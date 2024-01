Spremembe pri Mariboru: Šuler pripeljal Afričana, Srb odhaja

Mariborčane je zapustil srbski zvezni igralec Vladan Vidaković. Kariero bo nadaljeval pri švicarskem prvoligašu Yverdon-Sport FC. "Konkurenca v zvezni vrsti je precejšnja, poiskali smo rešitev in sklenili dogovor s švicarskim klubom. Dogovorili smo se za prestop, pri katerem bomo udeleženi z odstotki ob nadaljnji prodaji. Vladanu se zahvaljujemo za trud v skupnem obdobju in želimo, da naredi korak naprej v karieri v drugem okolju," je pojasnil športni direktor Marko Šuler.

Po dveh posojah prestop. Vladan Vidaković zapušča Ljudski vrt, 24-letni zvezni igralec bo kariero nadaljeval pri švicarskem prvoligašu @yverdonsport.



Vijolice se na spomladanski del pripravljajo na jugu Turčije. v hotelu Susesi. Na ponedeljkovem dopoldanskem treningu se jim je pridružil Etienne Beugre, 23-letni napadalec iz Slonokoščene obale. V njegovi domovini, kjer ravnokar poteka afriško prvenstvo, je v prvoligaškem tekmovanju je v polovici sezone odigral trinajst tekem za moštvo As Denguele in dosegel sedem zadetkov. "V prihodnjih dneh bo Beugre (195 cm, 83 kg) na treningih in tekmah skušal potrditi priporočila, pridobiti zaupnico strokovnega vodstva ter potrditi sklenitev pogodbe," so sporočili iz mariborskega kluba.

Mladi Madžar z ameriškim potnim listom okrepil Aluminij

Dvajsetletni madžarski napadalec Miklos Barnabas Tanyi, ki ima tudi ameriški potni list se v Kidričevo seli iz Brežic, kjer je igral v jesenskem delu in na dvanajstih prvenstvenih nastopih dosegel devetnajst zadetkov.

Miklos Barnabas Tanyi bo v Kidričevem nosil dres s številko 7. Foto: NK Aluminij

Svojo nogometno kariero je začel v Združenih državah Amerike, kjer je pred prihodom v Slovenijo igral za drugo ekipo Detroita. V svojem prvem intervjuju za rdeče-bele je madžarski napadalec poudaril, da so ga v Kidričevem vsi lepo sprejeli, in da je hitro opazil za kakšno razliko gre med nogometom v tretji ligi in Prvi Ligi.

"Nogomet sem začel igrati s petimi leti na Madžarskem, z družino smo se pri mojih dvanajstih letih preselili v ZDA, kjer sem takoj začel z igranjem nogometa. Nazadnje sem bil v ZDA član Detroit Citya, kjer sem prvo leto igral v tretji ligi, drugo leto pa v drugi ligi. V Kidričevem sem že nekaj časa, vsi v klubu so me lepo sprejeli, način dela je seveda nekaj stopničk višji, a verjamem, da sem se prilagodil. Seveda si želim, da bom s svojimi igrami predvsem pa s svojimi zadetki čim bolj pomagal ekipi, glavni cilj je jasen, vsi v klubu imamo isti cilj in to je obstati med prvoligaši."

