Šok za Rogaško, NZS ji je prižgala rdečo luč za 1. SNL in Evropo!

Komisija Nogometne zveze Slovenije (NZS) za licenciranje nogometnih klubov je objavila rezultate licenčnega postopka za klube 1. SNL za sezono 2024/25. Devet prosilcev za licenco je bilo uspešnih pri pridobitvi licence za 1. SNL in evropska tekmovanja, eden pa ni dobil ne ene, ne druge licence. To je Rogaška, trenutno osmouvrščena ekipa 1. SNL in finalistka pokalnega tekmovanja, v sklopu katerega se bo 24. maja v Stožicah v Ljubljani proti Gorici potegovala za lovoriko in Evropo! Od slednje pa bi se lahko, če ne bo v prihodnosti sledil preobrat in bi bilo ugodeno pritožbi črno-belih, poslovila, saj je bila njena prošnja za evropsko licenco zavrnjena.

Veselje nogometašev Rogaške v polfinalu pokalnega tekmovanja v Murski Soboti po nepozabni zmagi, ki je poskrbela za največji uspeh v kratki zgodovini mladega kluba. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Za še večje nelagodje pri klubu iz Rogaške Slatine, ki nastopa prvič v 1. SNL in se je v jesenskem delu zapletel v kar nekaj nesoglasij in sporov s krovno zvezo, je poskrbel poročilo komisije, kako je bila zavrnjena tudi licenca Rogaške za nastop v prvi ligi v sezoni 2024/25.

"Vloga NK Rogaška je bila zavrnjena zaradi neizpolnjevanja finančnih, pravnih, športnih in infrastrukturnih kriterijev. Komisija za licenciranje pa je bila, poleg predložene dokumentacije s strani kluba, zavezana upoštevati tudi dokumente in dokazila pridobljena s strani drugih virov," so zapisali ob obrazložitvi pri Nogometni zvezi Slovenije in dodali, kako je vlogo za pridobitev ustrezne licence za tekmovalno leto 2024/25 je pravočasno vložilo vseh deset klubov 1. SNL 2023/24. Podobno velja tudi za pridobitev mednarodne UEFA licence. Vloge je na I. stopnji obravnavala Komisija NZS za licenciranje nogometnih klubov. Pri organizacijski, administrativni in strokovni podpori komisiji je aktivno sodeloval licenčni oddelek NZS.

Varovanci Oskarja Drobneta bodo v nedeljo na derbiju začelja gostovali v Domžalah in se pomerili proti Kalcer Radomlju. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Posledično je bilo devet prosilcev za licenco uspešnih pri pridobitvi licence za Prvo ligo Telemach in evropska tekmovanja. To so Aluminij, Bravo Kostel, Celje, Domžale, Koper, Maribor, Mura, Olimpija ter Kalcer Radomlje. V kratkem velja pričakovati odgovor NK Rogaška.