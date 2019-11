Razsežnosti poloma tisočletja, ki ga je na Reki doživel Simon Rožman

Simon Rožman, ki je pred kratkim sedel na klop hrvaškega prvoligaša Rijeke, je v nedeljo pred domačimi navijači proti zagrebškemu Dinamu izgubil kar z 0:5 in poskrbel za nekaj mejnikov, na katere se bo nerad spominjal. Kljub hudemu porazu in kritikam, ki letijo na njegov račun, naj njegov status ne bi bil vprašljiv.

Rijeka je v nedeljo zvečer v derbiju 15. kroga hrvaškega prvenstva gostila Dinamo iz Zagreba in izgubila kar z 0:5. Poraz, po katerem so Rečani padli na peto mesto prvenstvene lestvice, je na Hrvaškem zelo močno odjeknil, sploh zaradi tega, ker so Zagrebčani že po 26 minutah vodili s 4:0, njihovo vodstvo pa bi bilo lahko še višje. Do trenutka, ko je Mislav Oršić malce po polovici prvega polčasa zabil še drugega od svojih treh golov, s katerimi je zaokrožil hat-trick, in še četrtič premagal domačega vratarja Antonia Prskala, je Rečane kar dvakrat rešil okvir vrat.

''Niti v enem elementu igre nismo bili kos Dinamu. Sploh na začetku so bili gostje veliko boljši od nas in izkoristili vsako napako, ki smo jo naredili. Po 20 minutah igre je bilo tekme konec. Nimam povedati kaj veliko. Res sem razočaran. Narediti moramo analizo in v času reprezentančnega premora trdo delati, da bomo boljši. Zaradi nas in navijačev moramo narediti vse, da bomo boljši. To je res grd poraz. Moramo prespati vse skupaj, pa bomo videli, kaj in kako,'' je bil takoj po tekmi poklapan Simon Rožman, ki je tako tudi po tretji tekmi na domači Rujevici ostal brez zmage. Zdaj je pri remiju in dveh porazih.

To je bil sicer njegov tretji prvenstveni poraz na klopi Rijeke v nizu, ampak tudi šele tretji nasploh. Pred tem je štirikrat zmagal in enkrat remiziral. Začetek je bil torej dober, nadaljevanje pa ... No, ne najboljše. Za zdaj.

Moral bi priti tudi Matjaž Kek. "Še dobro, da ga ni bilo."

Ko je konec septembra prišel na klop Rijeke, pri kateri je nasledil Hrvata Igorja Bišćana, ki je odšel samovoljno, se je tam znašel tudi na priporočilo Matjaža Keka, ki je med letoma 2013 in 2018 poskrbel za najlepše obdobje v zgodovini kluba in ga navijači na Reki še danes ne morejo pozabiti.

Na prvih štirih tekmah je trikrat zmagal in enkrat remiziral. Na zadnjih štirih je trikrat izgubil. Foto: Hina/STA

Zdajšnji selektor Slovenije, ki bo prav danes začel zadnjo reprezentančno akcijo letos, je bil kot gost najavljen tudi na tokratnem derbiju, a bojda mu ni uspelo priti. ''Še dobro, da ni prišel,'' so po debaklu zapisali pri enem izmed reških dnevnikov.

Ob tem so dodali, da Rožmanov status kljub hudemu porazu ni vprašljiv in bo tudi po reprezentančnem premoru, ko Rijeko čez dva tedna čaka prvenstveno gostovanje pri Interju iz Zaprešića, najverjetneje sedel na njeni klopi. Pa čeprav uradne potrditve, da bo res tako, iz kluba niso podali. Predsednik Rijeke Igor Mišković se po hudem porazu namreč ni pojavil pred novinarji.

Navijači so kritični, ampak pozabljajo na "nekaj" dejstev

Bomo videli, kaj in kako. Rožman se je po tako hudem porazu seveda znašel na udaru navijačev Rijeke, ki zdaj veselo ugotavljajo, da ''njihov'' drugi Slovenec po tistem, ki se je z zlatimi črkami zapisal v zgodovini kluba, ni niti približno tako uspešen, kot je bil njegov predhodnik.

Na mladega slovenskega trenerja se je hitro usul plaz kritik, a naj bi mu v klubu stali ob strani. Foto: Hina/STA

Ob tem pa pozabljajo na to, da je imel Kek na voljo veliko boljšo ekipo in denarja za njeno izgradnjo, pa tudi veliko slabšo konkurenco. Medtem ko je Dinamo, s katerim se je meril Kek in ga leta 2017 tudi prehitel v lovu na državni naslov, prvega v zgodovini kluba, v ligi prvakov podiral neslavne rekorde, je zdajšnji, ki mu poveljuje Nenad Bijelica, povsem konkurenčen v lovu na izločilne dele elitne evropske nogometne lige.

Ampak, dobro. Poglejmo, kaj vse je Rožmanu v nedeljo zvečer ob debaklu na Rujevici ''uspelo'':

Rijeka je doživela najhujši domač poraz v zgodovini kluba v hrvaškem prvenstvu, torej od leta 1992 naprej.

Rijeka je doživela najhujši domač poraz v tem tisočletju v kateremkoli tekmovanju. Pred tem je bil njen najvišji poraz na svojem štadionu proti Osijeku, ko je leta 2010 izgubila z 1:5.

Rijeka je tokrat poskrbela tudi za drugi najvišji poraz v kateremkoli tekmovanju nasploh v tem tisočletju. Višje je septembra 2009 izgubila samo proti Dinamu, a v Zagrebu, ko je bilo 6:0 za serijske hrvaške prvake.

Rijeka je doma v prvenstvu izgubila še drugič v nizu, kar se ji ni zgodilo že od marca 2013, ko je najprej z 0:1 pred domačimi navijači izgubila proti Zadru in potem še proti Hajduku z 0:3.

Rijeka je v predzadnjem prvenstvenem krogu v Osijeku izgubila z 2:3, potem ko je tri gole prejela v zadnjih 25 minutah igre. Zdaj je proti Dinamu prejela štiri gole v prvih 26 minutah. V manj kot uri so torej Rečani prejeli kar sedem golov.

Močno klofuto Dinama je pred leti občutil tudi Matjaž Kek

Matjaž Kek je z Rijeko aprila 2014 proti Dinamu že po 23 minutah zaostajal z 0:4. Foto: Žiga Zupan/Sportida



Če mislite, da so štirje goli v mreži Rijeke v 26 minutah igre največ, kar so jih Rečani prejeli, se prav tako motite. Kek je aprila 2014 na prvenstvenem derbiju proti Dinamu v Zagrebu z 0:4 zaostajal že po 23 minutah, a je res, da se izid do konca tekme ni spremenil.



To je bil eden izmed treh najvišjih porazov, ki jih je Mariborčan doživel pri Rijeki. Z Dinamom je še enkrat, maja 2015, izgubil z 0:4, z istim rezultatom pa septembra 2013 klonil tudi proti portugalski Vitorii Guimaraesu. Resda je na Kvarnerju pustil pečat, ki ne bo izbrisan nikoli, a tudi Kek ima na Rijeko nekaj spominov, na katere najraje ne pomisli. Rožmanova Rijeka je tokrat doživela tretji poraz v nizu, kar pa ni njen najslabši niz zaporednih porazov. Kek je med 14. oktobrom in 5. novembrom 2017 na klopi Rijeke doživel štiri poraze v nizu, ko je klonil proti Istri, Osijeku, Dinamu in še zagrebški Lokomotivi.Če mislite, da so štirje goli v mreži Rijeke v 26 minutah igre največ, kar so jih Rečani prejeli, se prav tako motite. Kek je aprila 2014 na prvenstvenem derbiju proti Dinamu v Zagrebu z 0:4 zaostajal že po 23 minutah, a je res, da se izid do konca tekme ni spremenil.To je bil eden izmed treh najvišjih porazov, ki jih je Mariborčan doživel pri Rijeki. Z Dinamom je še enkrat, maja 2015, izgubil z 0:4, z istim rezultatom pa septembra 2013 klonil tudi proti portugalski Vitorii Guimaraesu.

Najhujši porazi Rijeke v tem tisočletju:

April 2019 (prvenstvo):

Hajduk : Rijeka 4:0



Maj 2015 (prvenstvo):

Dinamo Zagreb : Rijeka 4:0



April 2014 (prvenstvo):

Dinamo Zagreb : Rijeka 4:0



September 2013 (liga Europa):

Vitoria Guimaraes : Rijeka 4:0



Oktober 2010 (prvenstvo):

Rijeka : Osijek 1:5



Oktober 2009 (pokal):

Šibenik : Rijeka 4:0



September 2009 (prvenstvo):

Dinamo Zagreb : Rijeka 6:0



Maj 2008 (prvenstvo):

Dinamo Zagreb : Rijeka 6:1



Maj 2006 (pokal):

Varaždin : Rijeka 5:1



Oktober 2005 (prvenstvo):

Cibalia : Rijeka 4:0



Avgust 2005 (prvenstvo):

Dinamo Zagreb : Rijeka 5:1



April 2004 (prvenstvo):

Dinamo Zagreb : Rijeka 5:0



Februar 2004 (prvenstvo):

Hajduk : Rijeka 4:0



November 2000 (prvenstvo):

Varaždin : Rijeka 6:1