Olimpiji v Turčiji ponagajala narava, Koper izkusil moč Poljakov

Slovenski prvoligaški klubi, večina njih je v soboto s ponosom spremljala na delu članske reprezentante, ki so v San Antoniu v prijateljski tekmi premagali ZDA z 1:0, zmagoviti zadetek pa je prispeval mladi napadalec Rogaške Nejc Gradišar, so bili ta konec tedna zelo dejavni. Pripravljalne tekme je odigralo kar sedem klubov. Moralo bi jih osem, a se je dvoboj med Olimpijo in Debrecenom v Turčiji zaradi višjih sil prestavil na ponedeljek. Takrat bosta na turškem jugu dejavna tudi Celje in Maribor.