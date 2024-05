Drugoligaško nogometno tekmovanje se bliža koncu. Odigran je 29., predzadnji krog, ki je prinesel zamenjavo na prvem mestu. Nafta je namreč v soboto izgubila z 0:2 z Jadran Dekani in jo je Primorje po nedeljski zmagi s 4:0 nad Triglavom prehitel za točko. Ajdovci so bili nazadnje prvi po 10. krogu! Pred tem krogom tretja Gorica pa je dobila novega trenerja. Že ta teden je v klub iz mladinske ekipe beograjskega Partizana prišel Nenad Stojaković in nasledil Mirana Srebrniča, ki pa ostaja v klubu.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Kdo bo drugoligaški prvak? Pred zadnjim krogom je imela največje možnosti za osvojitev naslova Nafta. Lendavčani so v predzadnji krog vstopili z dvema točkama prednosti pred Primorjem in šestimi pred Gorico. Ker pa imajo slabše razmerje medsebojnih tekem z Ajdovci (2:0 in 0:3), bi v primeru, če končajo sezono z enakim številom točk kot ''sinovi burje'', ostali brez prvega mesta. A se jim je sezona zdaj še dodatno zapletla, saj so presenetljivo izgubili z Jadran Dekani, ki je samo na sredini razpredelnice. Jadran je po dveh enajstmetrovkah Matije Burina zmagal z 2:0. Nato je v nedeljo Primorje s 4:0 premagalo Triglav in ima zdaj krog pred koncem točko prednosti pred Prekmurci.

Zanimivo: Primorje je bilo to sezono vodilno samo po devetem in 10. krogu, torej konec meseca septembra, večji del pa se je nahajalo na tretjem in četrtem mestu.

Zgodovina nogometa v Lendavi je bogata. Po koncu druge svetovne vojne je imela celo predstavnika v prvi zvezni ligi Jugoslavije, v obdobju samostojnosti pa je bila Nafta vrsto let v prvi ligi. Nazadnje leta 2012, ko je klub zaradi finančnih težav pogorel, na pogorišču pa je nastala Nafta 1903, ki s pomočjo madžarskega kapitala naskakuje vrnitev med elito.

V zadnjem krogu bo Primorje gostovalo v Sežani, Nafta pa bo gostila Dravinjo.

Tabor za Primorje ne bo tako lahak nasprotnik, saj se bori za obstanek in bo v zadnjem krogu potreboval ugoden izid. V nevarnosti za izpad je kar pet ekip, poleg Taborja še Ilirija, Krka, Dravinja in Vitanst Bilje, v predzadnjem krogu pa se je skrbi rešil Tolmin, ki je v Ljubljani remiziral z Ilirijo, izid je bil 1:1.

Stojaković zamenjal Srebrniča

Miran Srebrnič Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V igri za drugo mesto, ki prinaša dodatne kvalifikacije za prvo ligo. so še Gorica, Grosuplje in Beltinci. Slednji so bili del sezone vodilni, zadnje tri tekme pa so izgubili. Samo eno zmago ima na zadnjih štirih tekmah tudi Gorica. Iz Nove Gorice pa medtem prihaja potrditev o trenerski zamenjavi. "Sprejeta kje odločitev strokovnega vodstva kluba, da vodenje članskega moštva v prihodnji sezoni prevzame Nenad Stojakovič. Nenad se je trenerskemu štabu pridružil že v tem tednu. Dosedanji trener prvega moštva in legenda kluba Miran Srebrnič ostaja naš član tako do konca sezone kot tudi v prihodnje. S svojimi bogatimi izkušnjami, znanjem in predanostjo klubu bo še naprej aktivno deloval in pomagal, da bo Gorica uspešna na vseh področjih," je sporočil predsednik ND Gorica, Uroš Blažica. Že januarja so dobili novega športnega direktorja, Srba Zorana Ljubinkovića.

Pomembne točke za Krko

Nogometaši Krke so v 29., predzadnjem krogu vknjižili pomembne tri točke. Zmago v obračunu z Vitanest Biljami jim je zagotovil Tilen Kovačič, ki je edini gol na tekmi dosegel v 54. minuti, v igro pa je vstopil ob polčasu. Krka je z uspehom skočila na 12. mesto, a v boju za obstanek še ni čisto varna.

V boju za obstanek je sežanski Tabor - kljub temu da je več kot en polčas igral z igralcem manj - v gosteh z 2:1 ugnal odpisani Fužinar, ta se bo preselil v tretjo ligo. Tja se bo preselil še predzadnji na lestvici, za zdaj to mesto zaseda Ilirija, ki pa bi z nedeljsko zmago proti Tolminu na predzadnje mesto spet potisnila Sežance.

Druga liga, 29. krog:

Petek, 10. maj:



Sobota, 11. maj:



Nedelja, 12. maj:



Lestvica: