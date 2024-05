Čudi jih, da nekateri že vidijo Bravo v Evropi: Kaj pa mi?

Rogaška v prihodnji sezoni ne bo več igrala v 1. SNL. Foto: www.alesfevzer.com Pred nogometaši Gorice je zgodovinski izziv. Ne zgodi se pogosto, da bi drugoligaški klub osvojil pokal, nato pa zaigral še v Evropi. Novogoričani se zavedajo, da obstaja možnost, nenazadnje jim bo v petek stala nasproti Rogaška, ki je v spomladanskem delu 1. SNL nizala odlične rezultate, a je nato v sredo izvedela, kako v prihodnji sezoni ne bo zaigrala ne le v prvi ligi, ampak tudi v Evropi.

''Ostajam prepričan, da bodo nogometaši Rogaške dali vse od sebe, da pridejo do lovorike. To bi bila tudi zvezdica v njihovih karierah. Lahko špekuliramo o tem, da vzdušje pri Rogaški ni enako, kot bi bilo, če bi bilo vse v redu z njihovo licenco in možnostjo nastopa v Evropi. Lahko, da bo malenkost drugače, a s tem se ne bomo obremenjevali. Vemo, za kako ekipo gre. Ima kakovost, spomladi je osvojila četrto največje število točk v prvi ligi in si na igrišču izborila obstanek. To ni naključje. Ima dobre igralce, katere dobro poznamo, nekateri so bili tudi naša želja v preteklosti,'' nam je zaupal Admir Kršić, nekdanji nogometaš Gorice, ki je nato pri vrtnicah opravljal vlogo športnega direktorja, pred začetkom spomladanskega dela pa je postal direktor.

Pred tekmo se ukvarjajo le s športnim delom

Ljubitelji nogometa v Novi Gorici že dolgo niso spremljali evropskih tekem. Foto: www.alesfevzer.com Zato je bil več kot primeren naslov za naše vprašanje, kakšna bo usoda Gorice, če danes v finalu pokala premaga Rogaška in osvoji lovoriko. Bo lahko potem zaigrala tudi v Evropi, kjer naj bi pokalni zmagovalec začel sezono celo v prvem krogu kvalifikacij za ligo Europa, tako da se mu obeta še popravni izpit v konferenčni ligi, s tem pa najmanj štiri evropske tekme?

"Kar se tiče tega, je morala Gorica opravljati dvojno licenciranje. Torej tudi licenciranje za Evropo. Prošnjo smo oddali pravočasno, upoštevali navodila, mislim da je bilo popolno. Z našega vidika so bile stvari čiste, a se pred tekmo resnično ukvarjamo le s športnim delom. Z našo problematiko, načrtovanjem tekme z Rogaško," je pojasnil Kršić, ki je pred leti, ko je še nosil dres Gorice, nastopal v dveh finalih pokala. Enega je dobil, drugega izgubil. To so bili časi, ko so vrtnice zaradi močnega pokrovitelja Hit razpolagale z bolj stabilno finančno konstrukcijo kluba.

Morda pa so ljudje toliko favorizirali Rogaško ...

Danes 43-letni Admir Kršić je bil član Gorice v njenih najboljših časih in kar trikrat postal državni prvak. Foto: www.alesfevzer.com Če bi Gorica osvojila pokal, bi lahko tako zaigrala v Evropi. Seveda pa bo morala pred tem prejeti potrditev, ali ji je bila sploh dodeljena licenca za igranje v Evropi. Je pa tabor Novogoričanov v zadnjem obdobju v medijih večkrat zasledil informacije, da je med Koprom in Bravom potekal boj za Evropo.

"Kaj pa mi? Čudno je, da so se pojavljale takšne informacije. Morda pa so ljudje toliko favorizirali Rogaško in nam namenjali tako minimalne možnosti. Verjamem, da bomo odigrali finale po naših najboljših močeh. Nenazadnje smo edina ekipa, ki je v pokalu do polfinala izločila dva prvoligaša. To smo si zaslužili. Zato nas ne bi odpisal s takimi komentarji, da Bravu četrto mesto omogoča Evropo," je prepričan, da bo potrebno nekaj vprašati tudi štirikratne državne prvake.

Navijači Gorice.se bodo v Stožice odpravili v velikem številu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bi Gorica zaigrala v Evropi, bi odigrala najmanj štiri tekme. "Glede finančnega vidika ni potrebno omenjati, kaj bi to pomenilo za klub. Težavo vidimo le v infrastrukturi, zato apeliram na lokalno oblast, da popravi določene zadeve na igrišču in stadionu v primeru preboja v Evropo. Brez tega ne bomo mogli izpolnjevati minimalnih pogojev za prvi in drugi predkrog kvalifikacij," je pojasnil direktor vrtnic in dodal, da so za potrebe licenciranja za možnost igranja v naslednjih krogih kvalifikacij zaprosili stadion Stožice. Ravno objekt, na katerem bodo zvečer lovili prvo klubsko lovoriko po desetih sušnih letih, v katerih se v zadnjem obdobju sprehajajo med prvo in drugo ligo.

"Če bomo povabljeni v prvo ligo, bomo to zagrabili"

Gorica je po slabšem zaključku sezone sklenila 2. SNL na četrtem mestu. Foto: www.alesfevzer.com Ker pa izvršni odbor NZS še ni sporočil, kako poteka popolnitev 1. SNL, v javnosti sicer prevladuje prepričanje, da bo deseto mesto pripadlo drugoligaškemu podprvaku Nafti, obstaja tudi scenarij, po katerem bi vabilo za 1. SNL prejel četrtouvrščeni drugoligaški klub Gorica. "Realno je pričakovati, da se bo prva liga razporedila po uvrstitvah. Če pa bomo povabljeni v prvo ligo, bomo to zagrabili. Če pa tega ne bo, imamo postavljene temelje za naslednjo sezono v drugi ligi in ne bo nobene katastrofe," je še dodal Kršić, ki bo danes stiskal pesti za nogometaše Gorice, katere po odhodu Mirana Srebrniča vodi 44-letni srbski strateg Nenad Stojaković.

Iz Nove Gorice se bo sicer danes proti Ljubljani odpravilo vsaj pet avtobusov navijačev. Vrtnice računajo, da bi lahko v finalu pokala stiskalo za njih pesti vsaj 500 privržencev, navijači pa pripravljajo tudi posebno koreografijo.