus. Poglejte, kakšen cirkus je glede VAR v Angliji. Ali pa v Italiji, tam je največji! Še vedno je tolmačenje spornih situacij odvisno bolj ali manj od interpretacije. Zakaj ga imamo? Naj se VAR raje ukine. Absolutno sem proti njemu. V naši situaciji je sodnik najprej označil prekršek nad Taisonom, potem pa si je pogledal posnetek in se odločil za nekaj povsem drugega. Da se razumemo, Theophile je storil prekršek za 11-metrovko, čist kot solza, a moti me, da je sodnik ocenjeval en prekršek, nato pa dosodil 11-metrovko za povsem drugega. VAR je cirkus. Škandalozno,'' je dejal trener Dinama. Glede VAR je imel negativno mnenje še kot trener Lecha na Poljskem, zdaj pa ga je le še učvrstil.