Po 30 letih so nazaj! Rogaška je novi prvoligaš.

"Prva liga! Prva liga! Prva liga!" je odmevalo na stadionu v Krškem, a skandirali so gostujoči navijači Rogaške, ki je v zadnjem krogu druge slovenske nogometne lige Krčane, ki se selijo v tretjo ligo, premagala z 2:0 in potrdila naslov prvaka in uvrstitev v prvo ligo. Drugouvrščeni Aluminij gre v dodatne kvalifikacije za prvo ligo. Končal je štiri točke za Rogaško, saj je v zadnjem krogu s tretjo Krko igral 2:2.

Rogaška je zmagala 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida V Rogaški Slatini se je prvoligaški nogomet nazadnje igral leta 1993. Takrat je v tem mestu deloval nogometni klub Steklar, ki je nato doživel finančni zlom in propadel. Na njegovih pogoriščih je leta 1999 zaživel NK Rogaška, a nikoli niso bili blizu prvi ligi. Do letos! Izbrancem Oskarja Drobneta je za zagotovitev drugoligaškega naslova v zadnjem krogu zadoščal že remi. A so Krško v gosteh premagali z 2:0. Prvi gol je dosegel Nermin Haljeta, drugi pa je bil avtogol. Svojega vratarja je premagal Alexander Stožinič. Rogaška je sezono sklenila z 21 zmagami, petimi remiji ter štirimi porazi in po 30 tekmah zbrala štiri točke več od Aluminija (68-64).

V Rogaški Slatini je bil izobešen transparent z napisom: "Vsi v Krško … 1. liga!" Izobesili so ga pripadniki navijaške skupine Elita Slatna, ki bi lahko v prihodnji sezoni spremljala dvoboje Rogaške v prvi ligi. Res so v Krško prišli s kar šestimi avtobusi. Predsednik kluba Bojan Jeršečič je v pogovoru za Sportal potrdil, da je klub iz Rogaške Slatine pripravljen na prvoligaške izzive. Tako športno kot tudi organizacijsko. Kmalu se začne prenova stadiona.

Veliko veselje Rogaške v Krškem (foto: Grega Valančič/Sportida):

Drugoligaški prvak Rogaška slavi (sprejem in velika zabava se ob 20.30 začne na Evropski ploščadi v Slatini), podprvaka Aluminij pa čakajo naporni dnevi, saj si bo poskušal priigrati nastop med elito v dodatnih kvalifikacijah - proti predzadnjemu v prvi ligi.

Zadnjih deset drugoligaških prvakov: 2022/23 - Rogaška

2021/22 – Gorica

2020/21 – Radomlje

2019/20 – Koper

2018/19 – Bravo

2017/18 – Mura

2016/17 – Triglav

2015/16 – Radomlje

2014/15 – Krško

2013/14 – Dob

Druga polovica tekem zadnjega kroga 2. SNL bo odigrana v soboto, s tem pa bo tudi končana sezona 2022/23, ki je poskrbela, da bo prihodnje leto v prvi ligi več predstavnikov Štajerske. Kar zadeva dogajanje v tretji ligi, v vzhodni skupini tri kroge pred koncem vodi Dravinja iz Slovenskih Konjic, v zahodni skupini pa je dva kroga pred koncem v najboljšem položaju Tolmin.

Druga liga, 30. krog:

Petek, 19. maj

Sobota, 20. maj

Lestvica: