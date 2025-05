Albert Riera se opravičuje, predsednik Celja razkril cilj

''Če me provocirajo, nisem le jaz kriv, ampak tudi tisti, ki mi to delajo,'' je po navdušujoči zmagi Celjanov v finalu pokala nad Koprom (4:0) za Sportklub povedal Albert Riera. Temperamentni trener Celja se je po srečanju zapletel v spor s številnimi člani koprskega tabora. Za svoje reakcije se je pozneje pred kamerami opravičil in dodal, da bi si njegovi varovanci zaslužili drugačno proslavljanje, na katerem bi se govorilo le o nogometu. Beseda je tekla tudi o čustvih, provokacijah, a tudi načrtih za prihodnost, o katerih je spregovoril njegov šef Valerij Kolotilo.

Finale pokalnega tekmovanja je na zelenici v Stožicah ponudil dokaj enosmerno cesto. Celjani so nadigrali Koprčane (4:0), nogometno javnost, zlasti nekaj tisoč navijačev iz knežjega mesta, ki so pripotovali v Ljubljano, pa navdušili z všečno in kombinatorno igro, v kateri se je prepoznal rokopis Alberta Riere. Španski trener je še enkrat več dokazal svoje mojstrstvo, ki v slovenskem nogometnem okolju izstopa iz povprečja.

Po koncu dvoboju je nekajkrat pošteno zavrelo med Albertom Rierom in različnimi člani koprskega kolektiva. Foto: Aleš Fevžer

Pokazal pa je tudi, kako se v njem pretaka nemirna kri, saj je znova sodeloval v tretjem polčasu, ki je minil v nešportnem ozračju. Prišlo je do provokacij, razburkanih strasti in obračunavanj na meji pretepa. Še enkrat več, ko je govora o Rieri in njegovih tekmah proti Kopru, se je v tem nepredvidljivem kaosu znašel tudi španski strateg.

Naj se govori o tem, kar je najbolj pomembno

Nogometaši Celja so si po zmagi v finalu dali duška na zmagovalnem odru. Foto: Aleš Fevžer Novinarsko konferenco je zapustil po nekaj minutah, saj je hotel, da prizorišče zapusti eden izmed novinarjev, a njegova zahteva ni bila izpolnjena, je pa misli po prepričljivi zmagi, a tudi vročih dogodkih, ki so sledili po zadnjem sodniškem pisku, pred tem strnil pred kamerami Sportkluba. "Moje reakcije do članov klopi tekmeca niso bile pravilne, a so me ponesla čustva. Če čutim, da moramo kaj storiti, to tudi storim. Opravičujem se za to. Moji nogometaši si zaslužijo drugačno proslavljanje. Naj se govori o tem, kar je najpomembnejše, to pa je nogomet," je dejal 43-letni Španec in se dotaknil provokacij: "Če me provocirajo, nisem le jaz kriv, ampak tudi tisti, ki mi to delajo."

Riera ni hotel veliko govoriti o sebi, ampak bolj o ekipi. Čestital je fantom za vse, kar so prikazali na igrišču. "Danes je bila le ena ekipa na igrišču," je opisal prevlado pokalnih zmagovalcev, ki so si z visoko zmago priigrali prekrasno nagrado – ne le lovoriko in 80 tisoč evrov, kolikor jim bo kapnilo na račun s strani Nogometne zveze Slovenije (NZS), ampak tudi vsaj štiri tekme v Evropi, saj bodo poleti začeli pot v kvalifikacijah za ligo Europa.

Albert Riera je postal prvi tuji trener, ki je v Sloveniji dvakrat osvojil pokalno lovoriko. Enkrat mu je to uspelo z Olimpijo, zdaj pa še s Celjem. Foto: Aleš Fevžer

Kaj vse pa bi se lahko do takrat v mestu ob Savinji spremenilo? Privržence Celja skrbi, s kakšno zasedbo se bodo grofje podali na naslednje evropske izzive, pa tudi to, ali jim bo še vedno dirigiral Riera. Nogometaši s Špancem odlično sodelujejo. Verjamejo mu, vcepil jim je zmagovalno miselnost, zanj bi naredili marsikaj. To dokazujeta tudi primera Klemna Nemaniča in Juana Nieta, ki sta navkljub načetim mišicam stisnila zobe, prejela protibolečinska sredstva in garala za ekipo. Vse za skupen cilj.

Ustvarili so pošast

Selektor Matjaž Kek je v preteklosti že večkrat v javnosti izpostavil in pohvalil Marka Zabukovnika. Foto: Aleš Fevžer Glede nogometnega projekta, ki ga je z bogatimi investitorji zastavil celjski klub, se je Riera izrazil slikovito: "Vsi skupaj smo ustvarili pošast. Zdaj želimo še več in več, kar je čudovito. To želim spodbuditi," je dodal, kako dela vse skupaj v dobro slovenskega nogometa.

Da je pri tem uspešen, potrjujejo tudi številke. Vzporedno z uspehi Celja, ki so bili očitni zlasti v Evropi in pokalu, v prvenstvu pa niso izpolnili želenih ciljev, tako da se je igranje na treh frontah vendarle izkazalo za prehud zalogaj, namreč rastejo tudi tržne vrednosti igralcem. Med njimi je ogromno Slovencev, kar lahko veseli marsikoga, nenazadnje tudi selektorja članske reprezentance Matjaža Keka, ki je pozorno spremljal dvoboj v Stožicah in bi lahko prihodnji mesec na seznam kandidatov za prijateljska dvoboja z Luksemburgom ter Bosno in Hercegovino, drugi bo odigran prav na stadionu Z'dežele, uvrstil kar nekaj Rierovih izbrancev.

Predsednik želi v ekipi čim več Slovencev

Pa bo Španec, ki je nedavno po prvenstvenem porazu s Koprom nezadovoljen z določenimi sodniškimi odločitvami vse skupaj označil za cirkus in dal vedeti, da se ne vidi več v takšnem okolju, prihodnjo sezono še vodil Celje? "Računam, da ostane. Z nami ga še veže pogodba. Verjamem, da bo še naprej gradil ekipo. Igralci lahko s takšnim trenerjem samo napredujejo," je za Sportklub spregovoril predsednik Celja Valerij Kolotilo.

Valerij Kolotilo pričakuje, da bo Celjane v prihodnji sezoni še vedno vodil Albert Riera. Foto: Aleš Fevžer

Sin Ukrajinca in Rusinje, ki se je že pred leti zaljubil v Slovenijo in želi pomagati celjskemu nogometnemu klubu, se tako nadeja, da bo Španec ostal v knežjem mestu in Celjane poleti vodil tudi v Evropi. "Šef" celjskega kluba pa je navedel še en cilj, s katerim se bodo pokalni zmagovalci primorani poigrati v poletnem prestopnem roku. "Hočem, da bi v ekipi igralo čim več Slovencev. Da bi pripeljali čim več Slovencev. Zlasti mladih ter zgradili normalno, slovensko ekipo," ne skriva želje, da bi Celje ohranilo primat vrhunskega kluba, katerega osrednjo moč predstavljajo prav domači nogometaši.

Še dve tekmi pa počitnice. A ne za vse ...

Zaveda se tudi, kako težko bo vse zadržati v klubu, začenši s Svitom Sešlarjem, enim izmed junakov pokalne zmage, ki nastopa v dresu Celja le do konca sezone kot posojen igralec Eyupsporja, nato pa se najverjetneje vrača v Turčijo. Pred tem ga čaka še veliko lepega, tudi nastop na Euru do 21 let na Slovaškem, kjer bo v zvezni vrsti predstavljal osrednjo moč slovenske reprezentance.

Celjane čaka v prihodnji sezoni pomembna "okrepitev", saj se bo na zelenice vrnil trenutno poškodovani Litovec Armandas Kučys, ki se je tako veselil s soigralci v Stožicah. Foto: Aleš Fevžer

Celjane tako želijo v poletnem prestopnem roku v svoje vrste pripeljati nove slovenske okrepitve, s katerimi bi zapolnili vrzel ob morebitnih odhodih najboljših igralcev. Do konca pestre sezone, v kateri bodo odigrali rekordnih 62 srečanj, jih čakata še dve prvenstveni tekmi. Razigrana Rierova četa, ki si je že zagotovila evropsko vstopnico, se bo udarila z najslabšima kluboma 1. SNL. V nedeljo bo gostovala pri Nafti, v zadnjem krogu pa 25. maja pričakala Domžale.