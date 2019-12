Rožman razbil Hajduk v Splitu in postal novi rekorder Rijeke

Ko je pred tremi tedni Rijeka doma doživela pravcato katastrofo in na Rujevici proti zagrebškemu Dinamu izgubila kar z 0:5 (na omenjeni tekmi je blestel slovenski reprezentant v vrstah hrvaških prvakov Petar Stojanović), se je zatresel trenerski stolček Simona Rožmana. To je bil zanj najbolj neprijeten trenutek, odkar se je iz Slovenije preselil na Kvarner in prevzel vodenje Rijeke. Sledil je reprezentančni premor. Reški klub se je zahvalil nekaterim igralcem in z njimi prekinil sodelovanje, vodstvo pa je podprlo Rožmana in se podalo novim ciljem naproti.

Bišćan nazadnje izgubil z 0:4, Rožman ...

Ko je Rijeka spomladi nazadnje gostovala v Splitu, je pod vodstvom Igorja Bišćana izgubila z 0:4. Foto: Urban Urbanc/Sportida Sledilo je gostovanje v Zaprešiću, kjer so Rečani prejšnji konec tedna pokazali povsem drugačen obraz in nadigrali Inter s 4:1. S tem so okrepili samozavest in se na že 141. jadranski derbi v Split odpravili precej optimistični. Vedeli so, da bo Hajduk zahteven tekmec. V tej sezoni je še vselej zmagal na domačih tekmah. Dobil je vseh osem in veljal za najbolj nehvaležnega gostitelja, navijače Rijeke pa je skrbel tudi spomin na zadnje gostovanje, ko je Rečane vodil še Igor Bišćan in na Poljudu spomladi izgubil z visokih 0:4.

Ko se je v nedeljo pred solidno napolnjenimi tribunami Poljuda začel dvoboj, je sprva prevladoval Hajduk. Bil je nevarnejši, v 20. minuti v eni akciji dvakrat zatresel okvir vrat, nato pa so se gostje le otresli pritiska in pokazali boljši odpor. Tik pred koncem prvega polčasa so izkoristili prvo priložnosti in povedli z 1:0. Nigerijec Maxwell Acosty je utišal splitske navijače, ki so zaman čakali na preobrat.

Simon Rožman po zmagi v Splitu:

Skakal od navdušenja in stiskal pesti

Simon Rožman že dolgo ni bil tako srečen kot po tekmi v Splitu. Foto: Vid Ponikvar V drugem polčasu je nekajkrat zadišalo po izenačenju, a je reška obramba vselej zadržala nedotaknjeno mrežo, ko pa je rezervist Momčilo Raspopović v 82. minuti izkoristil napako v vrstah Hajduka in podvojil prednost na 2:0, je postalo jasno, da je Rožman na pragu največjega uspeha, odkar je trener Rijeke. Igra gostiteljev je povsem razpadla, Rečani pa so na krilih nekaj sto glasnih navijačev, ki so pripotovali v Dalmacijo in imeli kaj videti, zadeli še dvakrat in povsem ponižali gostitelje.

Pri proslavljanju zadnjih zadetkov, dosegla sta ju Avstrijec Alexander Gorgon in Tibor Halilović, si je dal duška tudi do takrat dokaj zadržani Rožman. Nekdanji trener Celja in Domžal je skakal od navdušenja, stiskal pesti ter z izbranci in sodelavci iz strokovnega štaba proslavljal največjo zmago, odkar deluje na Hrvaškem. Rijeka je nakazala, da je pod njegovim vodstvom sposobna mešati štrene največjim.

Drugouvrščenemu Hajduku se je približala na tri točke razlike, odigrala pa je tudi tekmo manj, tako da je v vedno boljšem položaju. Drugo mesto v tej sezoni na Hrvaškem prinaša veliko nagrado, saj bo tudi hrvaški podprvak deležen nastopa v kvalifikacijah za bogato ligo prvakov.