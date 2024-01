Bravo presenetil Rijeko, na Bonifiki dišalo po porazu Hajduka

V sredo sta izmed slovenskih prvoligaških klubov odigrala pripravljalni tekmi Koper in Bravo. Kanarčki so na Bonifiki, kjer so tribune napolnili zlasti privrženci gostov, remizirali proti splitskemu Hajduku (1:1). Aleksandru Radosavljeviću se je nasmihala prva zmaga v novi vlogi, a je hrvaški jesenski prvak izenačil v 87. minuti. Šiškarji so se predstavili prvič v letu 2024 in na Rujevici presenetili Rijeko. Dvoboj se je končal brez zadetkov (0:0).

Na Bonifiki sta se Koper in Hajduk v sosedskem jadranskem obračunu razšla brez zmagovalca (1:1). Obračun je v deževnem vremenu napolnil zlasti osrednjo tribuno, kjer si je dvoboj med kanarčki in hrvaškim jesenskim prvakom ogledalo več tisoč gledalcev. Med njimi so prevladovali simpatizerji Hajduka, ki pa na delu niso spremljali najmočnejše zasedbe. Manjkalo je ogromno članov udarne enajsterice dalmatinskega nogometnega ponosa, prvi as kluba Marko Livaja, ki je požel najglasnejši aplavz na srečanju, pa je odigral zadnjih 30 minut. Trener Kopra Aleksander Radosavljević se je prvič predstavil na Bonifiki v novi vlogi. Na prvi letošnji pripravljalni tekmi je ostal praznih rok proti Osijeku na koprskem igrišču na atletskem stadionu, tokrat pa je kanarčke na delu spremljala skoraj polna Bonifika.

Nekdanji slovenski reprezentant se je spogledoval s prestižno zmago. V vsakem polčasu je zaigral z drugo enajsterico, vse do 87. minute pa je imel v žepu prednost, ki jo je v 66. minuti priboril Gabriel Groznica. Mladi hrvaški branilec, sicer posojeni nogometaš zagrebške Lokomotive, je premagal izkušenega Lovreta Kalinića, ki je leta 2018 branil tudi na SP v Rusiji. Dišalo je po zmagi Kopra, ki je pred devetimi leti na evropski tekmi na Bonifiki že vzel mero Hajduku (3:2), a je nato v 87. minuti izenačil Maročan Yassine Benrahou.

Prijateljski sosedski jadranski nogometni spopad med @FCKoper in @hajduk se je končal brez zmagovalca (1:1). Na Bonifiki se je zbralo ogromno simpatizerjev gostov. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/hcY7zl8aba — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) January 17, 2024

Na dvoboju ni manjkalo znanih imen, prisotna sta bila tudi selektor Matjaž Kek in legenda slovenskega nogometa, med drugim pa tudi Hajduka, Branko Oblak, ki živi nedaleč stran od Bonifike. Koprčani odhajajo konec tedna na priprave v Turčijo.

V napadu Brava tudi Tučić

Bravo predstavlja enega najbolj pozitivnih presenečenj jesenskega dela 1. SNL. Prezimil je v zgornji polovici razpredelnice, z dobrimi rezultati pa bi lahko nadaljeval tudi v letu 2024. V uvodnem nastopu je zadržal nedotaknjeno mrežo na Reki. Rijeka je hrvaški jesenski podprvak, na domači Rujevici, kjer je pred leti kraljeval Matjaž Kek, pa je remizirala z mladim ljubljanskim klubom (0:0).

Remi na prvi pripravljalni tekmi proti @NKRijeka



V soboto nadaljujemo proti Austria Klagenfurt. pic.twitter.com/8gbL2AS90e — NK Bravo (@NKBravo) January 17, 2024

Trener Brava Aleš Arnol je začel dvoboj v postavi Orbanić, Jakšić, Španring, Janjić, Štravs, Selan, Maher, Ivanšek, Stanković, Štor in Tučić, v nadaljevanju so zaigrali še Dakić, Hovnik, K. Trdin, Hribar, Gurlica, G. Trdin, Gidado, Cverle, Maksimović, Kerin, Puconja, Šabotić in Bajc.

Milan Tučić je pred leti izstopal z zadetki v napadu Brava. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tako je prvič za Bravo zaigral posojeni mladi up Olimpije Tihomir Maksimović, dres Šiškarjev pa je prvič po letu 2021 oblekel 27-letni napadalec Milan Tučić, ki je bil zadnja dela dejaven na Japonskem. "S prikazanim na prvi pripravljalni tekmi smo zadovoljni. Rijeka, ki čez teden dni nadaljuje s prvenstvom, je zaigrala v najmočnejši postavi in ne glede na to, da rezultat na prijateljskih tekmah nikoli ne pokaže celotne tekmovalne vrednosti ekipe, moramo spoštovati dosežen rezultat," je za klubsko stran povedal strateg Arnol.

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Celje 2:0 / 16. 1. Celje : Osijek (Hrv/1) 1:0 Prutsev 22. 1. Celje – Pogon Szczecin (Pol/1) 26. 1. Celje – Prishtina (Kos/1) 30. 1. Celje – Austria Lustenau (Avt/1) 4. 2. Celje – Aluminij (Slo/1)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 13. 1. Olimpija : Jarun (Hrv/2) 8:0 Jakupović 3, Ačimović, Brest, Bristrić, Diogo Pinto, Jorge Silva 21. 1. Olimpija – Debrecen (Mad/1) 24. 1. Olimpija – Ludogorec Razgrad (Bol/1) 27. 1. Olimpija – Banik Ostrava (Češ/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 13. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 0:2 / 17. 1. Koper : Hajduk Split (Hrv/1) 1:1 Groznica 21. 1. Koper – Zaglebie Lubin (Pol/1) 24. 1. Koper – WSG Tirol (Avt/1) 27. 1. Koper – Rukh Vynnyky (Ukr/1) 3. 2. Koper – Sarajevo (BiH/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 16. 1. Nafta (Slo/2) : Maribor 0:3 Jakupović 2, Barišić 22. 1. Maribor – Trenčin (Slk/1) 25. 1. Maribor – Lech Poznan (Pol/1) 28. 1. Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1) 1. 2. Maribor – Rakow Czestochowa (Pol/1) 1. 2. Maribor – Tuzla City (BiH/1) 6./7. 2. Maribor – Bistrica (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Rijeka (Hrv/1) : Bravo 0:0 / 20. 1. Bravo – Austria Celovec (Avt/1) 26. 1. Bravo – Ried (Avt/2) 30. 1. Bravo – Rukh Vynnyky (Ukr/1) 31. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 20. 1. Mura – Velež Mostar (BiH/1) 22. 1. Mura – Kisvarda (Mad/1) 24. 1. Mura – Rakow Czestochowa (Pol/1) 26. 1. Mura – TS Galaxy (JAR/1) 28. 1. Mura – Arsenal Tula (Rus/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 13. 1. Austria Celovec (Avt/1) : Domžale 3:2 Markuš, avtogol 23. 1. Domžale – Slask Wroclaw (Pol/1) 26. 1. Domžale – Rukh Vynnyky (Ukr/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 9. 1. Radomlje : Rijeka (Hrv/1) 0:2 / 13. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 4:1 Šošić 2, Pogačar, Močnik 18./20. 1. Orijent (Hrv/2) – Radomlje 18./20. 1. Radomlje – Makedonija GjP (SMk/1) 24. 1. Radomlje – Beltinci (Slo/2) 27. 1. Radomlje – Brinje Grosuplje (Slo/2) 30. 1. Radomlje – Tekstilac (Srb/2) 31. 1. Radomlje – Radnički (Srb/1)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 9. 1. Aluminij : Hajduk Split (Hrv/1) 0:3 / 15. 1. Aluminij : Rudar Velenje (Slo/2) 3:0 Baskera 2, Susso 20. 1. Aluminij – Rudeš (Hrv/1) 24. 1. Aluminij – Sarajevo (BiH/1) 27. 1. Aluminij – Makedonija GJP (SMk/1) 4. 2. Aluminij – Celje (Slo/1)

Rogaška