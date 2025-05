To bo posebna tekma za Metoda Jurharja, saj se bo s Koprom v boj za pokalno lovoriko podal proti klubu, na katerega se je navezal že kot otrok. Kot rojeni Celjan je vedno čutil nekaj več do grofov, zdaj pa bo kot pravi profesionalec, ki je več kot navdušen nad vsem, kar mu ponuja redno nastopanje pri kanarčkih, skušal narediti vse, kar je v njegovi moči, da premaga Celje. Njegovi prijatelji se bodo v Stožicah spopadli z veliko dilemo.

Celjani so v zadnjih petih letih dvakrat postali državni prvaki. Obakrat je imel prste vmes tudi čuvaj mreže Metod Jurhar. Resda ni izstopal po številu nastopov, saj je bolj ali manj grel klop, ima pa vseeno prelepe spomine na obdobje, ko je lahko dvakrat v zrak povzdignil "kanto".

Danes ga proti Celjanom znova čaka ogromno dela. V nedeljo je pomagal Kopru do zmage s 3:2 v svojem rojstnem mestu. Foto: Jure Banfi

Nazadnje je to naredil pred letom dni, nato pa se je v njegovi karieri marsikaj spremenilo. V knežjem mestu ga je čakala nehvaležna vloga komaj četrtega vratarja. Zato se je lani poleti odločil za spremembo. Sprejel je ponudbo iz Kopra in zadel v polno.

Pri Celjanih je dobival vse manj priložnosti, zato se je lani preselil v Koper. Foto: Jure Banfi Ne le, da je postal eden najboljših vratarjev 1. SNL, kar dokazujejo tudi številke in pogostost tekem, na katerih ohranja mrežo nedotaknjeno, ampak bi lahko poleg priigrane vstopnice za Evropo razveselil ljubitelje nogometa na Obali še s pokalno lovoriko. Tako ga zvečer čaka še kako čustvena tekma, saj bodo na drugi strani stali "njegovi" Celjani, a verjame, da bo kos izzivu in bo podobno kot je na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah (1:1 v Kopru in 3:2 v Celju) tudi tokrat ostal neporažen proti Rierovi četi.

Poraja pa se vprašanje, koliko igralcev sploh še pozna pri Celju, zlasti tiste, ki so leta 2020 sestavljali prvo šampionsko generacijo. "Dobro vprašanje. Če se ne motim, je ostal samo Rozman (izkušeni vratar Matjaž Rozman, ki pa je v tem trenutku šele tretji vratar Celja, op. p.), kar pa je še zanimivejše, je to, da sem klub zapustil pred slabim letom, pa se je od takrat zamenjalo še ogromno obrazov. Je pa vseeno Celje moj matični klub. Tudi če se ljudje menjajo, bo ostal v mojem spominu. Zaradi samega pomena tekme pa to, kdo je naš tekmec, nima neke velike vloge," je povsem osredotočen na tekmo leta, ki lahko koprskemu klubu nenazadnje že zagotovi najmanj štiri evropske tekme, saj bi kot pokalni zmagovalci zaigrali v kvalifikacijah za ligo Europa in imeli možnost popravnega izpita še v kvalifikacijah za konferenčno ligo.

Upa, da bodo tokrat navijali za Koper

Komu se bo smejalo zvečer v Ljubljani? Metodu Jurharju ali njegovemu nekdanjemu soigralcu pri Celju Žanu Karničniku? Foto: R. P. Danes ga bo v Stožicah na tribunah spremljalo veliko poznanih obrazov. Svoj prihod so najavili tudi številni prijatelji iz celjskega okrožja, ki pa bodo soočeni z veliko dilemo.

"Moja družina prihaja, v Ljubljano prihaja tudi nekaj prijateljev, ki so včasih, ko igramo proti Celju, kar v dilemi, za koga navijati. Upam, da bodo tokrat navijali za nas. Finale je le finale," se je zasmejal prvi vratar Kopra, ki dobro ve, kako čustveno bo na tribunah tako za njegove sorodnike kot tudi prijatelje. Večino kariere so namreč kot rojeni Celjani vezani na nogometni ponos knežjega mesta, danes pa bo drugače, saj lahko Jurhar do svojega prvega pokalnega naslova v Sloveniji pride prav proti svojemu matičnemu klubu.

Jurhar ni edini Celjan pri kanarčkih. Barve Kopra brani tudi nekdanji kapetan zadnje šampionske generacije Denis Popović, nenazadnje pa je trener Slaviša Stojanović pred davnimi leti, ko je nazadnje vodil klub v 1. SNL, opravljal odgovorno vlogo prav pri Celjanih. Zanimivo je, da je njegov stanovski kolega Albert Riera po drugi strani še kako pestro igralsko kariero končal prav v Kopru.

Albert Riera se je kot nogometaš v Sloveniji sprva dokazoval v dresu Zavrča, nato pa sklenil kariero pri Kopru. Foto: Sportida

"To je zanimivo naključje, da nas je nekaj Celjanov v Kopru. Krasno se razumemo in dobro delujemo," 27-letni vratar ne skriva dobrega počutja na Obali. Zelo je zadovoljen zlasti s podnebjem. "Kar se tiče pogojev za nogomet v Sloveniji, so v Kopru zagotovo najugodnejši. Tam se zelo dobro počutim. Zdaj še toliko bolje, saj so dobri tudi rezultati," je izpostavil še rezultatsko krivuljo, ki se je v obdobju, ko je trenersko paličico prevzel Slaviša Stojanović, strmo izboljšala.

S prihodom Stojanovića se je vse spremenilo na bolje

Koprčani lahko danes osvojijo pokalno lovoriko že petič. Foto: Jure Banfi Koprčani so se zasidrali blizu vrha, pod vodstvom nekdanjega selektorja Slovenije, ki ga je pred tedni javno zelo pohvalil predsednik Ante Guberac, pa sploh še niso izgubili. "S prihodom novega trenerja se vedno spremeni veliko stvari. V našem primeru se je vse spremenilo v pozitivno smer. Vzdušje v klubu pogosto narekujejo rezultati. Smo v dobrem nizu, kar se zagotovo pozna," v zadnjem obdobju preprosto uživa tako na treningih kot tudi tekmah.

Ozračje v Kopru je vse bolj nogometno, danes naj bi v Stožice prišlo vsaj dva tisoč privržencev kanarčkov. "Koper je že v zgodovini dokazal, da je nogometno mesto. Vesel sem, da se povečuje število ljudi, ki prihaja na naše tekme," se nadeja dobrega obiska tudi v nedeljo, ko bo na Bonifiki gostoval Maribor. Morda bo na tisti tekmi s strani Koprčanov še posebej slavnostno, saj bodo zaigrali prvič v 1. SNL kot pokalni zmagovalci.

Finalni spopad v Stožicah med Koprom in Celjem se bo začel ob 20. uri.