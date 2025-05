Bizarno, Riera zapustil konferenco brez izjav!

V Sloveniji se je zakoreninila tradicija, da nogometaši zmagovitega kluba po osvojitvi pokalne lovorike vdrejo na novinarsko konferenco, presenetijo svojega trenerja in ga ob pesmi in krohotu polijejo s pivom. Tokrat, ko je Celje nadigralo Koper in se je pred predstavniki sedme sile znašel Albert Riera, je bilo drugače. Španec namreč svojim varovancem sploh ni ponudil priložnosti, da bi to izvedli. Konferenco je namreč zapustil po nekaj minutah. In vse to zaradi tega, ker ni hotel dati izjave določenemu mediju, nato pa njegovi zahtevi, da novinar omenjenega medija zapusti prostor, ni bilo ugodeno. Takrat je vstal on, skomignil z rameni in odšel.

Nogomet je strast, Španci pa so zelo temperamentni. Albert Riera predstavlja lep primer. Pogosto se zakuha ravno na tekmah, ko se srečuje s Koprom. Na Obali je pred devetimi leti odigral zadnje tekme v karieri, s Koprčani pa se ni razšel v najboljših odnosih. Vselej, ko se je pozneje kot trener meril s kanarčki, to velja zlasti za gostovanja na Bonifiki, je znalo zavreti. Padale so težke besede, zmerjanja, pogosto ni manjkalo veliko celo do fizičnih obračunavanj.

Alberta Riero, ki se je sporekel s številnimi člani Kopra, so morali miriti varnostniki. Najprej sta skušala z njim obračunati pomočnik Slaviše Stojanovića Savo Pavićević in nogometaš Dominik Ivkić, nato še športni direktor Ivica Guberac. Foto: Aleš Fevžer

Podobno je bilo tudi v Stožicah, ko je po koncu srečanja prišlo do neljubih prizorov, v katerem je nekajkrat zadišalo po pravcatem pretepu. Med Riero in Koprom vlada očitno negativna energija, saj se poteze, ki ne sodijo na športna tekmovališča, ponavljajo. Prave priložnosti, da bi lahko 43-letni Španec kaj več povedal o tem, zakaj prihaja do teh scen in kaj ga moti, pa ni bilo. Riera je namreč po eni najslajših zmag v karieri, saj je v finalu dodobra nadigral Koprčane (4:0) in hkrati prizadejal sploh prvi poraz Slaviši Stojanoviću, odkar se je vrnil kot trener v domače nogometno okolje, pred novinarskimi mikrofoni prebil le nekaj minut.

Zahtevi ni bilo ugodeno, zato je odšel

V zadnjem obdobju je izkazal nestrinjanje z nekaterimi mediji, ki so pisali o njegovih načrtih za prihodnost, in ga s podajanjem vsebin o tem, da bi lahko zapustil celjsko barko, brez da bi vse skupaj preverili še pri njemu, pošteno razburili. Podobno velja tudi za njegovega šefa, predsednika celjskega kluba Valerija Kolotila. Trener Celja je tako želel od vsakega novinarja, ki mu postavi vprašanje, da se predstavi in pove, za koga dela.

Po Olimpiji je osvojil pokalno lovoriko še kot trener Celja. Foto: Aleš Fevžer

Ko je tako kot prvi postavil vprašanje novinar športnega dnevnika Ekipa, je Španec ekspresno pojasnil, da njemu pa že ne bo odgovarjal. Stvar je šla celo tako daleč, da mu je po vprašanju novinarja drugega medija zahteval, da zapusti prostor. In da bo odgovoril le v primeru, če bo odšel, drugače pa bo sam zapustil konferenco.

Zgodilo se je tisto drugo. Španec je vstal, skomignil z rameni, bizarnega druženja z mediji pa je bilo konec. Tako kot tudi priložnosti, da bi ga nogometaši presenetili in mu pripravili tradicionalno "mokro" dobrodošlico, ki si jo zaslužijo strategi pokalnih zmagovalcev.

Ovacije in skandiranja celjskih navijačev

To je bil večer, v katerem je s taktičnimi domislicami in kombinatorno igro spravil v obup tekmeca, ki mu je prek Stojanovića športno čestital za boljšo predstavo in zasluženo zmago. Po srečanju si je prislužil dolge ovacije celjskih navijačev, ki so mu v Stožicah ponosno skandirali "Albert Riera", saj je z osvojeno pokalno lovoriko ne le rešil domači del sezone, ampak si tudi zagotovil lep evropski privilegij, nastop v kvalifikacijah za ligo Europa.

Veselje Alberta Riere ob tretjem vratarju Celja Matjažu Rozmanu, enem redkih, ki se lahko pohvali z obema državnima naslovoma Celjanov, po visoki zmagi v finalu pokala nad Koprom. Foto: Aleš Fevžer

Nato se je Španec, ki je leta 2023 z Olimpijo osvojil dvojno slovensko krono, izognil podelitvi zmagovalne medalje na odru in rokovanju s predsednikom Nogometne zveze Slovenije Radenkom Mijatovićem, za konec pa še na druženju z novinarji postavljal pogoje, kako bi moral dogodek potekati brez določenih oseb, da bi sploh odgovarjal na vprašanja. In nato, ker njegova zahteva ni bila izpolnjena, tudi zapustil prostor.