Olimpija pripeljala okrepitev iz Dinama, Omladič ostaja v Kopru, Francoz v Savdsko Aravijo

Slovenski nogometni prvak Olimpija iz Ljubljane je svoj kader okrepil s 23-letnim napadalcem Antoniom Marinom . Kot so Ljubljančani zapisali na svoji spletni strani, je Hrvat, nekdanji mladi reprezentant, podpisal pogodbo do konca decembra 2026.

Antonio Marin je otrok zagrebškega Dinama. V prvem delu sezone je za matični klub nastopal v članski konkurenci in zaigral na sedmih tekmah prve hrvaške lige. Pred tem je izkušnje nabiral pri Rijeki, Šibeniku in zagrebški Lokomotivi, za kratek čas je bil tudi član italijanske Monze, so zapisali pri Olimpiji in dodali, da je v hrvaški ligi skupno zbral 101 nastop, ob tem je v statistiko vpisal 12 golov in 12 podaj.

"Vesel sem, da je Antonio izbral Olimpijo. Imel je veliko ponudb in to pove, za kakšnega igralca gre. Ne rad govorim, da bo nekdo okrepitev, saj je to vselej potrebno dokazati na igrišču, a že to, da smo dobili takšnega igralca, ogromno pomeni. Veselim se sodelovanja z njim in verjamem, da lahko skupaj naredimo velike stvari, je dejal trener Olimpije Zoran Zeljković.

"Olimpija je moj prvi klub v Sloveniji in zelo sem vesel, kako so me vsi sprejeli. Danes sem spoznal vodstvo, klubsko osebje, igralce, trenerje. Zares brez pripomb. Sedaj, ko so vse podrobnosti urejene, komaj čakam, da se pridružim novim soigralcem na treningu. Rad bi se čim hitreje prilagodil na novo okolje, se ustrezno pripravil in seveda začel igrati. Želim se dokazati, klubu pomagati z goli in asistencami in na koncu sezone znova osvojiti tako želeno dvojno krono. Pred prihodom sem se slišal z Luko Menalom (ta bo igral za Celje; op. STA), ki mi je o Olimpiji povedal veliko lepega. V prvem delu sezone sva bila soigralca, sedaj pa bova nasprotnika, ki napadata isti cilj. Zanimivo bo," pa je povedal Marin.

Športni direktor Goran Boromisa je poudaril, da v Marinu vidijo velik potencial. "Kljub mladosti ima za seboj že veliko, na nas in njem osebno pa je, da v dresu Olimpije ta potencial potrdi oziroma dokončno razvije. Prepričani smo, da lahko s svojo kakovostjo ekipi pomaga do odmevnih rezultatov. Naše ambicije so visoke, cilji pa vsem dobro znani. O tem govori tudi dolžina sklenjene pogodbe."

Marin je po branilcu Nikoli Motiki in vratarju Galu Lubeju Finku tretja zimska okrepitev ekipe, ki po jesenskem delu Prve lige Telemach zaseda drugo mesto z desetimi točkami zaostanka za Celjem.

Omladič ostaja v Kopru

Slovenski nogometni prvoligaš Koper pa bo še naprej lahko računal na 34-letnega vezista Nika Omladiča. Kot so sporočili iz kluba, je nogometaš, ki je lani poleti prišel v Koper, podaljšal pogodbo do poletja 2025.

"Srečen sem v Kopru, kar je najbolj pomembno, zato je bila odločitev lahka," je dejal Nik Omladič. Ta je v karieri igral za številne klube, med njimi so Hallescher, velenjski Rudar, Hansa Rostock, Greuther Fürth, Eintracht Braunschweig in Olimpija.

"Igralca, kot je Nik, je privilegij imeti v ekipi. Zelo sem vesel, da je še za leto in pol podaljšal pogodbo," pa je dodal športni direktor Kopra Ivica Guberac.

Koprčani, ki jih po novem vodi Aleksandar Radosavljević, so sicer pozimi nekoliko prevetrili ekipo, med drugimi sta odšla Maks Barišić in Ramazan Orazov, v ekipo pa so pripeljali Ahmeda Francka Sidibeja, Frana Tomeka, Petra Petriška in Tina Blaža Lauša.

Renan Lodi odhaja v Savdsko Arabijo. Foto: Guliverimage

Renan Lodi v Savdsko Arabijo

Francoski nogometni prvoligaš Marseille je levega bočnega branilca Renana Lodija prodal v Savdsko Arabijo. Za 25-letnega Brazilca je Al-Hilal odštel 23 milijonov evrov, je poročal Transfermarkt. Lodi, od njegovega prestopa bo skoraj osem milijonov evrov dobil tudi španski Atletico Madrid, je podpisal pogodbo do konca junija 2027.

Lodi je v Marseille prišel prejšnje poletje za 20,6 milijona evrov, pred Atleticom, kjer je bil soigralec slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka, pa je igral še za Nottingham Forest in Atletico Paranaense.

V savdskem klubu se bo Lodi pridružil še nekaterim zvezdnikom, kot so Kalidou Koulibaly, Neymar, Ruben Neves, Aleksandar Mitrović in Sergej Milinković-Savić.

Traore iz Bournemoutha v Neapelj

Hamed Traore, nogometaš sredine igrišča Slonokoščene obale, se iz angleškega kluba Bournemouth, kot posojen igralec seli v k italijanskemu prvaku Napoliju, so objavili Neapeljčani. V Napoliju, ki je letos zelo oddaljen od vrha serie A, bo igral do konca sezone z možnostjo odkupa.

Italijanski mediji poročajo, da bo moral Napoli angleški ekipo plačati 25 milijonov evrov. Traore se tako vrača v Italijo leto dni potem, ko je iz Sassuola odšel v Bournemouth, tudi tedaj pred dokončnim odkupom kot posojen nogometaš.

Triindvajsetletnik je za svojo reprezentanco odigral devet tekem, na tokratnem afriškem prvenstvu pa ga ni, ker je konec lanskega leta zbolel za malarijo.

