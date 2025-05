Pred letom dni je bila Rogaška slovenska senzacija. Kje pa je zdaj?

Lani je Rogaška Slatina proslavljala zgodovinski podvig, saj so nogometaši Rogaške pod vodstvom Oskarja Drobneta po dramatični zmagi nad Gorico v Stožicah osvojili pokal . Proslavljanje pa je bilo vseeno kratko in grenko, saj klub ni pridobil tekmovalnih licenc tako za 1. SNL kot tudi Evropo . Preselil se je med četrtoligaše in ostal brez vseh najboljših igralcev. Kaj se dogaja s črno-belimi leto dni po osvojitvi lovorike? O tem smo spregovorili z direktorjem Ninom Ivačičem.

Lani je bila Rogaška poživitev 1. SNL. Po odličnih predstavah v spomladanskem delu se je dvignila z dna razpredelnice, nogometni objekt v Rogaški Slatini je po prenovi zasijal v lepši in udobnejši podobi, nato pa je Rogaška pisala zgodovino še v pokalnem tekmovanju, kjer je šla do konca in v velikem finalu po razburljivem izvajanju 11-metrovk premagala Gorico. Pod taktirko Oskarja Drobneta se je na slovenskem zemljevidu igralcev, za katerimi so se začeli ozirati tudi drugi klubi, pojavilo kar nekaj zanimivih in obetavnih imen. Iz meseca v mesec so si dvigali tržno vrednost, hkrati pa pridobivali dragocene izkušnje v prvi ligi.

Nejc Gradišar je postal prvi nogometaš Rogaške Slatine, ki je ne le zaigral za člansko reprezentanco Sklovenije, ampak celo dosegel zadetek. In to zadetek za zmago na gostovanju v ZDA! Foto: Reuters

Kot prvi je povprečje 1. SNL presegel Nejc Gradišar. Mladi Ljubljančan, najboljši strelec Rogaške, je postal članski reprezentant Slovenije in ogromen nogometni ponos Rogaške Slatine. Na prijateljski tekmi z ZDA v San Antoniu je za nameček zadel za zmago z 1:0, se nato preselil na Madžarsko, poleti pa s selitvijo v Egipt spisal afriško pravljico, kjer zdaj v dresu velikana Al Ahlyja uživa zvezdniški status.

Množičen osip igralcev, a je Rogaška spet prvak

Nino Ivačič ne skriva visokih ambicij Rogaške, da bi se ekspresno vrnila med najboljše. Foto: R. P. Sezona 2023/24 bi se lahko za Rogaško končala sanjsko, s prvo lovoriko v zgodovini kluba in priigranim obstankom med elito, a se je zgodilo prav nasprotno. Nespoštovanje pravil, zaradi katerih Rogaška ni prejela tekmovalnih licenc tako za najvišja domača tekmovanja kot tudi Evropo (če bi bilo vse v redu, bi Rogaška v Evropi odigrala najmanj štiri tekme, saj bi začela pot v kvalifikacijah za ligo Europa), je poskrbelo za množičen osip.

Odšli so vsi najboljši igralci, klub se je moral na novo postaviti na noge in v četrti ligi, kjer nastopa v tekmovanju pod okriljem MNZ Celje, vstopiti v svet amaterizma. Kakšno je torej nogometno vzdušje v Rogaški Slatini leto dni po osvojitvi pokalnega naslova? O tem smo povprašali direktorja Nina Ivačiča. "Lokalno gledano smo še vedno največji klub v Obsotelju in na Kozjanskem. Veseli nas, da število otrok v naših nogometnih šolah ni upadlo, ampak se še povečuje. Imamo člansko ekipo, s katero smo že postali prvaki lige MNZ Celje. To nam je uspelo že konec aprila," je operativec Rogaške ponosno poudaril, da se je ambiciozen projekt, kako črno-bele čim prej vrniti med elito, začel zelo dobro.

Rogaško bo v kratkem čakal žreb, na katerem bo izvedela ime tekmeca v kvalifikacijah za napredovanje v tretjo ligo. Sistem je krut, saj se bodo med seboj pomerili prvaki MNZ lig.

Nogometaši Rogaške so si naslov najboljšega v ligi MNZ Celje (četrti kakovostni rang v Sloveniji) zagotovili že konec prejšnjega meseca. Foto: NK Rogaška

Rogaška je tako prvič po letu 2023, ko je bila najboljša v drugi ligi, znova končala tekmovalno sezono na prvem mestu.

Poleti se bodo še okrepili

Oskar Drobne, ki je lani popeljal Rogaško do pokalne lovorike, zdaj vodi Brežice. Foto: www.alesfevzer.com Cilj Rogaške je več kot jasen. Napredovanje in nadaljevanje dokazovanja v tretjeligaški konkurenci. "Želimo v tretjo ligo, nato pa tudi tam osvojiti prvo mesto. Veseli smo, da v tej sezoni zmagujemo večinoma z domačim kadrom, v katerem igrajo celo naši mladinci. Nekateri imajo dvojni razpored, igrajo tako za člane kot tudi mladince, mi pa pazimo, da jih ne preobremenimo in da ni poškodb," verjame v uspeh v kvalifikacijah. Prepričan je, da Rogaška že zdaj razpolaga s kadrom, ki bi se lahko potegoval za najvišja mesta v tretji ligi.

"Odigrali smo kar nekaj prijateljskih tekem s tretjeligaši in jih vse suvereno dobili z višjo razliko. Imamo dober kader, poleti pa se bomo še dodatno okrepili in pripeljali še kakšnega izkušenega igralca. Tretja liga je namreč specifična," se zaveda, da ga lahko v primeru napredovanja čakajo tekmeci, ki so v preteklosti igrali v prvi ali drugi ligi. Pri tem je najbolj izpostavil Brežice, ki jih vodi ravno nekdanji trener Rogaške Oskar Drobne in s Posavci trenutno vodi v tretji ligi vzhod, pa Krško in ptujsko Dravo.

"Razočarani smo, nikakor pa ne presenečeni"

Danes bo Slovenija dobila novega pokalnega zmagovalca. V boj za lovoriko se bosta v Stožicah, kjer so lani nogometaši Rogaške z grenkim priokusom proslavljali največji uspeh v zgodovini kluba, se bosta podala Koper in Celje. Se bodo dogodka udeležili tudi branilci naslova? "Ne, ne bo me v Ljubljano. Razočarani smo, nikakor pa ne presenečeni, da nas NZS ni povabila v Stožice. Kot aktualnega pokalnega zmagovalca bi se spodobilo, da bi prejeli vabilo za ogled tekme, a ga nismo dočakali. S strani zveze se nadaljuje ignorantski odnos do nas, saj nam sploh ne odgovarjajo na naše maile," čuti Ivačič razočaranje, da se krovna zveza pred finalom pokalnega tekmovanja ni spomnila na klub, ki je na seznamu dobitnikov izpisan na zadnjem mestu.

Nogometaši Rogaške so se po lanskoletni zmagi v pokalu nad Gorico razpršili po drugih klubih. Večina je ostala v Sloveniji, največ jih je odšlo v Domžale, najboljši strelec Rogaške v spomladanskem delu 1. SNL 2023/24 Patrik Mijić (na sliki levo) pa navdušuje pri avstrijskem Hartbergu, s katerim je zaigral tudi v finalu avstrijskega pokala. Foto: www.alesfevzer.com

Stresna sezona 2023/24 je tako Rogaški prinesla marsikaj lepega, a tudi slabega. Vodstvo kluba, ki se lahko v ligi MNZ Celje pohvali z najboljšim obiskom tako na domačih kot tudi gostujočih tekmah, kar dokazuje, da je zanimanje za nogomet v Rogaški Slatini še kako prisotno, na področju licenciranja ne želi več ponavljati starih napak. "Verjamem, da smo se iz vsega skupaj kaj naučili. Šola je bila draga, a tudi koristna. V prihodnje bomo glede licenciranja bolj previdni, vsekakor pa tudi malce bolj tiho kot poprej. Še zdaj sem prepričan, da nas je veliko stal dolg jezik, čeprav smo želeli biti le iskreni," je dodal Ivačič.

Dalmatinec v dresu Kopra lahko ubrani lovoriko

Nogometaš Kopra Di Mateo Lovrić (levo) je lani z Rogaško osvojil pokal. Letos ga lahko s kanarčki. Foto: Filip Barbalić Danes se bosta za lovoriko spopadla Koper in Celje, Ivačič pa malce več možnosti za uspeh pripisuje Rierovi kot pa Stojanovićevi četi. "V zadnjem obdobju sta odigrala dve medsebojni tekmi v prvenstvu, pri katerih pa so se določene stvari skrivale. Pričakujem izenačeno tekmo, zaradi izkušenj, ki jih je Celje pridobilo v Evropi, pa mu dajem malce več prednosti. Na strani Celjanov je tudi individualna kvaliteta."

Zanimivo je, da se enemu nogometašu danes ponuja možnost za ubranitev pokalne lovorike. To je Di Mateo Lovrić, 25-letni hrvaški legionar iz Sinja, ki je še lani nastopal za Rogaško, nato pa se tako kot celotno ogrodje članske zasedbe Rogaške preselil drugam. Izbral je Koper, kjer v zadnjem obdobju bolj ali manj sedi na klopi, danes pa bi lahko s Koprčani osvojil pokalno lovoriko. Lovrić ni osamljeni primer, v 1. SNL se srečuje s številnimi soigralci, s katerimi si je še pred letom dni delil slačilnico v Rogaški Slatini. Največ jih je v Domžalah, Brazilec Thalisson pa bi lahko že v soboto z Olimpijo postal državni prvak.

Nogometaši Rogaške, pokalni junaki iz sezone 2023/24, so se po osvojitvi pokala odpravili v številne države. Večina jih še vedno nastopa v Sloveniji, preostali pa si zdaj služijo nogometni kruh v Avstriji, Bolgariji ter Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem, Poljskem in Portugalskem. Foto: www.alesfevzer.com

"Veseli smo, da so naši igralci našli klube v prvi ligi. Če je moral že klub nazadovati, smo veseli, da niso tudi oni. Z njimi smo ostali v dobrih odnosih in stiku. Navijamo za njih in jih želimo veliko sreče," ne izključuje možnosti, da bi se lahko zaradi mladosti igralcev in velike želje Rogaške, da se v nekaj letih vrne med najboljše klube v Sloveniji, njune poti v prihodnosti znova združile.