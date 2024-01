Bizjak zapustil Celjane, Napoli se je okrepil z dvema

Tridesetletni napadalec Lovro Bizjak je v Celje prišel februarja 2022 iz vrst Šerifa, skupno pa je za grofe zbral 40 nastopov v vseh tekmovanjih in dosegel sedem zadetkov. Pri Celju se Bizjaku zahvaljujejo za doprinos in mu želijo vse najboljše v prihodnje.

Lovro Bizjak po sporazumni prekinitvi pogodbe zapušča NK Celje.



Lovro, hvala za vse in srečno! pic.twitter.com/sG6pmNtlAl — NK Celje (@NKCelje) January 20, 2024

Slovenski nogometni prvoligaš Celje vodi po jesenskem delu prve lige. Nazadnje so sicer Celjani potrdili, da so si od zagrebškega Dinama za eno leto izposodil Luko Menala.

Traore in Ngonge pri italijanskem prvaku

Italijanski nogometni prvak Napoli je preko družbenih omrežil potrdil, da sta ekipo okrepila Hamed Junior Traore in Cyril Ngonge. Slednjega, 23-letnega krilnega nogometaša, so Neapeljčani odkupili od Verone za 18 milijonov evrov in dodatke, Traoreja pa so si do konca sezone izposodili od angleškega Bournemoutha.

Napoli, ki je trenutno v Savdski Arabiji na italijanskem superpokalu, kjer se bo v ponedeljek v finalu meril z Interjem, lahko slednjega poleti odkupi za 25 milijonov evrov.