Ajdovščina na nogah, Primorje po 13 letih spet prvoligaš!

Končal se je drugoligaški nogometni maraton. Primorje je remiziralo v Sežani (0:0) in še povečalo prednost pred Nafto, ki je presenetljivo ostala brez točk na domači tekmi proti Dravinji (0:2). Sinovi burje, ki jih vodi Milan Anđelković, bodo tako po 13 letih znova zaigrali v prvi ligi, v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL pa se bosta 23. in 26. maja spopadla Radomlje in Nafta. Drugoligaško druščino zapuščata Tabor in Fužinar.

Druga liga, 30. krog:

Nedelja, 19. maj:



Lestvica:

Prvoligaški prvak je bil že dolgo znan. To so postali Celjani. O tem, kdo je osvojil "kanto" v drugi ligi in si izboril napredovanje med slovensko klubsko elito, pa se je odločalo šele v zadnjem krogu. Vodilno Primorje je še povečalo prednost pred drugouvrščeno Nafto in se razveselilo velikega uspeha, prvega mesta in napredovanja v 1. SNL.

Ajdovci so se na gostovanju v Sežani razšli z gostitelji brez zadetkov (0:0), Lendavčani pa so doma presenetljivo ostali praznih rok proti Dravinji (0:2).

Navijači Primorja so nazadnje spremljali Ajdovce v prvi ligi pred 13 leti. Foto: Saša Pahić Szabo/alesfevzer.com

Zelo napeto je bilo tudi v boju za obstanek. Fužinar se je od druge lige poslovil že pred zadnjim krogom, nato pa se mu je pridružil še Tabor, ki je obstal na predzadnjem mestu, osvojil enako število točk kot ljubljanska Ilirija, a izpadel zaradi slabšega razmerja v medsebojnih srečanjih (0:3 in 0:2).

V soboto so bile odigrane tri tekme. Tolminčane je še zadnjič vodil Sanel Konjević, pri Gorici, ki jo v petek, 24. maja, čaka vrhunec sezone, finale pokalnega tekmovanja, na katerem si lahko izborijo celo Evropo, pa je na vročem trenerskem položaju klubsko ikono Mirana Srebrniča zamenjal Srb Nenad Stojaković. Severnoprimorski spopad se je končal brez zadetkov. Kranjski Triglav je doma izgubil proti Dekanom (1:2), največ zadetkov pa je padlo v Beltincih, kjer so nogometaši v rumenih dresih nadigrali zadnjeuvrščeni Fužinar in ga odpravili kar s 6:2. Kar tri zadetke je prispeval Hrvat Jakov Katuša.

Nogometaše Gorice čaka vrhunec sezone v petek, ko se bodo v Stožicah za pokalno lovoriko potegovali proti Rogaški. Foto: www.alesfevzer.com

Dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL, v katerih se bo devetouvrščena ekipa 1. SNL (Radomlje) pomerila z drugoligaškim podprvakom Nafto, bodo potekale 23. in 26. maja.

Druga liga, 30. krog:

Sobota, 18. maj:



Nedelja, 19. maj:



Lestvica: