Primorje izkoristilo spodrsljaj Gorice, nov neuspeh Beltincev

Nogometaši Primorja so v 28. krogu 2. slovenske lige v Ajdovščini z 1:0 in golom Marka Guliča premagali zadnjeuvrščeni Fužinar. S tem Ajdovci ostajajo edini pravi tekmec Nafte za prvo mesto v ligi, ki vodi med prvoligaše, prav tako pa so zelo blizu končnemu drugemu mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije za prvo ligo.

Nogometaši Nafte 1903 so v Kranju storili velik korak k vrnitvi v elitno slovensko nogometno ligo. Vodilna ekipa 2. SNL je z 2:1 premagal domači Triglav in drugouvrščenemu Primorju s tekmo več ušla na pet točk razlike. Kazalo je sicer, da bodo Lendavčani še drugo tekmo zaporedoma ostali brez zmage, v prejšnjem krogu so doma remizirali z Rudarjem, a jih je rešil Stjepan Igrec, ki je odločilni gol dosegel v 88. minuti. Prekmurci so povedli v deseti minuti z avtogolom Joshue Oghenrukeweja Okpolokpa, v 31. minuti je na 1:1 izenačil Edi Horvat.

Novogoričani bodo 24. maja nastopili v finalu pokala, v drugi ligi pa izgubljajo boj za mesto, ki bi jih popeljalo v prvo ligo. Foto: www.alesfevzer.com

Gorica je v boju - predvsem za drugo mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije za prvo ligo - v Sežani vodila z 1:0 in 2:1, toda v 76. minuti je Stanislav Petkov Sežančanom prinesel točko, pomembno v boju za obstanek. Zdaj je Tabor 14., je pa le točko pred Ilirijo in dve pred Fužinarjem, ki imata še tekmo v dobrem.

V soboto sta se sicer še Vitanest Bilje in Dravinja razšla brez golov, Brinje Grosuplje so vsaj začasno na četrto mesto skočile po zmagi z 2:1 proti Krki, pri čemer je Nik Zrnec zmagoviti gol dosegel v 92. minuti, Rudar Velenje pa je z 1:0 odpravil Jadran Dekane.

Primorje ima po zmagi nad Fužinarjem dva kroga pred koncem 56 točk, dve manj od Nafte. V zadnjih dveh krogih bodo Ajdovci gostili še Triglav in gostovali v Sežani, Lendavčani pa bodo gostovali v Dekanih in gostili Dravinjo.

Nov poraz pa so doživeli Beltinčani, ki so doma z 1:2 izgubili proti Iliriji. Medtem ko so se petouvrščeni gostitelji praktično poslovili od upov po prvih dveh mestih, pa so Ljubljančani z zmago pobegnili iz cone izpada. Ilirija ima zdaj na 13. mestu dve točki več od predzadnjega Tabora in štiri od zadnjeuvrščenega Fužinarja. Zadnji dve mesti pomenita izpad v nižjo ligo.

Danes je sicer še Tolmin s 4:1 odpravil Bistrico.

Druga liga, 28. krog:

Petek, 3. maj:



Sobota, 4. maj:



Nedelja, 5. maj:



Lestvica: