Skandinavski deček za 100 milijonov evrov

Če se je kdo od nogometnih navdušencev te dni morda vrnil z večmesečnega popotovanja, na katerem se je povsem odklopil od zunanjega sveta, preveril, kaj vse je zamudil, in pokukal tudi v najbolj spektakularno nogometno ligo na svetu, je bil, ko je pogledal na vrh lestvice strelcev, zagotovo presenečen.

"Kdo je Erling Haaland," se je verjetno začudeno vprašal. Zagotovo je potem naredil še en korak in se pozanimal, kdo strelec sedmih golov v vsega štirih nastopih v ligi prvakov sploh je. Ko je ugotovil, da gre za fanta, ki je pred kratkim dopolnil šele 19 let, je močno izbuljil oči.

"Saj ne more biti res!" je morda vzkliknil ob tem, ampak je. Kot je res tudi to, da je ta fant, ki bo še do naslednjega poletja najstnik, v tej sezoni za RB Leipzig na 17 tekmah zabil že neverjetnih 23 zadetkov!

V ligi prvakov je na štirih tekmah zabil kar sedem golov. Foto: Getty Images

Za 194 centimetrov visokega napadalca s številko 30 na dresu Salzburga se danes, to seveda ni niti najmanjše preseneča, grebejo skoraj vsi velikani evropskega nogometa. Tudi Real in Atletico Madrid, Barcelona, Manchester United in City, Chelsea, Bayern in Arsenal naj bi bili med tistimi, ki so resno stegnili lovke po njem, a naleteli na visok zid. Okroglih sto milijonov evrov bo treba plačati zanj, so sporočili iz Salzburga. Ne toliko zaradi 16 zadetkov, ki jih je v prvenstvu in pokalu za ta z naskokom najboljši avstrijski nogometni klub zabil v tej sezoni, njegova cena je v nebo poskočila predvsem zaradi tega, kar je Haalandu uspelo na največjem nogometnem odru.

Nase je močno, da močneje skoraj ne bi mogel, opozoril že ob debiju v ligi prvakov, ko je pri zmagi Salzburga nad belgijskim Gentom s 6:2 zabil kar tri gole. Potem je zadel še pri spektakularnem porazu na Anfieldu proti evropskemu prvaku Liverpoolu s 3:4, se med strelce dvakrat vpisal pri še enem porazu po razburljivi tekmi proti Napoliju doma z 2:3, in mrežo Neapeljčanov zatresel tudi za točko, ki so jo po remiju z 1:1 avstrijski prvaki na kultnem štadionu San Paolo osvojili v torek.

Hat-trick in komični zgodbi, povezani z njim

Hat-trick proti Genku mu je uspel že v prvem polčasu. Foto: Reuters Waynu Rooneyju, ki mu je to v majici Manchester Uniteda uspelo leta 2004, in tudi prvi najstnik po Rooneyju in Špancu Raulu, ki je ob debiju v najmočnejši evropski nogometni ligi dosegel več kot en gol. Po zadetku na torkovi tekmi v Neaplju pa je postal šele četrti nogometaš po Ze Carlosu (Porto), Alessandru del Pieru (Juventus) in Diegu Costi (Atletico Madrid), ki se je med strelce vpisal ob vseh prvih štirih nastopih v ligi prvakov.



Po hat-tricku se je seveda znašel v središču pozornosti, mediji pa so na dan privlekli nekaj zanimivih zgodb, ki so nastale ob njem. Tudi to, da naj bi dan pred debijem v ligi prvakov vseskozi na ves glas poslušal znamenito himno lige prvakov. "Res je. To pesem poslušam že od mladih nog. Lahko bi celo rekel, da je to moja najljubša pesem. Očitno se je splačalo," je to sam potrdil tudi Haaland, ki je v noči po treh golih v mreži Genka spal z vsemi tremi nogometnimi žogami, s katerimi je poskrbel za hat-trick. "Nisem želel spati samo z eno, da ne bi bili preostali dve ljubosumni," je nasmejal čudežni norveški deček. Ko je Haaland 17. septembra ob debiju v ligi prvakov zabil tri gole, je postal prvi najstnik s hat-trickom po, ki mu je to v majici Manchester Uniteda uspelo leta 2004, in tudi prvi najstnik po Rooneyju in Špancu, ki je ob debiju v najmočnejši evropski nogometni ligi dosegel več kot en gol. Po zadetku na torkovi tekmi v Neaplju pa je postal šele četrti nogometaš po(Porto),(Juventus) in(Atletico Madrid), ki se je med strelce vpisal ob vseh prvih štirih nastopih v ligi prvakov.Po hat-tricku se je seveda znašel v središču pozornosti, mediji pa so na dan privlekli nekaj zanimivih zgodb, ki so nastale ob njem. Tudi to, da naj bi dan pred debijem v ligi prvakov vseskozi na ves glas poslušal znamenito himno lige prvakov. "Res je. To pesem poslušam že od mladih nog. Lahko bi celo rekel, da je to moja najljubša pesem. Očitno se je splačalo," je to sam potrdil tudi Haaland, ki je v noči po treh golih v mreži Genka spal z vsemi tremi nogometnimi žogami, s katerimi je poskrbel za hat-trick. "Nisem želel spati samo z eno, da ne bi bili preostali dve ljubosumni," je nasmejal čudežni norveški deček.

Neverjetna želja, da bi bil vsak dan boljši

"Želim postati najboljši na svetu," je bojda govoril že kot otrok, malo za tem, ko se je nekje pri začetku osnovne šole v množici športov, v katerih se je preizkusil (atletika, rokomet, celo golf …), odločil, da ima najraje nogometno žogo. Takrat, ko je pri lokalnem Brynu na Norveškem začel trenirati nogomet, ga seveda nihče ni vzel resno. Danes se vsi sprašujejo, ali je "mali" mislil resno.

V tej sezoni je za Red Bull Salzburg v 17 nastopih zabil že neverjetnih 23 golov. Foto: Getty Images

"Od mladih nog je bil nadarjen, to je bilo jasno takoj, a še bolj kot to je vedno kazal neverjetno željo po tem, da bi bil iz dneva v dan boljši. Je veliko bolj osredotočen na nogomet in to, da bi mu uspelo, kot sem bil jaz," o njem pravi njegov oče Alfie Haaland, tudi sam nekoč uspešen nogometaš. Nekdanji norveški reprezentant, ki je igral za Manchester City in Leeds United. Prav tam, v Leedsu, je 21. julija leta 2000 na svet prijokal zdajšnji hit evropskega nogometa, preden se je po krutem koncu očetove nogometne poti vrnil nazaj v Skandinavijo.

Grozljiv prekršek Roya Keana, ki je končal kariero njegovega očeta

Haalandov oče, Alfie Haaland, je nekdanji norveški reprezentant, ki je za Norveško zbral 34 nastopov. Kot defenzivni vezist je nase prvič opozoril pri Brynu, od katerega ga je potem pot vodila v Nottingham Forrest, z dobrimi igrami v njegovem dresu pa nase opozoril večje otoške klube. Leta 1997 je tako odšel v Leeds United, po treh sezonah z njegovim dresom na sebi pa je leta 2000 prestopil v Manchester City.



Haalanda se predvsem poznavalci otoškega nogometa zagotovo spominjate po dogodku iz leta 2001, ko ga je na mestnem derbiju med Manchester Cityjem in Unitedom Haalanda z grozljivim prekrškom ustavil legendarni Roy Keane in, kot se je izkazalo pozneje, končal Norvežanovo nogometno pot.



Grozljiv prekršek Royja Keana:





Dogodek je veliko prahu dvignil predvsem leta pozneje, ko je Keane v svoji avtobiografiji zapisal, da je Haalanda zaradi neporavnanih računov iz preteklosti poškodoval namerno. Irec se je pozneje sicer opravičeval, da je pisec njegove knjige njegove besede tolmačil nekoliko narobe, a tudi glede na besede, ki jih je o tem prekršku – številni ga imajo za najhujšega v zgodovini angleške premier lige – izgovoril pred tem, je jasno, da je resnica bržčas takšna, kot je zapisana v knjigi.

V zadnjih mesecih se je spremenilo veliko, a nekaj se zagotovo ni

"Ko je prišel k nam, ni bil nič posebnega, a potem je napredoval tako hitro, da je bilo kar neverjetno. Česa takšnega v življenju še nisem videl. Najbolj noro pa je to, da je v resnici še hitrejši in še močnejši, kot je videti. Je neverjeten. Njegova meja je samo nebo," je o čudežnem dečku norveškega in svetovnega nogometa povedal Ruben Gabrielsen, kapetan Moldeja v obdobju, ki ga je tam preživel Haaland.

"V zadnjih mesecih se je v njegovem življenju spremenilo veliko, a nekaj se zagotovo ni. Nekaj je že od prvega dne povsem enako. Njegovo obnašanje. Še vedno trdo dela na treningih, še vedno se vede skrajno profesionalno in še vedno je tak, kot je bil. Spoštuje vse v klubu in okoli njega, vedno je nasmejan in nikomur ne daje misliti, da je kaj posebnega. Pa je. Zelo poseben je," pa so besede, ki jih je na Haalandov račun izrekel njegov zdajšnji trener, Američan, ki sedi na klopi Salzburga, Jesse Marsch.

V Salzburg je prišel v začetku letošnjega leta. Pred tem je igral za Molde. Foto: Getty Images

Že od mladih nog ponavlja ene in iste besede

O zelo hitrem, močnem in pred nasprotnikovim golom neverjetno iznajdljivem napadalcu podobno govorijo vsi, sam pa vedno ponavlja samo eno: "Sanjam o tem, da bom nekoč najboljši na svetu, da bom igral za enega od največjih klubov in osvajal najpomembnejše lovorike, a počasi. Pred mano je še dolga pot." Besede, ki so jih številni mladi športniki izrekli že neštetokrat, a sam je dal – predvsem o tistem delu, da ne namerava hiteti – že večkrat vedeti, da misli resno, zato iz njegovih ust zvenijo malo drugače.

Kot takrat, ko je po letu članskega nogometa v drugi norveški ligi s 16 leti zapustil svoj dom in zavrnil številne mikavne ponudbe, ki so priromale v klubsko pisarno njegovega Bryna. Raje kot precej visoke pogodbe iz tujine je izbral Molde, pri katerem ga je pričakal legendarni Norvežan Ole Gunnar Solskjear. "On je eden od glavnih razlogov, da sem danes to, kar sem," Haaland nikoli ne pozabi pohvaliti svojega mentorja iz časov pri Moldeju, ki je danes trener Manchester Uniteda.

Na svetovnem prvenstvu je na eni tekmi zabil devet golov

Na letošnjem svetovnem prvenstvu do 20 let je močno opozoril nase. Foto: Getty Images



Morda bo na teh tekmah Haaland dočakal tudi prvi reprezentančni zadetek, na katerega še čaka, jih je pa zato kar nekaj zabil v mlajših selekcijah Norveške. Daleč najmočneje je odjeknil podvig, ki mu je uspel maja lani, ko je na svetovnem prvenstvu do 20 let na Poljskem pri zmagi Norveške nad Hondurasom z 12:0 zabil kar devet golov! In seveda postavil rekord. Seveda je Haaland, ki je član tamkajšnjih reprezentančnih selekcij že od najmlajših kategorij, debitiral tudi za člansko reprezentanco Norveške. Septembra je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 pri zmagi nad Malto z 2:0 sodeloval 66 minut, medtem ko je pri remiju s Švedsko z 1:1 zaigral v zadnjih 14 minutah. Oktobrski tekmi proti Španiji in Romuniji, na obeh so Norvežani remizirali z 1:1, je zaradi poškodbe izpustil, nova reprezentančna nastopa pa lahko pričakuje že ta mesec, ko Norvežane čakata tekmi proti Ferskim otokom in Malti, na katerih se bodo poskušali dokopati do nastopa na velikem tekmovanju.Morda bo na teh tekmah Haaland dočakal tudi prvi reprezentančni zadetek, na katerega še čaka, jih je pa zato kar nekaj zabil v mlajših selekcijah Norveške. Daleč najmočneje je odjeknil podvig, ki mu je uspel maja lani, ko je na svetovnem prvenstvu do 20 let na Poljskem pri zmagi Norveške nad Hondurasom z 12:0 zabil kar devet golov! In seveda postavil rekord.

Salzburgu se obeta posel stoletja

V članski reprezentanci Norveške še čaka na prvi gol. V mlajših selekcijah jih je zabijal kot po tekočem traku. Foto: Getty Images Časi, ki jih je Haaland prebil v Moldeju, s katerim je bil dvakrat norveški podprvak, niso trajali dolgo. Po 20 golih v 50 nastopih še pred dopolnjenim 18. letom, so ponudbe seveda začele prihajati tudi v pisarno Moldeja. Precej večje, z nekaj več ničlami in precej bogatejšimi, milijonskimi pogodbami. Najbolj vztrajni so bili mendsa pri Juventusu, a je bila zgodba podobna …

"Hvala, ampak ne, hvala. Mogoče kdaj drugič," je odgovoril vsem in za svoj razvoj izbral Red Bull Salzburg, dominantnega avstrijskega prvoligaša, ki je v zadnjem obdobju slovi kot odlična odskočna deska za nadarjene nogometaše, ki je v zadnjih letih "izpljunil" nekaj zelo zanimivih imen. Zvezdnika Liverpoola Sadia Maneja in Nabyja Keito, na primer. Pa tudi Kevina Kampla, če hočete.

Salzburg je tako januarja letos na Norveško nakazal pet milijonov evrov in zgodba o ekspresnem vzponu se je začela. V drugi polovici prejšnje sezone Haaland prav veliko prstov pri dvojni avstrijski kroni, ki jo je v klubske vitrine pospravil Salzburg, ni imel, zbral je samo pet nastopov in zabil en gol, potem pa je sledila sezona 2019/20 in … Haalandov svet se je obrnil na glavo.

V 17 nastopih v vseh tekmovanjih v tej sezoni je Haaland za Salzburg zabil kar 23 golov in pristavil še šest asistenc, gol pa v povprečju zabije na vsakih 50 minut. Še bolj impresivna je njegova statistika v ligi prvakov. Tam se njegovo ime med strelci znajde v povprečju na vsakih 38 minut! Čeprav ima pogodbo s Salzburgom do leta 2024, je jasno, da se v Mozartovem mestu ne bo zadržal tako dolgo.

Tako kot je jasno tudi to, da bodo Salzburžani z njim zaslužili morda tudi 20-krat več, kot so pred manj kot letom dni plačali zanj ali pa še več, če bo sezono nadaljeval v podobnem slogu. Da bi lahko presegel svojega idola Zlatana Ibrahimovića, se že danes strinjajo vsi. Kdo ve, morda pa nekoč doseže tudi tistega, čigar dieto je v želji, da bi postal še boljši, posnemal, Cristiana Ronalda. Glede na to, kaj je pokazal v zadnjih tednih, tudi to ni nemogoče, kdo ve, ampak ... Tako kot pravi tudi Haaland ... Počasi.

Takole gole zabija Erling Haaland:

