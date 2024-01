Olimpija se je znesla nad Madžari, Zeljkovića najbolj razveselila ena stvar

Pet slovenskih prvoligašev se v teh dneh namesto v zasneženi Sloveniji na spomladanski del sezone pripravlja v toplem delu Turčije. Nogometaši Olimpije so se danes pomerili z madžarskim Debrecenom in ga nadigrali z visokih 4:0. Jesenski prvaki Celjani se merijo s poljskim Pogonom, za katerega nastopa tudi slovenski reprezentant Luka Zahović, danes pa bodo na delu tudi Mariborčani, ki se bodo pomerili s slovaškim Trenčinom.

Zmaji bi morali dvoboj z Debrecenom odigrati že v nedeljo, a jim je namero preprečilo slabo vreme. V ponedeljek je bilo bolj naklonjeno nogometašem, izbranci Zorana Zeljkovića pa so se izkazali in madžarskega prvoligaša premagali z visokih 4:0. V prvem polčasu se je med strelce vpisal Diogo Pinto, v nadaljevanju pa so mrežo Debrecena zatresli še Admir Bristrić, Raul Alexander Florucz in Nemanja Motika.

Med strelce se je tudi na drugi pripravljalni tekmi vpisal Bristrić:

50’ GOOOL! Bristrić je strelec!



Olimpija 2-0 Debrecen pic.twitter.com/BN5flatY3x — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) January 22, 2024

"Dokaj dobro smo igrali celotno srečanje in zasluženo zmagali. Vedno je lahko še bolje, a večino stvari, ki smo jih trenirali, smo dokaj dobro izvajali. Najbolj me veseli, da znova nismo prejeli zadetka. Ne ustavljamo se. To je naša filozofija, v to smer želimo iti," je povedal strateg Olimpije. Nedotaknjeno mrežo sta tako v odsotnosti reprezentanta Denisa Pintola in Matevža Vidovška, ki še okreva po poškodbi, zadržala Žan Mauricio in Gal Lubej Fink.

Za Olimpijo so dvoboj začeli Mauricio, Jorge Silva, Nikola Motika, Karamatić, Janković, Agba, Diogo Pinto, Posavec, Kasa, Brest in Bristrić, od 60. minute pa so igrali Lubej Fink, Lasickas, Ristić, Muhamedbegović, Sualehe, Doffo, Marin, Fadida, Pedro Lucas, Ne. Motika in Raul. Tako je za zeleno-bele zaigral tudi Hrvat Antonio Marin, ki bi lahko v spomladanskem delu predstavljal veliko okrepitev.

V Sloveniji so ostali najboljši strelec 1. SNL Rui Pedro, Mustafa Nukić, Marko Mijailović in Pascal Estrada, na katere trener Zeljković v nadaljevanju sezone (izjema je Pedro, če bo podaljšal zvestobo zeleno-belim) ne računa in ki do nadaljnjega trenirajo z mladinsko zasedbo zmajev.

Jesenski prvaki 1. SNL Celjani se v Turčiji merijo s poljskim Pogonom, za katerega nastopa tudi slovenski reprezentant Luka Zahović, danes pa bodo na delu tudi nogometaši Maribora, ki se bodo v Beleku udarili s slovaškim Trenčinom.

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Celje 2:0 / 16. 1. Celje : Osijek (Hrv/1) 1:0 Prutsev 22. 1. Celje – Pogon Szczecin (Pol/1) 26. 1. Celje – Prishtina (Kos/1) 30. 1. Celje – Austria Lustenau (Avt/1) 4. 2. Celje – Aluminij (Slo/1)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 13. 1. Olimpija : Jarun (Hrv/2) 8:0 Jakupović 3, Ačimović, Brest, Bristrić, Diogo Pinto, Jorge Silva 22. 1. Olimpija : Debrecen (Mad/1) 4:0 Diogo Pinto, Bristrić, Raul, Ne. Motika, 24. 1. Olimpija – Ludogorec Razgrad (Bol/1) 27. 1. Olimpija – Banik Ostrava (Češ/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 13. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 0:2 / 17. 1. Koper : Hajduk Split (Hrv/1) 1:1 Groznica 21. 1. Koper : Zaglebie Lubin (Pol/1) 0:2 / 24. 1. Koper – WSG Tirol (Avt/1) 27. 1. Koper – Rukh Vynnyky (Ukr/1) 3. 2. Koper – Sarajevo (BiH/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 16. 1. Nafta (Slo/2) : Maribor 0:3 Jakupović 2, Barišić 22. 1. Maribor – Trenčin (Slk/1) 25. 1. Maribor – Lech Poznan (Pol/1) 28. 1. Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1) 1. 2. Maribor – Rakow Czestochowa (Pol/1) 1. 2. Maribor – Tuzla City (BiH/1) 6./7. 2. Maribor – Bistrica (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Rijeka (Hrv/1) : Bravo 0:0 / 20. 1. Bravo : Austria Celovec (Avt/1) 1:1 Hribar 26. 1. Bravo – Ried (Avt/2) 30. 1. Bravo – Rukh Vynnyky (Ukr/1) 31. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 20. 1. Mura : Velež Mostar (BiH/1) 1:2 Proleta 22. 1. Mura – Kisvarda (Mad/1) 24. 1. Mura – Rakow Czestochowa (Pol/1) 26. 1. Mura – TS Galaxy (JAR/1) 28. 1. Mura – Arsenal Tula (Rus/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 13. 1. Austria Celovec (Avt/1) : Domžale 3:2 Markuš, avtogol 20. 1. Domžale : Leoben (Avt/2) 0:0 / 23. 1. Domžale – Slask Wroclaw (Pol/1) 26. 1. Domžale – Rukh Vynnyky (Ukr/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 9. 1. Radomlje : Rijeka (Hrv/1) 0:2 / 13. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 4:1 Šošić 2, Pogačar, Močnik 19. 1. Orijent (Hrv/2) : Radomlje 1:3 Cruz, Nuhanović, Šošić 20. 1. Istra 1961 (Hrv/1) : Radomlje 1:2 Davidović 2 23. 1. Radomlje – Makedonija GjP (SMk/1) 24. 1. Radomlje – Beltinci (Slo/2) 27. 1. Radomlje – Brinje Grosuplje (Slo/2) 30. 1. Radomlje – Tekstilac (Srb/2) 31. 1. Radomlje – Radnički (Srb/1)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 9. 1. Aluminij : Hajduk Split (Hrv/1) 0:3 / 15. 1. Aluminij : Rudar Velenje (Slo/2) 3:0 Baskera 2, Susso 20. 1. Aluminij : Rudeš (Hrv/1) 2:3 Gorenak, Martić 24. 1. Aluminij – Sarajevo (BiH/1) 27. 1. Aluminij – Makedonija GJP (SMk/1) 4. 2. Aluminij – Celje (Slo/1)

