Rogaška žari od ponosa, omenja se milijonski zaslužek

V soboto je Nejc Gradišar na drugi strani sveta zatresel mrežo Američanov in Sloveniji v dvoboju, ki bi ga lahko oklicali tudi za primerjavo moči med 1. SNL in ligo MLS, pomagal do zmage. Po vrnitvi v domovino pa ga je čakala druga skrajnost. V ZDA si je delil slačilnico tudi z nogometaši, ki so Sloveniji pomagali do nastopa na Euru 2024, v Rogaški Slatini pa se je pridružil najslabšemu prvoligaškemu klubu. Ta se je po skromnem jesenskem delu, v katerem se je prvič družil s slovensko klubsko elito in izkusil kar nekaj porodnih krčev, zasidral na dnu razpredelnice.

Športni direktor Rogaške Nino Ivačič se spopada z najbolj zahtevnim in pestrim prestopnim rokom, odkar je v tej vlogi. Foto: R. P.

Pri Rogaški je zaostanku navkljub, za predzadnjimi Radomljani zaostaja šest točk, zaznati optimizem. Tega ne izžareva le športni direktor Nino Ivačič, ampak tudi najboljši strelec Nejc Gradišar. V zraku ostaja le odprto vprašanje, ali bo v spomladanskem delu sploh še nastopal v Sloveniji ali se bo podal v tujino, kjer vlada zanj ogromno zanimanje. Odgovor bo dokončno znan do sredine februarja.

Ponudili so jim že milijon evrov

Nejc Gradišar je nekdanji up Brava, ki je v 1. SNL za Šiškarje prvič zaigral že pri 17. letih. V tej sezoni je za Rogaško dosegel sedem zadetkov. Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com Odkar ima Rogaška članskega reprezentanta, ki je za nameček Sloveniji priigral prvo zmago nad ZDA, je v mestu čutiti ogromno zadovoljstva. "Ponosni smo, v klubu smo zelo veseli. Tako kot tudi v kraju. V zadnjih dneh se je bilo prijetno družiti s krajani, poslušati, da so zadovoljni s predstavo Gradišarja, in prejemati čestitke," nam je zaupal športni direktor Rogaške, ki ga v tem prestopnem roku čakajo največji posli, odkar se srečuje s tem položajem. Številke, ki se omenjajo okrog domnevne prodaje Gradišarja, so namreč bistveno drugačne od tistih, s katerimi je bil vajen poslovati. Mladi napadalec Rogaške je po zadetku v San Antoniu na nogometni tržnici postal še bolj vroč.

Reprezentančno akcijo je opravil odlično, v torek pa se je že pridružil Rogaški in z njo danes odpotoval v Rovinj, kjer ga čakajo desetdnevne priprave, na katerih se bodo črno-beli pomerili s kar štirimi srbskimi tekmeci. Ker Gradišarja pogodba s klubom veže do poletja 2025, se lahko klub ob njegovi prodaji nadeja konkretne odškodnine. "Rogaška ima ambicije, da obstane v ligi, a smo ga ob primerni ponudbi pripravljeni prodati," Ivačič ne skriva, da je imel v zadnjem obdobju ogromno stikov z raznimi agenti in predstavniki klubov, zlasti tistih iz tujine. "Za zdaj nas ni zadovoljila še nobena uradna ponudba. Glede številk, o katerih razmišljamo, pa lahko povem, da so nam ponudili že milijon evrov. A tisto ni bila uradna, ampak neuradna ponudba. No, milijon je število, ki bi v popolnosti zadovoljilo klub," je potrdil, da bi sedemmestni znesek, če bi ga kateri izmed tujih snubcev uradno ponudil Rogaški, zadoščal za sklenitev posla.

Za Nejca Gradišarja, ki sta mu po zadetku v San Antoniu kot prva pritekla v objem Jan Repas in Danijel Šturm, se zanima kar nekaj tujih klubov. Med njimi prevladujejo italijanski. Foto: Reuters

Največ zanimanja je iz Italije, tako da bo v naslednjih dneh v Rovinju opravljenih kar nekaj sestankov. In ne le to. "Milijon evrov je bistveno več od našega letnega proračuna. Naš osnovni cilj je obstanek v ligi, a se moramo odgovorno obnašati do klubskega proračuna. Če pride ponudba, ki bi v naslednjem letu ali dveh klubu omogočila marsikaj, je ne moremo zavrniti. Igralcem ne smemo onemogočati, da bi šli v karieri korak naprej," se glasi filozofija, ki jo želijo upoštevati v Rogaški Slatini. Razvijati igralce in jih nato drago prodati, če si to zaslužijo.

"Zavedamo se, kaj imamo. Vemo, da je Nejc tisti, ki ga želi vsa liga, a v Sloveniji ne more nihče plačati odškodnine, ki jo želi Rogaška. Želimo pa jo upravičeno, saj je Nejc najbolj vroči igralec v Sloveniji," je športni direktor Rogaške ponosen na 21-letnega igralca, ki je že nekaj časa standardni mladi reprezentant. In lahko bo tudi prihodnje leto, saj je generacija igralcev, rojenih leta 2002.

Zdraviliško mesto Rogaška Slatina se lahko po zaslugi Nejca Gradišarja prvič v zgodovini pohvali s članskim nogometnim reprezentantom, ki se je za nameček vpisal še na seznam strelcev. Foto: Andrej Tarfila (www.slovenia.info)

Ambicije pa segajo še višje. Članski Euro 2024 predstavlja največji magnet, selektorju Matjažu Keku se bodo želeli dokazovati prav vsi. "Ni izključeno, da se vključi v A-reprezentanco. Je eden tistih napadalcev, ki redno igrajo in redno zabijajo, nisem pa prepričan, ali to počnejo ravno vsi napadalci v članski reprezentanci," je prepričan, da še obstaja možnost, da bi se Gradišar junija pojavil na končnem seznamu potnikov na Euro 2024.

Bo Rogaška uspešnica spomladanskega dela?

Črno-beli iz Rogaške Slatine so v jesenskem delu osvojili le 11 točk. Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com Pojavlja se vprašanje, ali bo Rogaška, takrat ko bo Kekova četa nastopala na Euru, sploh še prvoligaš. Če spomladi ne bo izboljšala rezultatske krivulje, jo čaka zelo hitra vrnitev med drugoligaše. Ivačič v takšen razplet ne verjame. "Še vedno sem optimističen. Prepričan sem, da bomo obstali v prvi ligi. Jeseni smo se naučili veliko stvari. Zdaj vemo, kaj in kako. Vemo, kaj lahko in česa ne. Vemo tudi, kje ne bomo izgubljali energije, stoodstotno se bomo usmerili na igrišče," je imel v mislih pestro jesensko dogajanje, ki ga je zaznamoval tudi spor med NK Rogaška in NZS zaradi (ne)upoštevanja novega pravila o številu mladih igralcev med prijavljenimi kandidati za srečanje.

Kar zadeva sestavo ekipe, je v Rogaški Slatini zapihal svež veter. "Sestavljamo kakovostno poletno ekipo, ki bo, verjamem, uspešnica spomladanskega dela, tako da si bomo brez težav zagotovili obstanek v ligi," samozavestno napoveduje Ivačič. Kar zadeva nove igralce, prišli so že štirje, trije so že bili predstavljani javnosti, četrti bo v teh dneh, iščejo črno-beli okrepitev še na položaju osrednje obrambe, v primeru prodaje Gradišarja pa bodo poizvedovali še po novem napadalcu.

Rogaška je lani postala drugoligaški prvak. Se bo ekspresno vrnila v 2. SNL ali si bo zagotovila obstanek med elito? Foto: Grega Valančič/Sportida

"Nejc je naš prvi strelec (v jesenskem delu 1. SNL je dosegel sedem zadetkov, op. p.). Če bi odšel, bi bil to za nas velik udarec, kar zadeva kakovost napada. A šport je pač takšen. Če pride prava ponudba, jo moraš izkoristiti za prodajo ter iskati ustrezno nadomestilo. In upati, da pri tem zadeneš," se zaveda zahtevnosti svojega posla, kjer si ne sme privoščiti slabše presoje pri iskanju okrepitev.