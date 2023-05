Velika hvala Slatinčanu, ki je zadel eurojackpot

To so bili zlati časi rogaškoslatinskega nogometa. Leta 1991, 1992 in 1993, ob začetku državne samostojnosti, so se v Rogaški Slatini igrale prvoligaške tekme. Steklar je med elito nastopal dve sezoni, nato pa izpadel, finančno pogorel in se dokazoval le še v nižjih ligah. Vse do danes se ni več vrnil med elito. Sanje Rogaškoslatinčanov o tekmah z Mariborom, Olimpijo in podobnimi tekmeci, ki jih v Rogaško Slatino ni bilo že tri desetletja, pa bi se lahko že kmalu uresničile. Rogaško le še točka loči od podviga, uradne potrditve drugoligaškega naslova in napredovanja med najboljše v Sloveniji.

Mesto, znano po termalnem turizmu, mineralnih vrelcih, steklarstvu in premožnih tujcih, ki so tu našli poslovne izzive, je zajela nogometna evforija. O njej smo kramljali s predsednikom Rogaške Bojanom Jeršečičem, ki nestrpno odšteva ure do začetka petkovega dvoboja v Krškem. Če bo Rogaška na stadionu Matije Gubca ostala neporažena, se bo na Kozjanskem po 30 letih znova igral prvoligaški nogomet. Vodstvo kluba te priložnosti ne bo zapravilo. Sloveniji sporoča, da je NK Rogaška pripravljen na prvoligaški izziv. Tako organizacijsko kot finančno.

Izjemno navijaško vzdušje na stadionu

O tem, kako je Rogaško Slatino, ki je v zadnjem obdobju največje uspehe v ekipnih športih podoživljala v košarki, ujela nogometna vročica, zgovorno pričajo prizori z zadnjega obračuna. Rogaška je na zadnji domači tekmi v tej sezoni premagala Krko z 1:0, tribune Mestnega stadiona pa so bile prejšnji teden polne do zadnjega kotička. Navijači so poskrbeli za izjemno vzdušje, primerljivo z bolj vročimi nogometnimi državami od Slovenije.

Kako je bilo na Mestnem stadionu Rogaška Slatina proti Krki:

Še lepše darilo od zmage nad Krko je sledilo uro po tekmi, ko je postalo jasno, da je Aluminij z domačim spodrsljajem proti Primorju (0:1) izpustil iz rok prvo mesto in ga tik pred zaključkom sezone, zadnjim krogom, prepustil Rogaški. Črno-beli imajo tako v petek na voljo mikavno zaključno žogico za preboj med elito. Vse imajo v svojih rokah, mesto je preplavila evforija.

"Po Rogaški Slatini se čuti nogometna evforija, a se ne smemo prehitro veseliti. Z eno nogo smo že v prvi ligi, a nas čaka še ena tekma," opozarja prvi mož Rogaške in napoveduje, da za ogled srečanja v Krškem vlada ogromno zanimanje. Na pot se odpravlja vsaj nekaj avtobusov, ki bodo polni ljubiteljev nogometa in nostalgikov, navijaška skupina Elita Slatna, ki je s številnimi transparenti in pirotehničnim vložkom nase opozorila tudi na nedavni tekmi s Krko, pa dvoboja, ki bi se lahko v zgodovino kluba vpisal z zlatimi črkami, noče zamuditi za ničesar na svetu.

"Enkrat ti nogomet vzame, drugič vrne"

Nogometaši Rogaške imajo krog pred koncem drugoligaškega maratona dve točki prednosti pred Aluminijem, pa tudi boljše razmerje v medsebojnih tekmah. Rogaška bo v petek gostovala v Krškem, Aluminij pa odhaja v Novo mesto. Foto: NK Rogaška Te priložnosti pa Rogaška ne bi dočakala, če Primorje prejšnji teden ne bi v gosteh presenetilo Aluminija. Ajdovci so tako poskrbeli za dvakratno zaporedno senzacijo v drugi ligi, saj so krog pred tem po izjemnem preobratu (od 0:2 do 4:2) doma spravili v slabo voljo Rogaško, nato pa šokirali še njenega neposrednega tekmeca za preboj v prvo ligo, Aluminij. "Po tisti tekmi v Ajdovščini, ko smo izgubili prvo mesto, me je vse skupaj čustveno zelo prizadelo," se Juršečič spominja razočaranja, ki se je po zapravljenem vodstvu z 2:0 v Ajdovščini naselilo v slačilnico Rogaške.

Kakor pa je bil potrt po porazu na Primorskem, ga je teden pozneje v vedro razpoloženje spravila novica, kako je Primorje pokvarilo načrte še Kidričanom. In to kmalu po tem, ko je svojo tekmo predzadnjega kroga končala Rogaška. "Novico smo izvedeli, ko smo bili še na stadionu. Bili smo kar na trnih, potem pa se poveselili. Tako je v nogometu. Kar nam je proti Primorju vzelo, nam je zdaj vrnilo. Enkrat ti nogomet vzame, drugič vrne."

Prodana tekma? Kje pa …

Po presenetljivih razpletih na tekmah s Primorjem ni manjkalo teorij zarot, po družbenih omrežjih so celo zaokrožila namigovanja, češ da je bil dvoboj prodan. Predsedniku Rogaške ob prebiranju takšnih besed ni bilo do smeha. "Vsi vemo, kako je. Navijači imajo ene oči, mi v vodstvu pa druge. A če napadaš prvo ligo, ne vem, zakaj bi tako špekulirali, saj je vsaka tekma pomembna," so ga razočarale takšne teorije, s katerimi se nikakor noče ukvarjati.

Vso energijo vlaga v petkov dvoboj. To je priložnost generacije, ki lahko Rogaško Slatino vrne na prvoligaški nogometni zemljevid. Rogaška, ki ima dve točki prednosti pred Aluminijem, za uresničitev cilja potrebuje le točko, saj ima boljše razmerje v medsebojnih tekmah z Aluminijem.

Njegov drzen načrt tik pred uresničitvijo

Podjetnik Bojan Juršečič, nekdanji vratar Rogaške, je predsednik kluba postal leta 2019. Foto: R. P. Pa bi bilo prvo ligo v prihodnji sezoni sploh mogoče izpeljati v Rogaški Slatini? "Bi. Tega smo zmožni. Tudi ko smo se iz tretje lige vračali v drugo, so nam očitali, da smo le muha enodnevnica. A to ni res. Že v prejšnji sezoni smo bili v drugi ligi četrti. Že v tretji ligi smo se obnašali kot drugoligaši, organizacijsko smo bili na ravni druge lige, tudi igralski kader smo imeli takšen, nato pa ga postopno še nadgrajevali in pokazali, da smo v drugi ligi sposobni doseči cilj. Ko sem leta 2019 postal predsednik kluba, sem si namreč zadal cilj, da v petih letih Rogaško popeljemo v prvo ligo," nam je drzen načrt razkril sogovornik, ki nas je povabil na kavo v središče Rogaške Slatine. Avgusta mu bo potekel mandat, a sodeč po tem, kako uspeva klubu – tako športno kot tudi finančno –, ni nobene bojazni, da bi Rogaška spreminjala predsednika.

Ko je kot velik ljubitelj nogometa, ki živi in dela v Rogaški Slatini, postal predsednik, mu ni bilo lahko. Le leto dni po tem, ko je prevzel odgovorni položaj, je drugoligašem življenje zagrenila pandemija koronavirusa. Deset krogov pred koncem je bilo sezone konec, krovna zveza je prekinila tekmovanje. Rogaška je, čeprav se je takrat zelo okrepila in pripeljala kar sedem novincev, padla v tretjo ligo, izpadli so tudi njeni mladinci in kadeti. "Kovid nam je veliko vzel, največ v finančnem smislu," se nerad spominja tega obdobja, po katerem pa je nad Rogaško Slatino vendarle posijalo sonce.

Pri Rogaški ne manjka Hrvatov

Juršečič je nekdanji nogometaš Rogaške oz. Steklarja, kot se je klub imenoval ob začetku državne samostojnosti. Ko se je takrat v tem delu Slovenije še igrala prva liga, je bil zdajšnji predsednik kluba nadobudni vratar. Prehajal je iz mladinske v člansko ekipo in bil prisoten pri žalostnem propadu kluba. Zmanjkalo je denarja, sledil je razpad, v mestu pa so nato primat glede priljubljenosti in zanimanja množice za ogled srečanj v ekipnih športih prevzeli košarkarji.

"Se pa ljubezen do nogometa pri nas ni nikoli prekinila. Ljudje se radi vračajo na stadion, na tekme jih pride tudi do 200, v primeru lokalnega derbija pa še več. Smo še vedno nogometno mesto," je ponosen na someščane, da so ohranili ljubezen do nogometa. Na roko jim gre tudi zemljepisna povezanost s Hrvaško. Podobno kot pred leti v Zavrču tako tudi pri Rogaški ne manjka mladih hrvaških legionarjev, ki so pripomogli k temu, da so v tej sezoni zbrali največ drugoligaških točk.

Bogati Rusi se nikoli niso zanimali za klub

Čeprav v Rogaški Slatini ne manjka bogatih tujcev, med njimi prednjačijo Rusi, ki so vstopili v razne posle, največ jih je v hotelirstvu, se tujci nikoli niso resneje zanimali za sodelovanje pri razvoju nogometnega kluba. "Ne, tega ni bilo. Tega si nismo niti želeli, saj nočemo svojega projekta dati iz rok in ga prepustiti nekomu drugemu. Dobro vemo, da bi to bil tvegan posel," projekt nogometne Rogaške ostaja striktno v domeni domačinov.

"Delamo tisto, kar smo si začrtali. Nočemo se preveč izpostavljati. Delamo svoje delo, tisto, kar je po našem mnenju najboljše za klub," predsednik Rogaške Bojan Jeršečič poudarja, kako je pomembno, da lahko vodstvo kluba opravlja svoje poslanstvu v miru. Foto: R. P. Za zdaj prevladuje skupina zanesenjakov, podjetnikov iz Rogaške Slatine, med katerimi izstopata predsednik Juršečič in športni direktor Nino Ivačič. "Proračun za igranje v drugi ligi pokrivamo brez težav. Glavna vlagatelja sva športni direktor in jaz. Sva podjetnika, a nama pomaga vedno več ljudi iz lokalnega okolja. Vlagamo v klub in pri tem ne zapravljamo denarja. Smo na pozitivni ničli. Tisto, kar je nujno, imamo pokrito. Če tega ne bi zmogli, se sploh ne bi skušali uvrstiti v prvo ligo," ga ne bi zanimal projekt, kjer bi bila istočasno prisotna strast do nogometa, a tudi rdeče številke.

S televizijskimi pravicami zaslužili devet tisoč evrov

Rogaška bo v petek lovila prvoligaško vstopnico na stadionu Matije Gubca v Krškem. Foto: Vid Ponikvar Če se bodo prebili med elito, bodo deležni nekaterih ugodnosti, zlasti večjega zaslužka od prodaje televizijskih pravic, po drugi strani pa se bodo povečali stroški, tako da bo treba proračun še povečati. "V drugi ligi smo od televizijskih pravic dobili okrog devet tisoč evrov. Ni veliko, kajne? A dobro, pred nekaj leti še tega ni bilo. Druga liga je v zadnjih letih naredila korak naprej glede promocije. Če se bo tako nadaljevalo, pričakujem še večjo pomoč Nogometne zveze Slovenije manjšim klubom pri vlaganju v infrastrukturo. Ne pričakujem neposredne finančne pomoči, ampak tisto v obliki za boljšo infrastrukturo."

Znesek za televizijske pravice, ki ga bodo prejeli slovenski prvoligaši v prihodnji sezoni, še ni znan, bi pa lahko znašal slabih 200 tisoč evrov, kar bi bilo zelo dobrodošlo za vsak klub, zlasti pa za tiste, ki niso vajeni ogromnih proračunov. Takšen klub je tudi Rogaška.

NZS sporočila veselo novico

Radomljani, ki jih to pomlad izjemno vodi Oliver Bogatinov, ne smejo igrati prvoligaških tekem na svojem stadionu. Rogaška bi jih lahko. Foto: Grega Valančič/Sportida Za razliko od Radomelj, ki kot edini prvoligaš v tej sezoni ne sme igrati domačih tekem na svojem stadionu, bi bilo pri Rogaški drugače. "NZS je potrdila, da bomo lahko igrali tekme na svojem stadionu," nam je predsednik kluba, ustanovljenega na pogorišču Steklarja leta 1999, postregel z novico, ki se je bodo razveselili domači privrženci. Če bi se vrnili med elito, bi v prihodnji sezoni tako na njihovem stadionu gostovali Olimpija, Maribor, Celje in preostali velikani slovenskega nogometa.

Krovna zveza je pregledala dokumentacijo za prenovo stadiona, dela bodo stekla takoj po koncu sezone, najpozneje avgusta pa bo stadion v novi podobi lahko gostil tekme. Morda že julija, če pa ne bo šlo, bo Rogaška vodstvo tekmovanja prosila, da na uvodnih tekmah zgolj gostuje.

Za Rogaško je sanjska sezona. V drugi ligi ni bila še nikoli tako visoko in blizu preboja med najboljše, tudi v pokalu so poskrbeli za rekord in se prvič uvrstili med najboljših osem. Uspeh bi bil lahko še večji, a so v četrtfinalu nepričakovano pokleknili proti Bistrici. Proti tekmecu, ki so ga le nekaj dni pred tem suvereno premagali v drugi ligi. A v pokalu veljajo drugačna pravila. Foto: R. P.

Če bi se projekt prenove povsem zalomil, kar pa v Rogaški Slatini bolj kot ne izključujejo, saj so že skoraj zabrneli gradbeni stroji, bi morali izbrati nadomestni stadion. V poštev bi prišli stadioni v okolici, a si tega pri Rogaški ne želijo. "Nočem igrati prve lige v Celju ali Kidričevem. To ni naš cilj. Prvo ligo želimo igrati doma, če pa je ne moremo, je potem bolje, da ostanemo v drugi ligi. Na srečo nam je šel župan nasproti. Projekt posodobitve stadiona je narejen, kmalu se bo tudi izvedel," nam je pojasnil, da bo kapaciteta prenovljenega objekta znašala 1.200 mest, glavna tribuna bo pod streho sprejela od 500 do 600 gledalcev. Prenovljene bodo slačilnice, zaživeli bodo VIP-prostori, pa soba za medijske obveznosti, na boljšem bodo tudi komentatorji. Preostale tribune bodo montažne, strogo ločeni bodo kotički za gostujoče navijače.

Načrtujejo tudi žaromete, a ne še letos

Projekt posodobitve stadiona bo stekel, tudi če se Rogaški ne uspe uvrstiti v prvo ligo. Spomnimo, če bo v drugi ligi zaostala za Aluminijem in osvojila končno drugo mesto, jo čakajo dodatne kvalifikacije za preboj v 1. SNL proti devetouvrščenemu prvoligašu. "Župan Branko Kidrič je poudaril, da bodo projekt izvedli ne glede na to, ali pridemo v prvo ligo," zagotavlja Juršečič.

Kdaj pa bi lahko stadion v Rogaški Slatini dočakal še pridobitev žarometov, po kateri bi lahko gostil tekmece tudi v večernem terminu? "Če igraš v prvi ligi, je pogoj, da moraš imeti na stadionu žaromete. Dajo ti na voljo sezono ali dve, da pridobiš vso dokumentacijo, saj vemo, da je v dveh mesecih ne moreš pridobiti. To bi lahko kar trajalo. Tako ti NZS ponuja olajševalne okoliščine, žaromete pa moraš pridobiti v naslednjem izvedljivem roku. Žarometi so zapisani kot eden izmed ciljev v občinskem načrtu. To se bo moralo urediti, če bomo želeli dlje časa igrati v prvi ligi." V tej sezoni v 1. SNL žarometov nima Bravo, Tabor, ki je tudi vrsto let igral brez njih, pa jih je končno pridobil, a je pred zadnjim krogom tik pred izpadom.

Rogaškoslatinčan zadel eurojackpot in osrečil nogometaše

V Rogaški Slatini, kjer se prvoligaški nogomet ni igral vse od leta 1993, je lani še kako odmeval izjemen dobitek Rogaškoslatinčana (11 milijonov evrov). Foto: Thinkstock Ko je lani anonimni Rogaškoslatinčan zadel eurojackpot, je postala občina Rogaška Slatina z naslova davka od iger za srečo bogatejša za 1,67 milijona evrov. Ta podatek je zelo razveselil ljubitelje nogometa. Sprva je bilo sicer prek javne ankete odločeno, da bodo z omenjenim denarjem zgradili letni bazen. Ker pa bi se njegova gradnja lahko začela šele leta 2025, nogometaši Rogaške pa so se vmes podpisali pod velik uspeh in se skorajda že uvrstili v prvo ligo, se je zgodila sprememba.

Občina je okrog 800 tisoč evrov prerazporedila za nogomet, tako da je lahko stekel projekt prenove stadiona, ocenjen na 1,19 milijona evrov. "V mestu predvidevamo, kdo je bil srečni dobitnik. Poznamo ga, res je velik nogometni navdušenec. Ga pa ne bi javno izpostavljal," je nogometnemu klubu Rogaška velika sreča someščana omogočila lažjo pot do prenove stadiona, brez katerega ne bi mogli igrati domačih tekem v 1. SNL v svojem mestu. Mu bodo zaradi tega namenili kakšno člansko sezonsko vstopnico? "Kar zadeva mene, bi lahko postal naš častni gost za vedno," se je nasmejal Jeršečič, vesel, da se je razpletlo v prid posodobitve nogometne infrastrukture.

Očaran nad delom Oskarja Drobneta

Oskar Drobne premore številne trenerske izkušnje iz 1. SNL. Nazadnje je vodil Aluminij, ravno največjega tekmeca Rogaške v boju za drugoligaški naslov. Foto: Grega Valančič/Sportida Nogometaši Rogaške bodo v petek odigrali najpomembnejšo tekmo sezone. Če bi Aluminij ostal brez točk v Novem mestu, bi ohranili prvo mesto celo v primeru poraza v Krškem, matematično pa za potrditev naslova potrebujejo le točko. Bodo nogometaši kos izzivu in ne bodo pogoreli tako, kot so na zadnjem gostovanju v Ajdovščini?

"Imamo trenerja Oskarja Drobneta, ki zna za te zadeve zelo dobro poskrbeti. Skupaj s športnim direktorjem delata odlično, glede tega ne bomo imeli težav," je več kot zadovoljen z delom glavnega trenerja Oskarja Drobneta. "Po njegovem prihodu so se stvari spremenile na boljše. Mogoče so bili nogometaši na začetku šokirani in utrujeni od velike količine dela, zlasti takrat, ko se nam je pridružil nekaj krogov pred koncem sezone. Potem se je hitro videlo, da se s trdim delom doseže marsikaj. Res pa je, da je Oskar zelo strog. S tem pa poskrbi, da igralci ne poletijo. Zna jih tako dvigniti kot tudi spustiti ob pravem trenutku."

V petek Rogaško čaka dvoboj z zadnjeuvrščenim Krškom, ki se seli v tretjo ligo in nima tekmovalnih ambicij. "Ne glede na to, da je Krško zadnje, ne morem reči, da bomo zmagali z lahkoto. Že prej se je pokazalo, da smo lažje igrali z ekipami z vrha kot pa s tistimi na dnu. S tem imajo težave vse večje ekipe."

Poleti pripeljati še tri "kapitalce"

Rogaška želi v poletnem prestopnem roku še okrepiti svoje vrste. Foto: R. P. V petek bi lahko sledila velika proslava v Rogaški Slatini. O tem se še dogovarjajo, predsednik pa tudi razmišlja o dodatnih nagradah za vse, ki bi pripomogli k odmevnemu uspehu. "Je pa načeloma nagrada že tako ali tako prva liga. Ko bomo res v prvi ligi, bi raje tam dali še kaj zraven."

Predsednik se ne boji, da bi po koncu sezone razpadla ekipa in da bi najboljši igralci odšli. "Ne, sploh ne. Z najboljšimi smo se dogovorili lani jeseni in podaljšali sodelovanje za dolgo časa. Nekaj bo verjetno odhodov, a bodo tudi prihodi. Zavedamo se, da moramo za prvo ligo pripeljati še tri velike okrepitve, 'kapitalce'. Zanimajo nas zlasti mladi igralci," verjame, da bi lahko kakšno dobro okrepitev dobil tudi na drugi strani meje, kjer je med Hrvati zaznati veliko povpraševanje. "Ker pa jih imamo že zdaj veliko, je naš cilj, da bi preizkusili čim več slovenskih. Če jih bomo lahko, saj vsi dobro vemo, kakšna je ponudba domačih igralcev na trgu. Sploh za prvoligaško raven. Bo pa treba sprejeti tudi nova pravila NZS ter imeti domače vzgojene igralce," se zaveda, da bi lahko večjo priložnost dobili tudi najboljši igralci iz klubskega podmladka, ki ga vodi Aleš Kačičnik.

Aleš Kačičnik je pred leti deloval tudi v Domžalah, kjer je sodeloval z Ivanom Firerjem, enim najbolj znanih nogometašev iz Rogaške Slatine, ki je nedavno zaključil športno pot. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Dolgoletni pomočnik Simona Rožmana je vodja nogometne šole v Rogaški Slatini. "Lahko se zgodi, da se bo pridružil članski ekipi. V prvi ligi bomo potrebovali še večjo strokovno ekipo. O tem se še odločamo," je predsednik zadovoljen s prispevkom Kačičnika, ki je bil pred časom tudi na kratko trener članske ekipe. In se izkazal, saj je dobil vse štiri tekme!

Oskar si zasluži oskarja

Kar zadeva domače igralce, navijači Rogaške najbolj obožujejo Tomija Gobca. Star je komaj 21 let, tako da se še razvija, a se navijači z njim najraje poistovetijo. "Fantje so zagrizli v svoje delo. Ni jim vseeno. Zadovoljni smo, vzdušje je pravo, v našem klubu ni ekscesov. To je tudi zasluga trenerja. Naš Oskar si zasluži oskarja," je navdušen nad trenerjem, ki sta si precej podobna. Oba sta zelo vročekrvna, kar pride do izraza tako po zmagah kot tudi porazih. Na srečo Rogaške je prvih v tej sezoni bistveno več.

Prihodnje leto Mura ne bo edini slovenski prvoligaški klub, ki nastopa v črno-belih dresih? Foto: Luka Vovk/Sportida

Rogaška je zasnovana kot profesionalni nogometni klub. Še pred kratkim sta bila dva nogometaša redno zaposlena, a nato zapustila klub. Zdaj je drugače, zdaj si igralci tega ne morejo več privoščiti, nenazadnje se spogledujejo z napornim prvoligaškim ritmom. Zdaj so vsi profesionalci, hrvaški legionarji pa so v Rogaški Slatini. "Samo trening, regeneracija, trening. Vsi so osredotočeni le na nogomet," nam je pojasnil Juršečič, ki komaj čaka na petkov spopad v Krškem.

Rogaška ima vse v svojih rokah (nogah), po treh desetletjih diši po tem, da bo Rogaška Slatina znova prizorišče prvoligaških spektaklov. In to na prenovljenem stadionu.