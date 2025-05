Vse več je držav, kjer so že znani dobitniki lovorik. Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev se polni iz dneva v dan, v prejšnjem tednu je bilo konec neznank tudi v Sloveniji. Kar nekaj klubov se že lahko pohvali z dvojno krono, zelo veliko pa jih gre lahko po njihovih stopinjah. Med njimi je tudi Rijeka, za katero nastopa slovenski reprezentant Dejan Petrovič, in ima po nedeljskem porazu na jadranskem derbiju v Splitu (1:2) še vedno vse v svojih rokah. Glede na neverjetno dogajanje, ki mu v tej sezoni na Hrvaškem ni videti konca, pa velja v zadnjem krogu prvenstva pričakovati razburljiv razplet. Pri slovenskih južnih sosedih si namreč lahko v soboto zagotovijo naslov prvaka kar trije kandidati. Norišnica je popolna, poleg Rijeke in zagrebškega Dinama, ki si že dolgo ni privoščil toliko spodrsljajev, je čudežno ostal v igri za naslov celo skrajno neprepričljivi Hajduk!

Dvojna krona predstavlja poseben uspeh. V Sloveniji jo je nazadnje proslavljala Olimpija, ko je bila v sezoni 2022/23 najboljša pod vodstvom vročekrvnega Alberta Riere. Španec je zdajšnji junak celjske zasedbe, ki jo je popeljal tako do četrtfinala konferenčne lige kot tudi do pokalne lovorike, njegov nekdanji delodajalec iz Ljubljane pa si je v soboto tudi matematično zagotovil novo državno krono. Že osmo v zgodovini ljubljanskega kluba, četrto v novem obdobju, ko se je leta 2009 vrnil med slovensko elito v novi klubski preobleki. V Sloveniji sta tako prvak in pokalni zmagovalec različna.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija Egnatia Rrogozhinë Dinamo City Anglija Liverpool Crystal Palace Armenija Noah Noah Avstrija Wolfsberger AC Azerbajdžan Qarabag finale Qarabag - Sabah (31. maj) Belgija Club Brugge Bolgarija Ludogorec Razgrad finale Ludogorec - CSKA Sofija (22. maj) Bosna in Hercegovina Sarajevo Ciper Pafos finale AEK Larnaka - Pafos (24. maj) Češka Slavia Praga Sigma Olomouc Črna gora Budućnost Podgorica finale Mornar - Dečić (29. maj) Danska finale Köbenhavn - Silkeborg (29. maj) Francija PSG finale PSG - Reims (24. maj) Grčija Olympiakos Pirej Olympiakos Pirej Hrvaška finale Slaven - Rijeka (29. maj - prva tekma 1:1) Italija Bologna Izrael finale Beitar Jeruzalem - Hapoel Be'er Sheva (29. maj) Kosovo Drita finale Prishtina - Llapi (21. maj) Luksemburg Differdange 03 finale Differdange 03 - F91 Dudelange (28. maj) Madžarska Paks Malta Hamrun Spartans Hibernians Moldavija Milsami finale Milsami - Šerif Tiraspol (24. maj) Nemčija Bayern München finale Arminia Bielefeld - Stuttgart (24. maj) Nizozemska PSV Eindhoven Go Ahead Eagles Poljska Legia Varšava Portugalska Sporting Lizbona finale Benfica Lizbona - Sporting Lizbona (25. maj) Romunija FCSB CFR Cluj Rusija finale Rostov - CSKA Moskva (1. junij) Severna Irska Linfield Dungannon Swifts Severna Makedonija Shkendija finale Vardar Skopje - Struga (21. maj) Slovaška Slovan Bratislava Spartak Trnava Slovenija Olimpija Ljubljana Celje Srbija Crvena zvezda finale Vojvodina - Crvena zvezda (22. maj) Škotska Celtic Glasgow finale Aberdeen - Celtic (24. maj) Španija Barcelona Barcelona Švica Basel finale Biel-Bienne - Basel (1. junij) Turčija Galatasaray Galatasaray Ukrajina Dinamo Kijev Šahtar Doneck Wales The New Saints The New Saints

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.

V Evropi ne manjka držav, kjer so bili klubi tako prepričljivi, da so osvojili obe največji domači lovoriki. Izmed največjih lig tako izstopa primer Barcelone, kaj lahko se to primeri tudi PSG. Tega konec meseca čaka že največji izziv v klubski zgodovini, finale lige prvakov z milanskim Interjem. Dvojno krono sta osvojila tudi Galatasaray, pri katerem je pred leti nabiral izkušnje tako kot igralec kot tudi pomočnik trenerja Riera, pa grški Olympiakos Pirej. Teh primerov je še nekaj, kar je razvidno tudi v razpredelnici.

Rijeka bi lahko že postala hrvaški prvak, a ...

Rijeka je svoj edini naslov hrvaškega prvaka osvojila leta 2017 pod vodstvom Matjaža Keka. Foto: Vid Ponikvar Eden izmed klubov, ki je še vedno v igri za obe lovoriki in ima lepe možnosti, da to tudi uresniči, je tudi Rijeka. Nogometni ponos Kvarnerja je prvič in za zdaj zadnjič postal hrvaški prvak leta 2017, ko ga je vodil Matjaž Kek. Takrat je osvojil celo dvojno krono. Slovenski selektor na Reki kot tudi drugod na Hrvaškem še vedno uživa ogromno spoštovanje, navijači ga obožujejo, letos pa se Rijeki ponuja imenitna priložnost, da ponovi podvig takratnih Kekovih varovancev.

Če bi v nedeljo na Poljudu premagala splitski Hajduk, bi si že lahko zagotovila naslov prvaka. Na jadranskem derbiju, na katerem je za goste zaigral tudi slovenski reprezentant Dejan Petrovič (Jan Mlakar je pri gostiteljih zaradi poškodbe dvoboj spremljal s tribun), pa se ji vendarle niso uresničili načrti.

Rijeka, katere član je tudi slovenski reprezentant Dejan Petrovič (na fotografiji), ima krog pred koncem 62 točk. Toliko jih je osvojil tudi zagrebški Dinamo, a ima slabše razmerje v medsebojnih tekmah z Rečani. Splitski Hajduk ima 60 točk. Ima boljše razmerje v večnih derbijih z Dinamom, slabši izkupiček pa proti Rijeki. Foto: Guliverimage

Neprepričljivi Dalmatinci so zmagali z 2:1 in poskrbeli za neverjeten zaključek hrvaškega prvenstva, v katerem si lahko v zadnjem krogu zagotovijo naslov prvaka kar trije klubi. Kombinacij, kdo bi lahko ciljno črto prvoligaškega maratona prečkal kot prvi, ne manjka, največ možnosti pa ima Rijeka. Če bo v soboto doma izkoristila prednost domačega igrišča proti Slavenu, s katerim se bo konec meseca pomerila še na drugi tekmi finala hrvaškega pokala (prva tekma v Koprivnici se je končala z remijem 1:1), bodo Rečani proslavljali drugi naslov hrvaškega prvaka.

V igri tudi Dinamo in Hajduk

Zagrebški Dinamo je v tej sezoni navduševal v ligi prvakov in za las ostal brez uvrstitve med najboljših 24, v domačem prvenstvu pa že dolgo ni bil tako neprepričljiv. Vseeno ostaja v igri za naslov, a potrebuje pomoč Slavena. Foto: Reuters Če pa bi si Rijeka, ki je lani izpadla v Evropi po sramotnem polomu v Stožicah proti Olimpiji (0:5), v zadnjem krogu prvenstva privoščila spodrsljaj, bi ponudila priložnost drugima kandidatoma. Najbolj zagrebškemu Dinamu, ki brani naslov, a si je v tej sezoni, v kateri je sicer imenitno nastopal v ligi prvakov, privoščil že toliko neuspehov, da ni več odvisen zgolj od svojih rezultatov.

Zagrebčani bodo v soboto gostili Varaždin, ki jo je v tej sezoni zagodel že številnim favoritom, tudi splitskemu Hajduku, ki je v zadnjih tednih zapravljal vse, kar se je zapraviti dalo, a je navkljub poraznemu nizu po nedeljski zmagi nad Rijeko še vedno ostal v igri za naslov. Dalmatinci nanj čakajo že vse od leta 2005, če pa bi v soboto v gosteh odpravili že odpisani zadnjeuvrščeni Šibenik, obenem pa Rijeka in Dinamo ne bi doma vknjižila zmag, bi se senzacionalno hrvaškega naslova veselili prav Jan Mlakar in druščina. Naslov bi kot trener osvojil nekdanji velikan italijanskega nogometa Gennaro Gattuso, ki je že sporočil, da po koncu stresne in kaotične sezone zapušča Split.

Navijači splitskega Hajduka čakajo na naslov hrvaškega prvaka že neverjetnih 20 let. Bi se jim lahko izpolnile želje po eni izmed najbolj nenavadnih sezon v zgodovini hrvaškega nogometa? Foto: Guliverimage

Na Hrvaškem, kjer jih v tej sezoni ne more prav nič več presenetiti, kot zanimivost, ki bi zagotovo odmevala, navajajo celo možnost, da bi Rijeka, Dinamo in Hajduk končali sezono z enakim številom točk (63). Tudi to je mogoče. V tem primeru bi zaradi najboljšega izkupička v trikotniku prvo mesto osvojil Hajduk!

Hrvate tako čaka dramatičen zadnji krog, povsem drugače pa bo v Sloveniji, kjer je v boju za naslov in evropske vstopnice že vse jasno. Bo pa v ospredju boj za obstanek, kjer krog pred koncem bolje kaže Domžalam, ki so na devetem mestu, kar vodi v dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL (proti kranjskemu Triglavu oziroma Gorici), Nafti pa grozi izpad.

Lendavska Nafta se spogleduje z izpadom v drugo ligo. V zadnjem krogu bo odrešilne točke, ki bi jih lahko v primeru neuspeha Domžal v Celju popeljale na deveto mesto, iskala v neugodnem Ljudskem vrtu. Foto: Jure Banfi

Lendavčani v zadnjem krogu gostujejo v Ljudskem vrtu pri Mariboru, Domžale pa v knežjem mestu pri vročih Celjanih, tako da bi bila vsaka osvojena točka z njune strani ogromno presenečenje.