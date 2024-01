Slovenski nogometaš se vrača v bogato Savdsko Arabijo

Občasni slovenski reprezentant David Tijanić se vrača v Savdsko Arabijo. Znova bo oblekel dres Al-Adalaha kot posojen nogometaš turškega Göztepeja. Nekdanji nogometaš OIimpije, Triglava in Rakowa je za Al-Adalah nastopal že lani. Aluminij in Gašper Pečnik sta se pol leta pred iztekom pogodbe dogovorila o novem sodelovanju.

Slovenski zvezni igralec David Tijanić, ki je 7. oktobra 2020 nastopil za člansko izbrano vrsto proti San Marinu, se pri 26 letih kot posojen nogometaš turškega Göztepeja vrača v Savdsko Arabijo. Bo pa obstajala velika razlika z letom 2023, saj je Tijanić lani z Al-Adalahom nastopal v najvišjem klubskem razredu, kjer se je meril tudi proti Cristianu Ronaldu in številnim ostalim zvezdnikom, ki so se iz Evrope preselili v to bogato arabsko deželo, tokrat pa bo okusil čar savdske druge lige. Al-Adalah je namreč v prejšnji sezoni osvojil predzadnje mesto in padel v nižjo ligo.

Zanimivo je, da bo Tijanićev soigralec tudi Samsondin Ouro, nogometaš iz Toga, ki se je v 1. SNL nastopal za Muro in Radomlje. Tijanić je največji uspeh v karieri dosegel na Poljskem, kjer je Rakowu leta 2021 pomagal do osvojitve pokalne in superpokalne lovorike.

Pečnik podaljšal z Aluminijem

Gašper Pečnik ostaja zvest dresu Aluminija vsaj do leta 2026. Foto: Vid Ponikvar Desni bočni branilec rdeče-belih Gašper Pečnik, ki je v Kidričevo prišel v selekciji kadetov, se je skozi mladinsko šolo prebil do članske ekipe in svoj prvi nastop v članski ekipi vpisal 21. junija 2020 v 29. krogu proti kranjskemu Triglavu. Za člansko ekipo je zbral skupaj 65 nastopov, ob tem pa je nasprotno mrežo zatresel trikrat, v statistiko pa je dodal še dve asistenci. Pečnik, ki je zbral tudi en nastop za mlado reprezentanco Slovenije, je v letošnji sezoni zbral 14 nastopov in na zelenicah prebil 769 minut.

Ob podpisu novega sodelovanja z rdeče-belimi je poudaril, da si želi obdobja brez poškodb, predvsem pa verjame, da so v slačilnici povsem pripravljeni, da se v "šumi" tudi v bodoče igra prvoligaški nogomet: "V klubu sem že pet let, interes obeh strani je bil najti skupno rešitev in na koncu smo jo našli. Povsem osredotočen sem na delo. Poškodba, ki me je za skoraj celo leto oddaljila od nogometa je za mano. Seveda si bolj kot vse želim, da ostanem zdrav, da po svojih najboljših močeh pomagam klubu, da se bo v Kidričevem še naprej igral prvoligaški nogomet. Prepričan sem, da je odločitev o nadaljevanju sodelovanja dobra za obe strani, na meni pa je da vrnem zaupanja kluba na zelenici."