Dalmacija na nogah, velikan svetovnega nogometa v Hajduku!

Nogometna evforija v Splitu, največjem dalmatinskem mestu, ki je spletlo tako strastno vez z domačim klubom Hajduk, da predstavlja težko razložljiv fenomen v tem delu Evrope, je dosegla nov vrhunec. V letu 2024, v katerem bi lahko Hajduk po silnih letih trpljenja, čakanja, finančnih težav in zapravljanja ugleda končno postal hrvaški prvak, se je namreč na Poljud vrnil Ivan Perišić, eden najboljših hrvaških nogometašev tega stoletja. Prihaja kot posojeni nogometaš Tottenhama, obenem pa se ne bo mogel takoj pridružiti soigralcem na zelenici, saj okreva po hudi poškodbi kolena in bi lahko zaigral šele čez nekaj mesecev.

V Splitu že dolgo odmevajo besede "Ivane, vrime je". Torej v dalmatinskem narečju "Ivan, napočil je čas". Čas za vrnitev Ivana Perišića k Hajduku, njegovemu matičnemu klubu, katerega je bil primoran zapustiti kot nadarjen najstnik, saj je prišel takrat finančno zelo obubožanemu klubu prav vsak evro od prodaje.

Preselil se je v Francijo, kjer si je pri Sochauxu delil slačilnico tudi z Valterjem Birso in Bojanom Jokićem, prvič resneje v članskem nogometu zablestel v Belgiji, kjer je bil v dresu Club Brugge najboljši strelec prvenstva, pozneje pa se je razvil v enega najboljših levih krilnih napadalcev na svetu, ki se je podpisal pod številne vrhunske predstave v najmočnejših ligah in tekmovanjih.

Ivanu Perišiću so v zadnjih letih pošiljali sporočila, kako je napočil čas za vrnitev k Hajduku, tudi prek velikih ladij. Foto: Guliverimage

Besede "Ivane, vrime je", je najodmevnejše izrekel splitski teniški igralec Mate Pavić. Ko je lani osvojil Wimbledon v mešanih dvojicah, se je pred polnimi tribunami All England Cluba obrnil k Perišiću, ki je spremljal dvoboj, saj si od leta 2022 služi nogometni kruh pri londonskem velikanu Tottenhamu, in mu rekel: "Ivane, vrime je."

Poldrugo leto pozneje se je Paviću kot še številnim navijačem splitskega kluba končno uresničila želja. Perišić se je namreč vrnil v Split. Srčni nogometaš, ki prisega na disciplino in je zelo navezan na Omiš, bo čez dva tedna dopolnil 35 let, a še zdaleč ni rekel zadnje.

Zaradi izjemnih fizično-kondicijskih sposobnosti, s katerimi je zlahka izstopal v nogometu tudi po tem, ko je prestopil prag četrtega desetletja, na Hrvaškem vlada prepričanje, da se bo Perišić uspešno vrnil na igrišče in ponavljal predstave, ki so mu omogočile planetarno slavo.

Pred šestimi leti je Hrvaški pomagal do drugega mesta na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Med strelce se je vpisal tudi v finalu proti Franciji (2:4). Foto: Getty Images

Ko je Hrvaška osvajala odličja na svetovnih prvenstvih (na SP 2018 drugo mesto in na SP 2022 tretje mesto), je predstavljal eno gonilnih sil in najmočnejših orožij "ognjenih". Za izbrano vrsto je na 129 nastopih dosegel 33 zadetkov, na velikih tekmovanjih, torej na evropskih oziroma svetovnih prvenstvih, pa kot strelec oziroma asistent sodeloval kar pri 18 golih. Dosegel jih je deset, s čimer je presegel celo legendarnega rojaka Davorja Šukerja.

Fenomen velikih tekmovanj

Leta 2020 je pomagal Bayernu do evropskega naslova. Foto: Guliverimage Letos želi nastopiti tudi na Euru 2024. Njegov izostanek bi pustil veliko vrzel. Da je hrvaška reprezentanca brez njega slabša, odkrito priznava tudi selektor Zlatko Dalić. Lahko ga veseli, da izkušeni Dalmatinec še zdaleč ni vrgel puške v koruzo. Po hudi poškodbi, ki mu je jeseni pokvarila mnoge načrte in ga za dalj časa oddaljila od igrišč, se je predal mukotrpnemu delu in terapijam. Želi se vrniti na zelenice v takšni formi, s katero že dobro desetletje predstavlja stalnico v hrvaški reprezentanci, osvaja največje lovorike in nenazadnje spada med velikane svetovnega nogometa. Je edini evropski nogometaš, ki je na vseh velikih tekmovanjih od leta 2014 dalje prispeval vsaj eno asistenco.

Pri zadetkih je neposredno sodeloval pri tako velikem številu (18), da je od njega v tem obdobju uspešnejši le portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki bo 26. marca kot kapetan izbrane vrste gostoval v Stožicah in se pomeril proti slovenski izbrani vrsti. Nekaj mesecev pozneje, tik pred začetkom Eura, se bo Ronaldova Portugalska pomerila v prijateljski tekmi tudi proti Hrvaški. Če se bodo zdravstvene napovedi izkazale za pravilne, bi lahko takrat v kockastem dresu že zaigral tudi povratnik Perišić. Če se bo vrnil na igrišče že aprila, takšne so najbolj optimistične napovedi, pa bi lahko na hrvaškem prvenstvu pomagal tudi Hajduku. In to ravno v sezoni, v kateri je po dolgem času postal jesenski prvak in je na dobri poti, da prvič po letu 2005 postane državni prvak. Dalmacija komaj čaka, da se začne spomladanski del prvenstva, ki bi lahko prinesel marsikaj. Tudi tako želeno vrnitev Perišića.

Lani ni manjkalo veliko, pa bi s Hrvaško osvojil prvo lovoriko. V finalu lige narodov je po izvajanju 11-metrovk izgubil proti Španiji. Foto: Guliverimage

Ivan Perišić se je tako v petek predstavil kot nov nogometaš Hajduka. Tottenham ga je Splitčanom posodil do konca sezone, nato pa lahko podaljša sodelovanje s klubom njegove mladosti, katerega neizmerno obožuje in želi v njegovem dresu uresničiti otroške sanje, da bi mu pomagal do naslova hrvaškega prvaka.