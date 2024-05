Novi zmagovalec slovenskega pokala so nogometaši Rogaške. Finale z Gorico so odločile šele 11-metrovke, saj je bilo po 90 minutah 0:0 (pa priložnosti ni manjkalo), po podaljških pa 1:1. Rogaško je v zadnji minuti prvega podaljška v vodstvo popeljal Thalisson Charles, v 110. pa je iz prostega strela za izenačenje na 1:1 poskrbel Luka Marjanac. V drugi seriji 11-metrovk sta vratarja, Ajdin Mulalić in Alen Jurca, branila, nato so si sledili uspešni streli. V sedmi seriji pa je Mulalić branil Robertu Čosiću, Cene Kitek pa je nato z zadetkom lovoriko prinesel NK Rogaška, ki nima tekmovalne licence za naslednjo sezono v prvi ligi in je negotov celo obstoj članske ekipe iz Slatine. Trener Oskar Drobne je v prvi izjavi po tekmi dejal: "Sanjski konec tragedije."

Pokal Slovenije, finale:

Petek, 24. maj:

Pokalno lovoriko je dvignila Rogaška. Trener Oskar Drobne je v prvi izjavi dejal: Sanjski konec tragedije. Foto: www.alesfevzer.com

Pokal Pivovarne Union je v tej sezoni poskrbel za številna presenečenja. In nenavaden je tudi razplet. Prvič v zgodovini je pokal osvojil klub, ki po koncu sezone zapušča prvoligaško tekmovanje. To je Rogaška, ki ni prejela licence za nastop v 1. SNL niti v Evropi, tako da bi lahko v prihodnji sezoni zdrsnila celo v najnižjo ligo. Če se bo zgodilo to, bi lahko Rogaška celo razpustila člansko ekipo. V finalu v ljubljanskih Stožicah so po streljanju enajstmetrovk premagali Gorico s 7:6 (0:0, 0:0, 1:1) in tako prišli do svoje sploh prve pokalne lovorike.

Veselje Rogaške po golu ThalissonaCharlesa za 1:0. Foto: www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com Po enakovrednem prvem polčasu je bila Rogaška v drugem bližje zadetku, a sta se ekipi po 90 minutah igre razšli brez golov. Sledil je podaljšek, v prvem je za vodstvo Rogaške zadel Thalisson Charles, v drugem pa je iz prostega strela izenačil Luka Marjanac. Odločale so 11-metrovke. V drugi seriji sta vratarja, Ajdin Mulalić in Alen Jurca, branila, nato so si sledili uspešni streli. Streljanje enajstmetrovk se je tako zavleklo do sedme serije, v tej pa je za Gorico zgrešil Robert Ćosić, za Rogaško pa zadel Cene Kitek.

Veselje Gorice, ko je za izenačenje na 1:1 prosti strel unovčil Luka Marjanac. Foto: www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com Rogaška v začetku tekme ni bila videti favorit, ekipi sta bili povsem enakovredni. Nekoliko podjetneje je začela Gorica, v tretji minuti je po strelu z voleja Dariusa Daniela Jalinousa zletela čez prečko rogaških vrat. Pri obeh ekipah je bilo v uvodnih minutah nekaj nepovezane igre, tudi priložnosti ni bilo na pretek. Nekaj več so bili pri žogi Goričani, ki so imeli v 13. minuti lepo priložnost, a Marjanac z ugodnega položaja kakšnih desetih metrov ni najbolje streljal, Slatinčani pa so žogo odbili v kot.

Tudi v nadaljevanju dvoboja so pri obeh ekipah ob nekaj nevarnejših podajah pred gol tekmeca manjkali resnejši zaključki. V 36. minuti je nov poskus Gorice, tokrat Amadeja Mariniča, zletel nad prečko. Nekaj trenutkov zatem je lepo akcijo izpeljala Rogaška, a je ni uspel zaključiti Patrik Mijić. Ob koncu polčasa je po podaji iz kota poskušal še Ćosić, vendar prelahko za Mulalića v vratih Rogaške in navijači obeh ekip, ki so se zbrali v kar lepem številu, v prvem delu niso videli gola.

Je bil pa zato drugi precej bolj atraktiven. Tudi tega je Gorica dobro začela, po kotu se je žoga odbila do Jalinousa, a je zletela mimo leve vratnice Mulalića. Nato je podjetnejša postala tudi Rogaška, imela nekaj strelov, vendar so vse Goričani blokirali. Gorica je nevarno zapretila v 57. minuti, ko po strelu Dragana Brkića Mulalić ni najbolje posredoval, Haris Kadrić pa odbitka ni pospravil v mrežo. Sledile so minute Rogaške, ki je imela dve lepi priložnosti za vodstvo. Thalisson je sprva z glavo z bližine meril naravnost v Alena Jurco, vratar Gorice pa je zatem ubranil še strel Alena Korošca, da je ostalo pri 0:0.

Proslavili so s pivom. Foto: www.alesfevzer.com V 71. minuti je predložek Mariniča skoraj presenetil Mulalića, a se je slednji še izkazal, na drugi strani pa je bil v 81. minuti znova blizu Rogaška, toda po strelu Mijiča se je tresla le prečka. V 86. minuti je Jurca ubranil prosti strel Antoniu Majceniću, že po naslednjem kotu pa je moral vrtnice znova reševati, ko je sijajno ubranil strel Roka Pirtovška.

V podaljšku je nato prva bila nevarna Gorica, ko je Kadrić zaključil protinapad, a je posredoval Mulalić. Ob koncu prvega podaljška pa so Slatinčani po kombinaciji Thalissona in Shakeonea Satchwella le zadeli. Toda Gorica se je vrnila v drugem podaljšku, v 110. minuti je mojstrsko prosti strel z roba kazenskega prostora za izenačenje na 1:1 izvedel Marjanac in tekmo poslal v enajstmetrovke, v katerih je slavila Rogaška.

Tvorec letošnjega uspeha Rogaške, Oskar Drobne. Foto: www.alesfevzer.com

Zmaga Rogaške osrečila Maribor in Bravo

Če bi Rogaška osvojila pokal, bi Maribor v prihodnji sezoni v Evropi odigral najmanj štiri tekme. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Ker je pokalna lovorika odšla Rogaški, ki nima licence za Evropo, si je pravico do nastopa v prvem krogu kvalifikacij za ligo Europa prilastil drugouvrščeni prvoligaš. To je Maribor, ki bo zdaj odigral najmanj štiri evropske tekme. Če bi obveljal običajni scenarij in bi Rogaška prejela licenco za Evropo, bi Maribor začel Evropo v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo in bil brez popravnega izpita. Veseli pa se tudi Bravo, ki bo tako kot četrti v prvi ligi sploh prvič v kratki zgodovini kluba nastopil v evropskih kvalifikacijah. To bo za ljubljanski klub predstavljalo dobrodošlo finančno injekcijo.

Nogometašice Mure None ubranile pokalni naslov

Foto: www.alesfevzer.com

ŽNK Mura Nona je osvojila dvojno krono. Foto: www.alesfevzer.com Nogometašice Mure None so zmagovalke ženskega pokala v letošnji sezoni. V finalu v ljubljanskih Stožicah so Pomurke s 5:1 (2:1) premagale Ljubljano in ubranile pokalno lovoriko. Tako so še 11. osvojile slovenski pokal, letos pa so prišle do dvojne krone, saj so pred tem osvojile tudi naslov državnih prvakinj.

Ljubljančanke so sicer prve povedle, že v četrti minuti je iz prve resnejše priložnosti za nogometašice iz prestolnice zadela Mirjam Kastelec. Ljubljančanke so bile v uvodnih 15 minutah boljše in si ustvarile več priložnosti, vseeno pa je bila Mura Nona tista, ki je zadela. Murašice so do izenačenja prišle v 19. minuti, ko je lepo akcijo Pomurk po podaji kapetanke Špele Kolbl zaključila Jana Malahova. Mura je bila po tem boljši tekmec, povedla pa je v 39. minuti, ko je prav kapetanka Kolbl po prodoru na levi strani igrišča zadela za 2:1.

Foto: www.alesfevzer.com

Kmalu po odmoru je na 3:1 v 52. minuti iz prostega strela povišala Lea Dolinar. Pomurke so vse dvome o zmagovalkah razblinile le nekaj minut kasneje, ko je v 58. minuti še drugič zadela Malahova, tokrat z glavo po predložku z desne strani. Končni izid finala je v 80. minuti z enajstmetrovke postavila Lucija Kos.

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

9 – Maribor

8 – Olimpija

4 – Koper

3 – Gorica

2 – Domžale, Interblock, Mura

1 – Celje, Rudar Velenje

1 – Rogaška

