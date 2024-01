Triintridesetletni igralec zvezne vrste Jordan Henderson je bil v savdskem klubu le šest mesecev. Svojo željo, da ga zapusti je utemeljil z zahtevo angleškega selektorja Garetha Southgata, da se vrne Evropo, če želi igrati na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji. Henderson bi bil dragocena pridobitev za Ajax, ki si želi opomoči od najslabšega začetka domačega prvenstva v svoji zgodovini, v katerem je bil kratek čas na samem dnu lestvice, šokantno pa je proti amaterskemu klubu izgubil tudi v pokalu.

Kljub velikim naložbam v tuje igralce tudi Al Ettifaqu v domači ligi ni šlo najbolje, zato je tudi glavni trener kluba Steven Gerrard, nekdanji Hendersonov soigralec pri Liverpoolu, blizu odhoda.

Kurež je novi član Rogaške

Slovenski prvoligaš Rogaška, ki po prvem delu prve lige zaseda zadnje mesto, je igralski kader okrepil z Galom Kurežem. Kot so Slatinčani zapisali na družbenih omrežjih, so z 22-letnim krilnim napadalcem podpisali pogodbo do konca sezone 2024/25. Kurež je nazadnje igral v Severni Makedoniji za Tikveš, pred tem pa je v Sloveniji igral za Olimpijo in Bravo. Pred Kurežem je Rogaška pozimi pripeljala tudi Luko Kambiča iz Kopra.

Že v sredo pa je novo kadrovsko spremembo doživela Mura. Kot so sporočili Sobočani, so prekinili pogodbo s srbskim napadalcem Nikolo Petkovićem. Petković je za Muro zbral 28 nastopov in ob tem dosegel štiri zadetke. Mura je po jesenskem delu na pestem mestu na lestvici.