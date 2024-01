Podvig Slovenije v ZDA ob zgodovinskem mejniku selektorja Keka

Timi Max Elšnik je kapetan Olimpije, na Euru 2020 za igralce do 21 let je bil kapetan slovenske izbrane vrste, na stadionu Toyota Field v San Antoniu pa prvič nosi še kapetanski trak na tekmi A reprezentance.

Timi Max Elšnik je kapetan Olimpije, na Euru 2020 za igralce do 21 let je bil kapetan slovenske izbrane vrste, na stadionu Toyota Field v San Antoniu pa prvič nosi še kapetanski trak na tekmi A reprezentance. Foto: Guliverimage

Slovenska nogometna reprezentanca je leto 2024, v katerem bo prvič po letu 2010 nastopila na velikem tekmovanju (Euro 2024 v Nemčiji), odprla z zmago v San Antoniu. Selektor Matjaž Kek je v ZDA popeljal prevetreno zasedbo, v kateri so prevladovali nogometaši klubov 1. SNL. Američane, ki so se predstavili s selekcijo iz lige MLS, so premagali z 1:0. Edini gol na tekmi je dosegel napadalec Rogaške Nejc Gradišar v 26. minuti, selektor Kek pa je tako jubilej, slovensko reprezentanco je vodil stotič v karieri, oplemenitil z zgodovinskim uspehom, saj je Slovenija v tretjem medsebojnem srečanju prvič premagala izbrano vrsto ZDA.

Prijateljska tekma:

Sobota, 20. januar:

Slovenija se je v Teksasu predstavila s prevetreno, oslabljeno in pomlajeno zasedbo. Manjkala je večina junakov, ki je Kekovo četo v kvalifikacijah za Euro 2024 popeljala na tako želeno veliko tekmovanje. Tudi kapetan Jan Oblak, najboljši strelec v kvalifikacijah Benjamin Šeško, trenutno poškodovani dirigent obrambe Jaka Bijol in številni drugi legionarji, ki predstavljajo osrednjo moč slovenske izbrane vrste. Dvoboj je zaznamovalo ogromno število novincev.

V San Antoniu je prvi nastop za A reprezentanco vknjižilo kar 13 igralcev, Slovenija pa je v prijateljski tekmi premagala ZDA. "Selekcija 1. SNL," kateri je na pomoč priskočilo šest slovenskih legionarjev iz Danske, Slovaške, ZDA in ZAE, je bila tako v gosteh boljša od "selekcije lige MLS", na katero so računali gostitelji.

Nogometni ponos Rogaške zadel v polno

Slovenija si je prvo priložnost na srečanju priigrala v 12. minuti. Krilni napadalec Domžal Danijel Šturm je na sredini igrišča prekinil akcijo Američanom, si prilastil žogo in bliskovito krenil v prodor. V kazenski prostor je prodrl po levi strani, nato meril proti domačim vratom, kjer pa vratar Patrick Schulte ni imel težjega dela.

21-letni napadalec Nejc Gradišar (Rogaška) si s sedmimi zadetki deli drugo mesto na lestvici najboljših strelcev 1. SNL v tej sezoni. Tako mu je po reprezentančnem strelskem prvenecu pritekel v objem Jan Repas (Maribor). Foto: Guliverimage

V 26. minuti se je znova v središču pozornosti znašel Šturm. Nogometaš Domžal se je znova spretno dokopal žoge na sredini igrišča, presekal napad Američanom, in z izvrstno globinsko podajo zaposlil Nejca Gradišarja. Najboljši strelec Rogaške v tej sezoni se ni ustrašil priložnosti. Prodrl je po levi strani, nato pa z natančnim strelom premagal ameriškega vratarja in zatresel mrežo. Gradišar, sicer mladi reprezentant do 21 let, je tako popeljal Kekovo četo v vodstvo in se na reprezentančnem debiju razveselil prvega zadetka.

Američani bi lahko hitro vrnili udarec, v 30. minuti se jim je po igrivi akciji ponudila najlepša priložnost na srečanju, a se je izkazal Igor Vekić. 25-letni vratar danskega Vejleja je z nogo mojstrsko ustavil nevaren strel Bernarda Kamunga, v nadaljevanju je nevaren strel Američanov blokiral še Žan Karničnik, tako da je ostaja pri vodstvu Slovenije.

Slovenija ubranila prednost, Kek zamenjal šest igralcev

Prvi polčas se je končal s tesnim vodstvom Kekovih izbrancev, v nadaljevanju pa je, takšen je bil dogovor selektorjev, lahko vsaka izbrana vrsta poskrbela za šest menjav. Slovenski selektor Matjaž Kek se je na začetku drugega polčasa odločil za dve. Namesto Jana Repasa je vstopil v igro Mitja Ilenič, mladi branilec New York Cityja, ki pozna odlično tekmece iz vrst ZDA, namesto Tamarja Svetlina pa je zaigral zvezni igralec Kopra Luka Vešner Tičić.

Igor Vekić se je na krstnem nastopu za A reprezentanco izkazal s številnimi uspešnimi posredovanji. Foto: Guliverimage

V 56. minuti je ameriški branilec Shaquell Moore z ostrim strelom v bližji kot vrat ogrel dlani Igorja Vekića. Slovenski vratar je preprečil izenačenje. V 65. minuti sta v igro vstopila Andres Vombergar in Mark Zabukovnik. Argentinski Slovenec je zamenjal strelca Nejca Gradišarja in vknjižil tretji nastop za A reprezentanco, zvezni igralec Celja, ki je vstopil namesto Adriana Zeljkovića, pa je debitiral za najboljšo izbrano vrsto.

Selektor Kek je v 81. minuti opravil predzadnjo menjavo. Danijela Šturma, podajalca pri zadetku, ki je v drugem zadetku namučil vratarja ZDA po izvedbi prostega strela, je zamenjal 31-letni Matej Poplatnik, izkušeni napadalec Brava. Takrat so Američani pritisnili na vrata gostov in nizali priložnosti. V končnici srečanja so bili nevarnejši tekmeci, po izenačenju je zadišalo zlasti po strelih rezervista Johna Tolkina. V zadnjih minutah srečanja je v igro vstopil še mladi branilec Olimpije Marcel Ratnik, z igrišča pa je šel nekdanji up Mure Srdjan Kuzmić, ki se dokazuje na Danskem.

Jubilejna stota tekma Matjaža Keka

Ostalo je pri vodstvu Slovenije z 1:0 in sladko zmago, s katero so nogometaši čestitali selektorju Matjažu Keku za prav poseben jubilej, saj je kot prvi slovenski strateg vodil A reprezentanco že stotič. V prvem obdobju, v katerem se je uvrstil tudi na SP 2010, je na vročem stolčku sedel 49-krat, v drugem obdobju, ki ga je zaznamoval preboj na Euro 2024, pa je vodil Slovenijo 51-krat.

Matjaž Kek je postal prvi slovenski strateg, ki je vodil A reprezentanco na trimestnem številu tekem. Foto: Aleš Fevžer

Do začetka Eura v Nemčiji jo namerava še štirikrat, tudi 26. marca, ko se bo Slovenija na zagotovo polnih Stožicah v prijateljskem dvoboju pomerila s Portugalsko. Takrat bo za razliko od dvoboja v San Antoniu, saj 20. januar ni predstavljal uradnega termina Fife za prijateljske dvoboje, na voljo selektorju najmočnejša zasedba. Podobno bo veljalo tudi za Portugalce, tako da bo Ljubljana spremljala nepozaben spektakel.

Eden izmed številnih novincev v slovenski reprezentanci, ki je prvič oblekel državni dres na tekmi v San Antoniu, je bil tudi zvezni igralec Celja Tamar Svetlin. Priložnosti za nastop niso v San Antoniu dočakali le vratarja Klemen Mihelak (Mura) in Denis Pintol (Olimpija) ter branilec Brava, sicer najboljši asistent 1. SNL Matija Kavčič. Foto: Guliverimage

Kako sta se razpletli prvi tekmi med Slovenijo in ZDA?

Slovenija se je prvič pomerila z ZDA na SP 2010 v Južni Afriki, kjer je po zadetkih Valterja Birse in Zlatana Ljubijankića po prvem polčasu v Johannesburgu vodila z 2:0, a so nato Američani v drugem polčasu rezultat izenačili na 2:2. Foto: Guliverimage