Nova moč v Rogaški in Aluminiju

V Rogaški Slatini so pozdravili okrepitev. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Slovenski nogometni prvoligaš Rogaška je svoj napad okrepil s 25-letnim Patrikom Mijićem. Kot je klub sporočil na družbenih omrežjih, je Hrvat podpisal pogodbo do konca sezone 2024/25.

Nazadnje je Mijić igral v prvi slovaški ligi za ViOn, pred tem pa se je preizkušal še na avstrijskih in hrvaških nogometnih zelenicah.

Mijić je po Luki Kambiču, Galu Kurežu in Cenetu Kitku četrta zimska okrepitev Slatinčanov, ki po jesenskem delu Prve lige Telemach zasedajo zadnje mesto.

Janez Pišek okrepil zvezno vrsto Aluminija

Slovenski nogometni prvoligaš Aluminij je po madžarskem napadalcu Miklosu Barnabasu Tanyiju igralski kader okrepil z obrambno naravnanim vezistom Janezom Piškom, so sporočili iz kluba. Pišek bo v Kidričevem ostal dve leti in pol.

Pišek je bil nazadnje član Borca iz Banjaluke, pred tem pa je petindvajsetletni vezist branil barve Celja, kjer je začel kariero, in Domžal.

"V karieri sem zares že odigral nekaj tekem, imam izkušnje, vendar se v tujini zaradi poškodbe ni vse izšlo po mojih željah. Z Borcem sem imel pogodbo še pol leta, a sem jo v želji po tem, da čim več igram, prekinil, v Kidričevem pa sem videl idealno priložnost, da pomagam sebi in Aluminiju," je dejal Pišek.

"Poznam trenerja, strokovni štab, ekipo in nedvomno verjamem, da je bila odločitev o prihodu v Kidričevo prava. Verjamem, da lahko pomagam novim soigralcem, seveda si želim dvigniti raven svoje igre, z voditeljsko figuro na igrišču in mirnostjo pa nedvomno želim pomagati ekipi k zastavljenim ciljem," je dodal.

Pišek je za Celje in Domžale skupaj zbral 204 prvenstvene nastope v Prvi ligi Telemach. Bil je tudi standardni član mlajših reprezentančnih selekcij Slovenije, med drugim je zbral 24 nastopov za izbrano vrsto do 21 let, za katero je dosegel tudi tri zadetke.

