Verbiču zaigrala čustva, ko jo je zagodel prijateljem

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Verbič jo je v četrtek v 4. krogu skupinskega dela lige Europa zagodel nekdanjemu delodajalcu. Dinamo Kijev je remiziral v Köbenhavnu (1:1), izenačujoči zadetek pa je dosegel prav Vojničan. Ko je zadel v polno, se iz spoštovanja do nekdanjega kluba ni veselil, navijači danskega prvaka pa so ga pozdravili z aplavzom.

Ni se prvič pomeril z nekdanjim klubom, ki ga še vedno nosi v srcu. Benjamin Verbič se je v dresu Dinama s Köbenhavnom prvič pomeril pred dvema tednoma v Kijevu, dvoboj pa se je končal brez zmagovalca (1:1). Zgodovina se je ponovila tudi na Danskem, kjer so slovenskemu reprezentantu ob vrnitvi v nekdanji dom zaigrala čustva.

"Zame je bilo še dvakrat bolj čustveno kot na tekmi v Kijevu. Stadion Parken poznam zelo dobro. Na njem sem odigral veliko tekem in imam lepe spomine. A zdaj sem igralec drugega kluba, zato sem moral na to, da sem bil nekoč igralec Köbenhavna, pozabiti in dati vse od sebe," je po dvoboju za Eurosport povedal 25-letni Slovenec, ki je na Danskem igral poltretjo sezono in se prikupil navijačem Köbenhavna.

Navijači so mu namenili aplavz

V tej evropski sezoni je dočakal strelski prvenec prav na stadionu, kjer si je nekoč služil kruh. Foto: Getty Images Njegova poteza, ko je v 70. minuti dosegel zadetek za goste in izenačil na 1:1, je zato razumljiva. Z roba kazenskega prostora se je odločil za udarec v desni spodnji kot vrat Köbenhavna. Bil je natančen in postavil končni rezultat, zadetka pa ni hotel proslavljati.

"Nisem ga proslavljal iz spoštovanja do kluba. Köbenhavn mi je dal veliko. Tako trener, ekipa kot navijači. Vse spoštujem," je pojasnil, zakaj si ni dal duška, ko so mu v objem pritekli soigralci, člani ukrajinskega podprvaka.

Na stadionu Parken, ki je bil napol poln, saj se je zbralo dobrih 23 tisoč gledalcev, je Verbiča pričakal aplavz. Ko je v 89. minuti zapustil igrišče, so mu domači navijači izkazali spoštovanje. "Lepo je bilo. Vedno sem jih spoštoval, tako kot oni mene," je lepa gesta gostiteljev segla nekdanjemu asu Celja v srce.

Ni zadovoljen, a tudi slabe volje ni

Prihodnji teden bo začel reprezentančne priprave pred tekmama z Latvijo in Poljsko. Foto: Vid Ponikvar Verbič je bil izbran za najboljšega igralca dvoboja, po tekmi pa ni bil povsem zadovoljen, saj je Dinamo ostal brez želene zmage. Čeprav je bil bistveno nevarnejši od gostiteljev (17:4 v strelih na gol), se je moral na koncu zadovoljiti s točko, s katero je v izenačeni skupini B ostal na vrhu. Dinamo in Köbenhavn imata po šest, Malmö pet, Črnigojev Lugano pa dve točki.

"Imeli smo veliko priložnosti, a je Köbenhavn, ki ne prejema veliko zadetkov. Dobro poznam delo trenerja Staleja Solbakkna in njegovo organizirano obrambo. Nismo zadovoljni s točko, a tudi slabe volje niso. Gremo naprej," si želi, da bi iz te skupine med najboljših 32 napredovala prav njegov zdajšnji in pa nekdanji klub.

Na Danskem se je razveselil prvega zadetka v evropski sezoni. V ukrajinskem prvenstvu je strelsko še bolj učinkovit. Na zadnjih šestih tekmah je tako v polno zadel kar štirikrat, kar je dober podatek tudi za selektorja Matjaža Keka.